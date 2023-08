Apple iPhone 15: Launch-Datum ist da

Apple hat heute endlich das Launch-Datum des iPhone 15 angekündigt und hat die Einladungen dazu per E-Mail verschickt. Das Event findet sowohl im Apple Park in Cupertino, aber auch online als Stream statt. Termin hierfür ist der 12. September um 19 Uhr deutscher Zeit.

Lustig – während bei den deutschen Einladungen schlicht "Vorfreu Dich" als Titel steht, heißt es auf den englischen Mails "Wonderlust". Was das bedeutet? Keine Ahnung! Und ich werde mich hüten, eine Interpretationsmaschine anzuwerfen. So etwas ging in den vergangenen Jahren immer deutlich schief.

In Sachen Design dürfen wir auch in diesem Jahr keine großen Überraschungen vom neuen iPhone erwarten. Spannend dürfte aber sein, ob Apple seinem Lightning-Stecker bei der iPhone-Reihe lebewohl sagt. Bei den Top-Modellen, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, heißt es, dass diese mit einem härteren Gehäuse aus Titan ausgestattet sein sollen. Dieser festere Rahmen soll dann wohl die Bezels noch einmal deutlich verkleinern.

Außerdem erwarten wir bei diesem Event auch neue Modelle der Apple Watch, die dann wahrscheinlich Series 9 heißen sollen. Eine neue Apple Watch Ultra dürfte es ebenso geben.

Merkt Euch diesen Termin also unbedingt vor und schaut bei nextpit rein. Es dürfte spannend werden!