WhatsApp: Die ultimativen Tipps und Tricks

Inhalt:

WhatsApp-Grundlagen: Eine Hilfe für Einsteiger

Wie Ihr Eure WhatsApp-Nachrichten diskret abhören könnt

Wenn Ihr eine Sprachnachricht abhört, wird sie über den Hauptlautsprecher vorgelesen, so dass die Personen um Euch herum den Inhalt mitgenießen dürfen. Wollt Ihr das verhindern, gibt es eine einfache Lösung: Haltet das Smartphone beim Abhören einfach ans Ohr, was dank Näherungssensor erkannt wird, so dass der Ton automatisch auf den anderen Lautsprecher umgeschaltet wird, der für Anrufe verwendet wird.

So brecht Ihr eine WhatsApp-Sprachnachricht ab

Beim Senden einer Sprachnachricht haltet Ihr den Aufnahme-Button gedrückt oder rastet ihn ein, indem Ihr ihn nach oben schiebt. Im Fall, dass Ihr den Button während der Aufnahme gedrückt haltet, müsst Ihr diesen nach links wischen und die Nachricht wird gelöscht. Habt Ihr die Taste eingerastet, ist es noch offensichtlicher: Ihr tippt dann einfach auf den "Abbrechen"-Button.

Ihr habt Euch im Text verhaspelt? Kein Problem – löscht einfach die Nachricht und fangt nochmal an © NextPit

So markiert Ihr eine WhatsApp-Nachricht als Favorit

Wenn Ihr intensive WhatsApp-Benutzer seid, schreibt und empfangt Ihr eine Menge von Nachrichten. Aus dem einen oder anderen Grund möchtet Ihr vielleicht einige leichter verfügbar machen als andere – markiert sie einfach als Lesezeichen, indem Ihr sie mit einem Stern markiert. Geht in den Chat und drückt lange auf die Nachricht, die Ihr mit einem Stern versehen möchtet und klickt dann dementsprechend auf den Stern im Menü oben auf der Seite.

Um auf die favorisierten Nachrichten zuzugreifen, geht einfach ins Hauptfenster von WhatsApp und klickt auf die drei vertikalen Punkte. Geht dann auf den Reiter "Mit Stern markiert" und dort findet Ihr dann Eure Favoriten.

Markiert wichtige Nachrichten mit einem Stern, um sie schnell wiederfinden zu können © NextPit

So führt Ihr eine WhatsApp-Suche nach Kontakten oder Nachrichten durch

Ihr haben viele Kontakte und sucht nach einer bestimmten Person? Nichts einfacher als das: Tippt einfach auf die Lupe und gebt den Namen der gesuchten Person ein.

Die Suche ist nicht auf die Suche nach Kontakten beschränkt. Wenn Ihr eine lange Konversation mit einem Kontakt führt und eine bestimmte Nachricht finden möchtet, könnt Ihr ebenfalls einfach darauf zugreifen. Gebt die Konversation ein, klickt dann auf die drei Punkte oben rechts, dann auf Suchen und voila.

Ihr könnt sowohl Kontakte als auch Unterhaltungen durchsuchen. © NextPit

So sendet Ihr eine Datei an einen Kontakt in WhatsApp

Tippt im gewünschten Chat unten auf die Büroklammer und wählt dort dann aus den Optionen "Dokument" aus. Ihr greift dann auf Euren Speicher zu, wählt die Datei aus, die Ihr senden wollt und bestätigt diese dann. Oben rechts könnt Ihr dabei noch auswählen, ob Ihr die Dateien alphabetisch oder nach Datum sortiert angezeigt bekommen wollt.



Wie Ihr Euren Standort oder die Nummer eines Kontakts auf WhatsApp sendet

Manchmal ist es notwendig, dass Ihr Euren genauen Standort oder die Telefonnummer eines anderen Kontakts per Smartphone senden müsst. Dazu müsst Ihr erneut im Konversationsfenster mit dem gewünschten Gesprächspartner auf die Büroklammer klicken. Dort findet Ihr die verschiedenen Optionen.

