Neue Leaks zum OnePlus Nord 200: Das günstigste 5G-Handy von OnePlus

OnePlus will es in diesem Jahr wissen und hat mit dem OnePlus Nord N200 bereits das nächste günstige 5G-Smartphone in der Pipeline. Wie Pete Lau gegenüber dem PC Mag letzte Woche verriet, wird der Nachfolger des Nord N100 schon bald in Nordamerika zu haben sein. Das Gerät ist der legitime Nachfolger des knapp 200 Euro teuren Nord N100, will sich qualitativ aber eher am Nord N10 orientieren, welches für 349 Euro in den Handel kam.

Das günstigste 5G-Smartphone von OnePlus

Das Nord N10 5G war bis dato OnePlus' günstigste Möglichkeit, bei diesem Hersteller fündig zu werden, wenn man zwingend auf ein 5G-taugliches Smartphone aus ist. Jetzt hat Pete Lau bereits angesprochen, dass künftig das N200 das günstigste 5G-Smartphone aus dem Hause OnePlus sein wird. Gerechnet wird mit einem Preis von etwa 250 US-Dollar.

Auch ein Bild bekam PC Mag von OnePlus exklusiv – OnePlus hat also quasi sein eigenes Smartphone geleakt. Das wollte Leaker Evan Blass allerdings so wohl nicht auf sich sitzen lassen und hat daher jetzt mal kurz ebenfalls ein Bild des Geräts veröffentlicht – und das komplette Datenblatt! Somit bekommen wir schon jetzt einen sehr schönen Eindruck dessen, was OnePlus da für uns vorbereitet.

Hardware: Snapdragon 480, Triple-Cam, dicker Akku – und 5G

Wie Android Authority berichtet, handelt es sich beim Nord N200 um ein Oppo-Rebranding: Das Smartphone entspricht demnach ziemlich exakt dem Oppo A93. Das ist keine Premiere, soll uns aber auch nicht weiter beschäftigen. Der Blick aufs Datenblatt verrät, dass sich gegenüber dem N100 tatsächlich einiges getan hat. Statt 720p bietet uns OnePlus beim 6,49 Zoll großen IPS-Panel jetzt eine FHD+-Auflösung, 90 statt 60 Hz Bildwiederholrate und dank Snapdragon 480 gibt es mehr Leistung sowie 5G-Funktionalität.

Bei der Kamera setzt man auf ein Triple-Setup, von dem Ihr aber natürlich nicht zu viel erwarten dürft in dieser Preisklasse: Die Hauptkamera mit 13 MP wird begleitet von einer Makro- sowie einer Monochrom-Linse, beide mit lediglich zwei Megapixeln. Vorne kommt eine 16-MP-Knipse zum Einsatz.

Wieder gibt es einen dicken 5.000 mAh fassenden Akku, der mit 18 Watt geladen werden kann. Weiter setzt OnePlus auf eine Kombi aus 4 GB RAM und 64 GB erweiterbaren Speicherplatz. Das 189 Gramm schwere und 8,3 mm dicke Smartphone hat neben dem USB-Typ-C-Anschluss und seitlichem Fingerabdrucksensor auch Platz für eine 3,5 mm Klinkenbuchse für den Kopfhöreranschluss an Bord und bringt natürlich auch NFC und Bluetooth 5.1 mit.

Verfügbarkeit: Vorstellung noch in dieser Woche?

Bislang ist die Rede von einem Release in Nordamerika, ebenso wird vermutet, dass möglicherweise bereits am 15. Juni die Vorstellung erfolgt. Weder ist dieses Datum offiziell bestätigt, noch ist das beim Preis der Fall, der um die 250 US-Dollar liegen soll.

Sobald sich die Faktenlage diesbezüglich ändert und wir erfahren, wie es mit einer Verfügbarkeit in Europa oder anderen Märkten aussieht, lassen wir es Euch natürlich hier an Ort und Stelle wissen. Denn dieser Beitrag hier wird laufend aktualisiert, sobald es neue Infos zum OnePlus Nord N200 gibt.

Bis es soweit ist, können wir ja schon mal bei Euch vorfühlen: Würde man Euch zu diesem Preis von einem 5G-Smartphone überzeugen können, wenn es die Specs mitbringt, die jetzt geleakt wurden? Oder ist Euch das Datenblatt ein wenig zu schwach auf der Brust und Ihr greift lieber zur ebenfalls günstigen Konkurrenz wie dem Xiaomi Redmi Note 10 Pro, das aktuell bereits für knapp 280 Euro zu haben ist.