APK: Download und Installation unter Android erklärt

Als Android-Nutzer läuft man ihnen immer wieder über den Weg: APK-Dateien! Angeblich soll man über die Downloads Apps außerhalb des Google Play Stores installieren können und kann somit kostenlose Mobile Games abgreifen. Worum es sich bei APK-Dateien genau handelt, wie ihr eine APK unter Android sicher und schnell installieren könnt und wo Ihr die Dateien herunterladen könnt, verrät NextPit in dieser Anleitung.

Inhaltsverzeichnis

Die Abkürzung “APK” steht für Android Package und hierbei handelt es sich um ein Dateiformat, mit dem das mobile Betriebssystem Android arbeitet. Habt Ihr schon einmal ein Programm unter Windows installiert, kennt Ihr sicher die ausführbaren .exe-Dateien und im Prinzip sind APKs unter Android genau das. Ihr ladet über Euren Browser eine Datei herunter, die Ihr anschließend über einen Dateimanager installieren könnt. Was unter Windows Gang und Gäbe ist, ist unter Android allerdings nur in wenigen Fällen nötig.

Denn die meisten Apps findet Ihr unter Android im Google Play Store und dessen Nutzung hat auch viele Vorteile. Zum einen gibt es hier Kontrollmechanismen für Apps, die neue Anwendungen auf Viren und Prüfen. Zum anderen werden installierte Anwendungen automatisch auf Updates geprüft. Auf die Vor- und Nachteile von APK-Installationen sollten wir vor der Anleitung noch einmal im Detail eingehen.

Die Installation von APK-Dateien ist immer dann praktisch, wenn ein Entwickler seine Anwendung nicht im Google Play Store anbieten kann. Denn so kann dieser seine App zur Verfügung stellen und Android-Nutzern die Installation selbst überlassen. Tendenziell lässt sich so auch das Bezahlsystem des Google Play Stores umgehen, wobei wir davon dringend abraten. (Mehr dazu in den Nachteilen)

Die APK-Installation ist zudem seit dem Handelsembargo Huaweis mit den USA wichtig geworden, da der Google Play Store auf aktuellen Huawei- und Honor-Geräten nicht funktioniert. Noch einmal zusammengefasst:

Installation von Anwendungen außerhalb des Google Play Store

Entwickler können Apps direkt bereitstellen

Mehr Apps auf HMS-Smartphones (Huawei & Honor)

Noch mehr Möglichkeiten auf gerooteten Android-Handys

Wie bereits angeschnitten ist die Installation vieler APK-Dateien eine Gratwanderung. Denn wer ein eigentlich kostenpflichtiges Mobile Game über eine kostenlose APK-Datei installiert, begeht mindestens einen Verstoß gegen die Google-Richtlinien und oft sogar eine Straftat. Darüber hinaus müsst Ihr über APKs installierte Apps entweder manuell updaten oder eine Update-App für APKs auf Eurem Handy installieren.

Wer bei der Installation von APK-Anwendungen zudem nicht vorsichtig ist, der holt sich Malware, Trojaner und sonstige Schad-Software auf sein Android-Smartphone. Da sich auf Handys in der Regel sehr sensible Daten befinden, sind APKs auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Auch hier noch einmal auf einen Blick:

Nutzung vieler APKs nicht legal

Verstöße gegen die Google-Richtlinien drohen

Anwendungen werden nicht über den Play Store automatisch aktualisiert

Gefahr, Malware und Trojaner auf das Handy zu installieren

Zur Vorbereitung braucht Ihr natürlich eine APK-Datei, die sich am besten bereits auf dem Speicher Eures Handys befindet. Habt Ihr diese Anleitung bei Google gefunden, werdet Ihr womöglich schon eine Wunsch-Anwendung auf einer Herstellerseite im Auge haben. Falls nicht, könnt Ihr an dieser Stelle direkt zum Absatz über den sicheren APK-Download springen.