Um den Standort zu senden, klickt einfach auf "Standort" und wählt im nächsten Fenster die Option, die am besten zu dem passt, was Ihr tun möchtet. Entscheidet Euch entweder für eine Location in Eurer Nähe, die Ihr aus der Liste auswählen könnt, oder schickt Euren Live-Standort. Hier könnt Ihr dann noch auswählen, ob Ihr den Standort für 15 Minuten, für eine oder acht Stunden teilen wollt.

Um einen Kontakt zu senden, wählt nach dem Antippen der Büroklammer einfach "Kontakt" aus, wählt einen Kontakt (oder auch mehrere) durch Antippen aus der Liste aus und schickt ihn mittels des Pfeil-Buttons unten rechts ab.

Natürlich könnt Ihr auch Euren Standort übermitteln / © NextPit

So stellt Ihr sicher, dass Ihr die neueste Version von WhatsApp habt

Im Allgemeinen benachrichtigt Euch der Play Store, wenn eine Eurer Apps aktualisiert werden kann. Natürlich könnt Ihr überprüfen, ob eine Version verfügbar ist, indem Ihr in den Play Store geht und auf das Profilbild oben rechts klickt. Dort findet Ihr dann im Menü den Punkt "Meine Apps und Spiele" und könnt dort sehen, welche aktualisiert werden können.

Wenn Ihr nicht warten wollt, bis das Update im Play Store veröffentlicht wird, könnt Ihr alternativ die APK-Datei direkt auf der WhatsApp-Seite finden und manuell installieren. Wir erklären Euch in einem separaten Artikel, wie man APK-Dateien für Android herunterlädt und installiert.

Wenn Ihr jedoch einen Vorgeschmack auf die Neuerungen in WhatsApp bekommen möchtet, empfehlen wir Euch die Teilnahme an der WhatsApp-Beta.

So nehmt Ihr an der WhatsApp-Beta teil

Wie viele andere Apps auch, bietet Facebook / WhatsApp seinen Nutzern die Möglichkeit, neue Funktionen in einer mitunter instabilen Beta-Version zu testen. Um an diesem Beta-Programm teilzunehmen, folgt einfach diesem Link: https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp. Sobald dies geschehen ist, könnt Ihr die Beta-Versionen von WhatsApp aus dem Play Store installieren.

Ja, Ihr könnt auch WhatsApp-Betatester werden / © NextPit

So sendet Ihr auf WhatsApp Nachrichten mit dem Google Assistant

Wenn Ihr aus dem einen oder anderen Grund Eure Hände / Finger nicht benutzen wollt oder könnt, besteht auch die Möglichkeit, dass Ihr eine WhatsApp-Nachricht komplett per Spracheingabe mithilfe des Google Assistant senden könnt.

Startet es einfach manuell oder aktiviert den Sprachassistenten mit "OK Google" (wenn diese Option aktiviert ist) und sagt dann "Sende #Nachricht an #Kontakt auf WhatsApp". Zum Beispiel: "Sende Hallo an Carole auf WhatsApp". Die Anwendung fordert Euch dann zur Bestätigung auf, Ihr könnt dann entweder den Pfeil drücken oder auch per Stimme bestätigen.

Tätigt einen Audio- oder Videoanruf auf WhatsApp

Wie das geht? Nichts einfacher als das. Geht einfach in den Chat mit der Person, die Ihr kontaktieren wollt. Oben neben dem Namen des Kontakts findet Ihr sowohl das Kamerasymbol für den Videoanruf als auch das Telefonsymbol für den Sprachanruf. Tippt Ihr drauf, werdet Ihr gefragt, ob der Anruf durchgeführt werden soll, was Ihr in dem Fall natürlich bestätigen müsst.

Über diese Symbole startet Ihr den Video- oder Sprachanruf / © NextPit

Wie könnt Ihr Euren WhatsApp-Status updaten?

Dieses Feature hat sich einst hinter den drei vertikalen Punkte oben rechts versteckt. Mittlerweile findet Ihr "Status" aber prominent oben in der Leiste zwischen "Chat" und "Anrufe". Tippt es an oder wischt aus der Chat-Übersicht einfach nach links und Ihr könnt Euren Status eingeben. Tippt oben auf "Mein Status" oder wählt unten rechts alternativ entweder das Icon für einen Text oder das Kamera-Symbol an.

