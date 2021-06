Erdbeben, Emoji Kitchen und Messages: Neue Funktionen für Android

Funktion zur Erdbeben-Erkennung wird weltweit verteilt

Bereits letztes Jahr stellte Google eine interessante Funktion vor, mit deren Hilfe sich möglichst schnell Erdbeben erkennen und lokalisieren lassen. Getestet wurde das in Griechenland und Neuseeland, jetzt wird es auf die Türkei, die Philippinen, in Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan sowie Usbekistan ausgerollt. Damit konzentriert sich Google logischerweise auf Regionen der Welt, in denen auch erhöhtes Erdbebenrisiko besteht.

In der Praxis sieht das so aus, dass Google mithilfe der Sensoren im Smartphone feinste Erschütterungen erkennen kann, die zusammen mit dem ungefähren Standort an die Google-Server geschickt werden. Das wird dann mit vielen anderen Smartphones in der Region abgeglichen und somit kann sehr schnell das Erdbeben lokalisiert und die Stärke ermittelt werden.

Google erklärt, dass dann binnen 30 Sekunden Smartphone-Nutzer:innen in der betroffenen Region alarmiert werden können. Wie gesagt fokussiert sich Google aktuell auf typische Erdbeben-Regionen, nach und nach werden weitere Länder hinzukommen.

Sprachsteuerung für Dritthersteller-Apps

Auch der Google Assistant wird weiter verbessert und das sieht in der Praxis so aus, dass mehr Apps von Drittanbietern per Sprache gesteuert werden können. So könnt Ihr ab diesem Sommer beispielsweise mit "Hey Google, check my miles on Strava" die Strava-App ansprechen. Mit "Hey Google, Shortcuts" könnt Ihr Euch darüber informieren, welche Apps Ihr auf diese Weise auch nutzen könnt.