Prüft nun, ob sich auf Eurem Handy bereits ein Dateimanager befindet. Verschiedene Hersteller installieren unterschiedliche Apps auf ihren Android-Versionen vor, Google selbst bietet die Anwendung “Files” an. Alternativ findet Ihr im Google Play Store allerdings weitere, kostenfreie Dateimanager. Hier ein paar Tipps mit Link auf den Play Store:

Mit einem Dateimanager im Schlepptau müssen wir nun in die Einstellungen von Android wechseln und dort die Installation von Drittanbieter-Anwendungen aktivieren. Befolgt hierfür einfach die nachfolgenden Anleitungsschritte:

Mit einem Klick auf das Bild könnt Ihr es vergrößern. / © NextPit

Steuert die Einstellungen Eures Handys an

Wählt hier den Eintrag “Apps & Benachrichtigungen”

Tippt nun auf “Erweitert”

Mit einem Klick auf das Bild könnt Ihr es vergrößern. / © NextPit

Tippt nun auf “Spezieller App-Zugriff”

Dann auf “Installieren unbekannter Apps”

Und wählt Euren Dateimanager aus

In diesem Menü müsst Ihr die Installation unbekannter Apps erlauben

Nun habt Ihr die Grundlagen geschaffen, um eine APK-Datei über den gewünschten Dateimanager zu installieren. Wechselt nun zum Dateimanager Eurer Wahl. Hier sucht Ihr nach der bereits heruntergeladenen App. In der Regel bieten Dateimanager eine Übersicht der letzten Downloads an. Tippt die APK-Datei an und bestätigt, dass Ihr die App installieren wollt. Weniger Sekunden später könnt Ihr die App auf Eurem Handy nutzen.

Wie bereits erwähnt geht mit dem Download von APK-Dateien ein gewisses Risiko einher. Daher ist es nicht gerade ratsam, jeder Seite im Netz zu vertrauen. Stattdessen solltet Ihr Euch auf Seiten beschränken, die Dateien vor dem Hosting, also der Bereitstellung von Downloads, auf Viren prüfen.

In der nachfolgenden Liste haben wir bekannte App-Quellen zusammengestellt. Auch wenn wir diese Seiten empfehlen, solltet Ihr die APK-Installation unter Android mit Vorsicht genießen. Für Trojaner, Viren oder Verstöße gegen die Richtlinien des Google Play Stores seid Ihr am Ende verantwortlich.

APK Mirror

APK Pure

Fdroid

XDA-Labs

Zu guter Letzt möchten wir noch einmal auf den rechtlichen Rahmen der Installation von APK-Dateien hinweisen. Denn wer bei der APK-Installation unvorsichtig ist, der steuert schnell in unruhiges Fahrwasser.

Die rechtliche Lage bei APK-Installationen ist nicht ganz einfach und muss in der Regel an der Anwendung selbst entschieden werden. Der Rechtsanwalt Christian Solmecke äußerte in einem Interview mit Areamobile allerdings, dass die APK-Installation von Anwendungen, die es auch im Google Play Store gibt, grundsätzlich nicht legal ist. Denn wer auf den Google Play Store verzichte, der stimme auch nicht den Lizenzvereinbarung der App-Bibliothek ein und nutzt Anwendungen demzufolge ohne Lizenz.

Stellt ein Hersteller eine App unabhängig vom Google Play Store bereit, ist das natürlich eine Ausnahme. Wollt Ihr bei der APK-Nutzung auf Nummer sicher gehen, könnt Ihr den Google Play Store auch online besuchen. Schaut also, ob es die gewünschte App auch hier gibt und überlegt anschließend, ob die Installation über Googles App-Bibliothek nicht doch die bessere Wahl ist. Da die Installation hier sicherer ist und Ihr automatisch mit Updates versorgt werdet, raten wir in den meisten Fällen zur Nutzung des Google Play Store.

Was sind Eure Tipps für App-Quelle und im Umgang mit APK-Dateien unter Android? Teilt es uns in den Kommentaren mit!

Weitere Android-Anleitungen auf NextPit:

Diese Anleitung wurde am 27. November komplett neu verfasst. Die Kommentare unterhalb des Artikels wurden nicht gelöscht.