Der WhatsApp-Status wird anscheinend immer beliebter. / © NextPit

Tipps und Tricks für Videos und Fotos auf WhatsApp

So löscht Ihr über WhatsApp gesendete Fotos und Videos

WhatsApp kann manchmal mitunter echt lästig sein, denn jedes Mal, wenn Ihr ein Bild oder Video sendet, wird es auf Eurem Smartphone im Verzeichnis der gesendeten Dateien gespeichert und kann dort dann Speicherplatz im Gigabyte-Bereich einnehmen. Wenn Ihr z. B. heute in der Stadt ein Foto gemacht habt und es jemandem schicken wollt, dann landet das Foto nicht nur im Kamera-Ordner, sondern auch in Eurer WhatsApp-Konversation mit diesem Kontakt.

Ihr könnt das Verzeichnis mit Eurem Dateimanager aufrufen, in dem die Medien gespeichert sind und sie manuell löschen: Geht dafür in das WhatsApp-Verzeichnis Eures internen Speichers, dort dann in den Ordner "Medien" und entscheidet Euch dann, ob Ihr den Video- oder Foto-Ordner aufrufen wollt. Dann geht Ihr dort schließlich in den Ordner "Gesendet" (sent) und löscht, was Ihr nicht mehr braucht.

Komfortabler geht es mit Apps von Drittherstellern wie beispielsweise dem Cleaner for WhatsApp für Android. In dieser App habt Ihr zum Beispiel die Möglichkeit, alles automatisch zu löschen, was älter als eine Woche, einen Monat oder drei Monate ist oder größer als 100 KB bzw. größer als 1 MB.

Mit dem WhatsApp Cleaner werdet Ihr nicht benötigte Dateien los / © WhatsApp Cleaner

So schaltet Ihr das automatische Laden von Mediendateien auf WhatsApp aus

Wenn Ihr viele Fotos auf WhatsApp erhaltet, möchtet Ihr nicht immer, dass diese standardmäßig hochgeladen werden. Sie sind gelegentlich nicht nur uninteressant, sondern knabbern vor allem an Eurem Datenvolumen. Ihr könnt den automatischen Download jedoch deaktivieren, dann müsst Ihr den Download jeweils manuell bestätigen.

Geht dazu in die Einstellungen und dann auf "Speicher und Daten". Dort könnt Ihr dann auswählen, was automatisch über mobile Daten, über Wi-Fi oder beim Roaming heruntergeladen werden kann. Klickt einfach auf die Konfiguration, die Euch interessiert, z. B. "Bei mobiler Datenverbindung", und setzt dann ein Häkchen an der gewünschten Stelle. Ihr habt dort die Wahl zwischen Fotos, Audio, Videos und Dokumente. Wenn nichts automatisch heruntergeladen werden soll, schaltet einfach alle Elemente aus.

Mit dieser Einstellung könnt Ihr unschöne Datenlimit-Überraschungen vermeiden © NextPit

Tipps und Tricks zum Blockieren von WhatsApp

Woher wisst Ihr, ob jemand Euch auf WhatsApp blockiert hat?

Es gibt keine wirklich schnelle und zuverlässige Lösung, um sicherzustellen, dass ein Kontakt Euch blockiert hat, wie beispielsweise ein "Du wurdest von diesem Nutzer blockiert"-Meldung. Aber es gibt einige Dinge, die Euch helfen können, es herauszufinden. Prüft zunächst, ob das Datum der letzten Anmeldung unter dem Namen der Person im Konversationsfenster sichtbar ist.

Ein Indiz für eine Blockierung könnte auch sein, dass Ihr das Profilbild des anderen plötzlich nicht mehr sehen könnt und stattdessen dort der Platzhalter gezeigt wird. Ebenfalls kein Beweis, aber immerhin ein Indiz ist es, wenn Ihr die Person nicht mehr einer Gruppe hinzufügen könnt. Eine blockierte Person könnt Ihr auch nicht anrufen.

All das gibt Euch aber leider keine Garantie, weil Euer Gegenüber sowohl verhindern kann, dass seine Kontakte sehen, wann er online war, als auch verhindern kann, dass er ungefragt in Gruppen eingeladen wird. Ebenso kann er natürlich auch plötzlich entscheiden, kein Profilbild mehr zu verwenden und/oder Eure Anrufe ignorieren.

