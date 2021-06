Audible für 2,95 € im Monat: Hörbuch-Flatrate aktuell mit 70 % Rabatt

Um Euch auf den Amazon Prime Day einzustimmen, reduziert der Versandriese aktuell seine Hörbuch-Flatrate Audible. Dabei sichert Ihr Euch das Angebot mit 70 Prozent Rabatt für nur 2,95 Euro im Monat. Wir bringen Euch zum Deal und verraten Euch, mit welchen Hörbüchern Ihr am besten anfangen solltet.

Bei Amazon startet vom 21. Juni bis zum 22. Juni der Amazon Prime Day. Im Vorfeld bietet der Versandriese seine Hörbuch-Flatrate Audible deutlich reduziert an. Während es zu Ostern zuletzt einen Deal mit 50 Prozent Rabatt gab, holt Ihr Euch Audible nun mit 70 Prozent. Über folgenden Link gelangt Ihr direkt zum Angebot.

Bis zum 22. Juni 2021 könnt Ihr Euch die Flatrate sechs Monate lang für nur 2,95 Euro im Monat sichern. Ein guter Deal, für den Ihr allerdings auch eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime haben müsst. Darüber hinaus müsst Ihr Neukund*in sein, andernfalls könnt Ihr das Angebot nicht nutzen. Schlagt Ihr direkt zu, haben wir noch ein paar Tipps für Euch.

Diese Hörbücher empfiehlt die NextPit-Redaktion

Nir Eyal – empfohlen Hooked von Stefan

Warum hast Du heute eigentlich schon 97 Mal dein Smartphone entsperrt? Warum 22 Minuten durch den Instagram-Feed gescrollt, 31 Videos auf TikTok angeguckt? Und warum hast Du Dich darüber gefreut, erfolgreich in irgendeinem Aufbausimulationsspiel virtuelle Rohstoffe ohne jeden Gegenwert getauscht zu haben? Nir Eyal geht in Hooked der Frage auf den Grund, mit welchen Mechanismen (vor allem digitale) Produkte süchtig machen. Wenn Du wissen willst, was Deine Smartphone-Sucht mit dem steinzeitlichen Menschen als Ausdauerjäger zu tun hat, solltest Du hier unbedingt mal reinhören.

Die Zwerge – empfohlen von Antoine

Die Zwerge ist eine coole Fantasy-Serie, die klassische Fantasy-Elemente mit einer Tolkien'esquen Welt verbindet. Die Charaktere sind zudem toll geschrieben und machen im Laufe der Saga echt interessante Entwicklungen durch. "Die Zwerge" ist zudem das erste Buch der Serie und stellt somit einen guten Einstieg dar.

Fabis Buchtipps

Fabi hatte keine Zeit, mir zu seinen zahlreichen Tipps einen kleinen Text zu schreiben. Drum gibt's seine Liste hier auf die schnelle Art!

Daniel Suarez: Daemon und Darknet (ist quasi Teil 1 und 2).

Daniel Suarez: Kill Decision

ZERO von Marc Elsberg

Blackout von Marc Elsberg

Extinction von Kazuaki Takano

"Wie Elon Musk die Welt veränderte" von Ashlee Vance und Elon Musk

BIOS von Daniel Suarez

Kitchen Confidential - Anthony Bourdain – mein eigener Lieblingsbuchtipp

Was machen Kellner eigentlich, wenn man sich über den schlechten Service beschwert? Naja, auf jeden Fall nichts Gutes und als einer ersten offen darüber geredet hat Anthony Bourdain. Kitchen Confidential ist ein super Einstieg in die Welt kulinarischer Hinterbühnen und da das Hörbuch von Bourdain selbst eingesprochen wurde, gilt meine Empfehlung gleich doppelt.

Leider ist Audible in gewisser Hinsicht eine Schein-Flatrate. Denn trotz der monatlichen Kosten könnt Ihr nicht einfach wie bei Spotify oder Amazon Prime Music so viele Audiobücher ausprobieren, wie Ihr wollt. Habt Ihr Erfahrungen und Tipps mit und für Audible? Dann teilt uns das in den Kommentaren gerne mit!

Bei den Links in diesem Artikel handelt es sich um Affiliate-Links. Das bedeutet, NextPit erhält bei Käufen über diese Links eine kleine Gewinnbeteiligung. Für Euch fallen dabei keine zusätzlichen Kosten an.