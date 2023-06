APSystems-Wechselrichter mit bis zu 100 Euro Rabatt sichern!

Seid Ihr auf der Suche nach einem guten und günstigen Wechselrichter für Euer Balkonkraftwerk, solltet Ihr gerade bei Reichelt reinschauen. Denn hier gibt es den DS3S+B von APSystems für gerade einmal 154,99 Euro. Zusätzlich könnt Ihr den ohnehin schon günstigen Preis mit einem Trick noch weiter noch einmal ordentlich reduzieren. Wie das funktioniert und was der Microinverter so auf dem leistet, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

APSystems DS3S+B Wechselrichter im Angebot bei Reichelt

Spart über 100 Euro im Vergleich zur UVP

Mit AC-Anschlusskabel und ECU-B-Gateway