Sicherer hingegen ist es, auf die Haken zu achten, die bestätigen, dass Eure Nachricht verschickt wurde. Im Normalfall seht Ihr zwei Haken, wenn der andere Eure Nachricht gelesen hat. Auch das Anzeigen der Lesebestätigung kann man in den Einstellungen unterbinden, aber dennoch sollten in dem Fall zwei graue Haken zu sehen sein, wenn die Nachricht angekommen ist. Seht Ihr stattdessen nur einen grauen Haken und das über einen längeren Zeitraum, dann gilt das als sicheres Indiz dafür, dass Ihr blockiert wurdet.

Aber nochmal: Eine Garantie gibt Euch das alles nicht. Sollten nur mehrere der oben genannten Punkte zusammenkommen, verdichtet sich zumindest der Verdacht, dass Ihr blockiert wurdet.

Wie kann man einen WhatsApp-Benutzer blockieren?

Das ist sehr einfach. Öffnet die Konversation mit diesem Kontakt, drückt die Menütaste oben rechts, wählt "Mehr" und dann "Blockieren". Die Liste der blockierten Kontakte findet Ihr unter Einstellungen > Account > Datenschutz. Von dort aus könnt Ihr auch eine Liste der Kontakte aufrufen, um sie mit einem Fingertipp zu blocken.

Der Typ nervt? Blockiert ihn! © NextPit

Wie könnt Ihr Spam auf WhatsApp blockieren und melden?

Seit Version 2.12.23 ist es möglich, einen Benutzer zu blockieren und als Spam zu melden, wenn Ihr eine Nachricht von jemandem erhaltet, den Ihr nicht als Kontakt habt. Diese Option wird Euch jedes Mal angeboten, sofern sich der Kontakt nicht in Eurem Adressbuch befindet.

Tipps und Tricks zur Sicherheit

So sichert Ihr WhatsApp

Manche Unterhaltungen sollten nicht von jedem gesehen werden. Um Euch dahingehend abzusichern, gibt es sowohl Bordmittel verschiedener Smartphone-Hersteller und Apps von Dritten, aber mittlerweile auch ein eigenes Feature von WhatsApp. Beispielsweise bietet Euch OnePlus seinen "App Locker" an, um beliebige Apps mit einem Pincode zu schützen.

WhatsApp selbst ermöglicht es Euch, den Zugriff auf WhatsApp mit der Abfrage Eures Fingerabdrucks zu schützen. Ihr findet die Funktion unter Einstellungen > Account > Datenschutz. Dort ruft Ihr den Punkt "Fingerabdruck-Sperre" auf, aktiviert sie und bestätigt sie mit Eurem Fingerabdruck. Ihr habt dort die Wahl, ob das Smartphone sofort automatisch gesperrt werden soll oder erst nach einer bzw. dreißig Minuten.

Alternativ könnt Ihr Euch auch Apps herunterladen, die dann den Vorteil haben, dass Ihr nicht nur WhatsApp, sondern auch andere Apps mit einem Pin schützen könnt. Als Beispiel sei Euch hier ChatLock+ empfohlen.

WhatsApp lässt Euch die App mit Eurem Fingerabdruck sichern / © NextPit

So blendet Ihr Euer letztes Anmeldedatum, Profilbild und WhatsApp-Status aus

Aus irgendeinem Grund möchtet Ihr diese Elemente vielleicht vor Euren Kontakten verbergen. Geht in die Einstellungen, Registerkarte "Account", "Datenschutz", und dann könnt Ihr dort unter "Zuletzt" einstellen, ob jeder, nur die eigenen Kontakte oder niemand sehen kann, wann Ihr zuletzt online wart. Beim "Profilbild" habt Ihr dieselben Optionen und bei "Status" schließlich könnt Ihr konfigurieren, wer Eure Statusmeldungen sehen darf. Dort könnt Ihr dann auch Ausnahmen konfigurieren, die Eure Meldungen explizit sehen sollen – oder auch explizit nicht.

