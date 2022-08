Apple Glass mit besonderer Steuerung: Patent zeigt Sensoren für Luftgesten

Das erste Mixed-Reality-Headset von Apple soll nächstes Jahr auf den Markt kommen, aber es gibt nur wenige konkrete Details zu diesem Gerät. Das neue Patent, das dem Unternehmen zugesprochen wurde, deutet darauf hin, was wir von den zukünftigen Apple-Headsets sehen könnten. Denn zu den Smart-Glasses soll es eine Art elektronischen Handschuh geben.

Im Patent wird erwähnt, dass das Gerät aus mehreren Fingereinheiten und einem Hauptschaltkreis bestehen wird. Letzterer könnte in einem kompakten Modul untergebracht sein, das auf dem Handrücken befestigt wird. Alternativ könnte Apple auch ein Armband entwickeln oder einen Handschuh, der über Kameras erkannt wird. Was das am Finger befestigte Gerät betrifft, so wird jede Einheit eine Reihe von Sensoren für Bewegungen und optische Einheiten verwenden. Außerdem könnte Apple das Gerät auch in Form eines tragbaren Rings entwickeln.

Der fortschrittliche Fingersensor von Apple könnte Luftgesten und erweiterte Haptik ermöglichen / © Patently Apple

Obwohl es komplexer ist als ein normaler Controller, sind die Vorteile dieses am Finger befestigten Geräts oder Bauteils erheblich. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie Apple seine Technologie nutzen kann. Zum Beispiel könnte sie mehrdimensionale Luftgesten bei der Steuerung der Inhalte des Mixed-Reality-Headsets ermöglichen. Es ist auch möglich, durch die integrierten haptischen Sensoren Empfindungen in verschiedenen Szenarien zu imitieren und so letztendlich ein immersiveres Erlebnis zu schaffen.

Es ist unklar, ob oder wann wir die Technologie auf einem echten Apple-Gerät nutzen können. Es ist jedoch möglich, dass der Gigant aus Cupertino Hinweise auf den fortschrittlichen, am Finger befestigten Controller gibt, sobald er sein erstes MR-Headset ankündigt. Außerdem ist das genehmigte Patent keine Garantie dafür, dass sich die Technologie zu einem tatsächlichen Gerät entwickeln wird.