Das sind die besten Apps für Android Auto

Die Android-Auto-App sollte Euer Ausgangspunkt sein. / © Google Play Store

Unterhaltungs-Apps für Android Auto

Für lange Reisen mit dem Auto kann die Möglichkeit der Unterhaltung mit einem Fingertipp – oder einem gesprochenen Satz – den Unterschied zwischen einer langweiligen und einer angenehmen Fahrt ausmachen. Deshalb braucht Ihr diese besten Entertainment-Apps für Android Auto.

Audible

Es gibt nichts besseres als gute Lektüre auf einer langen Autofahrt. Natürlich kann man hinter dem Steuer nicht selber lesen, aber das bedeutet nicht, dass man sich nicht in den neuesten Bestseller vertiefen kann. Audible ist eine ausgezeichnete Hörbuch-App von Amazon. Der reguläre Audible-Service ist großartig, und seine Integration mit Android Auto ist echt gut gelungen. Das Abonnement ist zwar kostenpflichtig, aber es gibt eine kostenlose Testversion für neue Benutzer.

PocketCasts

Für die Podcast-Junkies unter uns ist PocketCasts eine der wichtigsten Smartphone-Apps – und sie wurde perfekt an Android Auto angepasst. Im Fahrzeug könnt Ihr Podcasts durchsuchen und die Wiedergabe und Pause über das Dashboard steuern. Ihr könnt auch eine Wiedergabeliste mit Podcasts für eine besonders lange Fahrt einrichten, aber das müsst Ihr vom Smartphone aus tun, bevor Ihr losfahrt.

Ihr könnt PocketCasts mit Android Auto verwenden. / © ANDROIDPIT

Amazon Music für Android Auto

Neben Google, darf natürlich auch nicht Amazon fehlen. Die Amazon-Music-App bietet Euch neben Hörspielen, eigener Musik und Radiosendern auch die Live-Übertragung aller Bundesligaspiele (auch aus der zweiten Liga). Habt Ihr Musik über Amazon gekauft, wird diese automatisch in Eure Musikbibliothek eingefügt. So könnt Ihr diese zusammen mit Euren bereits vorhandenen Liedern abspielen. Ist auf Eurem Smartphone zusätzlich Alexa installiert, wechselt Ihr zwischen den Liedern hin und her und lasst dabei Eure Hände fest am Steuer. Natürlich ist für all diese Angebote ein Konto bei Amazon Voraussetzung. Als Kunde, ist dafür die Übertragung und Berichterstattung der Bundesligaspiele kostenfrei.

Entscheidet Ihr Euch für eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon, entfällt bei der App-Nutzung die geschaltete Werbung. Daneben habt Ihr unter anderem die Auswahl unter mehr als zwei Millionen Liedern und Radiosendern.

Wählt Ihr Amazon Music Unlimited, stehen Euch bereits 50 Millionen Lieder zur Verfügung, wobei Ihr Euch auch hier nicht mehr um Werbung kümmern müsst. Das gute an dieser Option: Ihr könnt sie vorab 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.

Ihr wollt kein Geld ausgeben müssen? Ihr könnt Amazon Music ebenfalls per Stream nutzen. Hierdurch habt Ihr beispielsweise Zugriff auf kostenlose Musik und verschiedene Radiosender. Bundesligaspiele entfallen allerdings.

Scout FM

Was wäre Autofahren ohne Radio? Scout FM ist ein Schatz aus Radiosendungen und Podcasts, die Ihr Euch anhören könnt. Habt Ihr das Gerede aus dem lokalen Radiosender satt? Dann schaltet auf andere Sender um, auch aus dem Ausland! Die App kann auch endlos ähnliche Shows abspielen, so dass Ihr während der Fahrt nicht zu oft an den Bedienelementen herumfummeln müsst.

Scout FM ist eine großartige Radio- und Podcast-App. / © Google Play Store

iHeart Radio

Mit iHeart Radio könnt Ihr Radiosender aus der ganzen Welt streamen. Wenn Ihr gerne Radio hört, aber nicht immer die lokalen Sender mögt, dann ist das die perfekte Android-Auto-App für Euch. iHeart Radio ist kostenlos, es gibt aber eine Premium-Variante mit mehr Funktionen.

Spotify für Android Auto

Wenn Ihr Musik liebt, ist die Chance groß, dass Ihr Spotify bereits benutzt. Der Streaming-Service, der kostenlos (unterstützt durch Werbung) oder über sein Abonnementmodell genutzt werden kann, ist so ziemlich die umfassendste Musik-App überhaupt. Vollständig in das Android-Auto-Erlebnis integriert, ist Spotify die App für Eure Musik im Auto. Premium-Abonnenten können auch Songs für die Offline-Wiedergabe in abgelegenen Gebieten herunterladen, in denen keine mobilen Daten verfügbar sind.

Spotify ist einer der besten Musik-Streaming-Dienste, bezahlt oder kostenlos! / © NextPit

VLC Media Player

Nein, natürlich sollt Ihr Euch keine Filme oder Serien während dem Autofahren anschauen! Doch der VLC Media Player ist trotzdem auch für Android Auto eine echte Empfehlung, denn er spielt schlicht und ergreifend alles ab, was Ihr ihm vor die digitale Nase haltet