Muss ja nicht jeder wissen, wann Ihr das letzte Mal online wart, oder? / © NextPit

So aktiviert Ihr die 2-Faktor-Authentifizierung in WhatsApp, um die Sicherheit zu erhöhen

Geht erneut in die Einstellungen, dann Account aufrufen und dort findet Ihr dann den Punkt "Verifizierung in zwei Schritten". Ihr könnt dort eine sechsstellige PIN eingeben, bestätigt diese nochmal und könnt optional auch eine Emailadresse für den Notfall angeben, falls Ihr diese PIN vergesst. Danach wird diese Nummer dann jedes Mal abgefragt, solltet Ihr Euch erneut mit dieser Telefonnummer bei WhatsApp registrieren wollt.

Die Zwei-Schritt-Verifizierung ist schnell eingerichtet und erhöht Eure Sicherheit © NextPit

Wie löscht Ihr Euer WhatsApp-Konto?

Diese Option steht natürlich jedem zur Verfügung, der den Dienst verlassen möchte. Wenn Ihr Euch für diese Option entscheidet, werden Eure Kontakte, der Verlauf und andere Einstellungen vollständig gelöscht. Einschließlich der Möglichkeit, Daten wiederherzustellen, solltet Ihr Euch später für eine Neuinstallation entscheiden. Die wichtigsten Elemente sind wie folgt:

WhatsApp-Gruppen werden gelöscht

Der Nachrichtenverlauf wird gelöscht

Eine Wiederherstellung über Google Drive wird nicht mehr möglich sein

Wenn Ihr mit all dem einverstanden sind und WhatsApp wirklich löschen möchtet, führt die folgenden Schritte aus:

Öffnet die WhatsApp-Einstellungen über die drei vertikalen Punkte

Geht auf "Account" und dann auf "Meinen Account löschen".

Gebt Eure Telefonnummer ein und bestätigt Eure Entscheidung mit einem Tipp auf "Meinen Account löschen"

Bevor Ihr den Account tatsächlich löschen könnt, werdet Ihr nochmal vor den Konsequenzen gewarnt © NextPit

Was ist zu tun, wenn das Smartphone gestohlen wurde?

Wenn Ihr Gerät gestohlen wurde, ist der erste Schritt natürlich, dass Ihr die SIM-Karte sperren lasst über Euren Mobilfunkanbieter. Sobald Ihr eine neue SIM-Karte mit derselben Telefonnummer nutzt, könnt Ihr WhatsApp direkt auf dem neuen Telefon zu aktivieren. Das ist die schnellste Möglichkeit, um WhatsApp auf einem gestohlenen Telefon zu deaktivieren, da WhatsApp immer nur mit einer Telefonnummer auf einem Gerät gleichzeitig aktiviert werden kann.

Alternativ dazu könnt Ihr Euren Account deaktivieren lassen, so dass er dann bis zu 30 Tage ruht. Sendet dazu eine E-Mail mit dem Text „Verloren/Gestohlen: Bitte deaktiviert meinen Account“ und Eurer Telefonnummer im vollständigen internationalen Format (+49 in diesem Fall) als E-Mail-Inhalt. Schickt diese Mail an support@whatsapp.com.

Bedenkt, dass mitunter die Möglichkeit besteht, via WLAN auf WhatsApp zugegriffen werden kann, obwohl die SIM-Karte gesperrt wurde. Während Euer Account deaktiviert ist, könnt Ihr dennoch von anderen Nutzern angeschrieben werden. Ihr findet diese Nachrichten also auf dem Smartphone vor, sobald WhatsApp wieder aktiviert ist. Alles allerdings eben nur im Rahmen von 30 Tagen, danach löscht WhatsApp dann den Account.

Tipps und Tricks zu WhatsApp-Benachrichtigungen

Wie man "Chat Bubbles" auf WhatsApp erhält

Eigentlich sollte WhatsApp seit Android 11 Chat-Bubbles ermöglichen, wie wir sie beispielsweise vom Facebook Messenger kennen. Aber WhatsApp tut sich oftmals schwer mit Neuerungen und dem Implementieren von neuen Funktionen.

Solange wir also noch warten, dass WhatsApp selbst tätig wird, können wir für den Übergang auf eine App wie Whats – Bubble Chat zurückgreifen, die uns exakt diese Funktionalität ermöglicht.