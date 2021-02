Bestätigt: Huawei Mate X2 wird am 22. Februar vorgestellt

Es deutete sich bereits an, jetzt ist es offiziell: Via Weibo hat Huawei angekündigt, dass der Smartphone-Riese am 22. Februar das Huawei Mate X2 vorstellen möchte.

Während wir noch überlegen, ob das Huawei P50 vielleicht schon wieder eine reelle Chance auf die Unterstützung von Google-Diensten hat, schafft Huawei Fakten bezüglich seiner Foldables und kündigt die Präsentation des Huawei Mate X2 an. Wie der Name verrät, ist damit der Nachfolger zum Huawei Mate X gemeint, das wird Euch in folgendem Video etwas näher vorstellen:

Über das chinesische Twitter-Äquivalent Weibo meldete sich Huawei zu Wort und ließ keinen Zweifel mehr daran, dass man der Welt am 22. Februar sein neues Foldable präsentieren wird. Durch die Verlegung des MWC in Barcelona, der nun als wichtigstes Mobile-Event des Jahres im Sommer stattfindet, fallen wir alle – Hersteller ebenso wie Fans und Berichterstatter – so ein bisschen in ein Loch, was die Vorstellung wichtiger neuer Devices angeht.

Schließlich war diese Veranstaltung doch seit Jahren immer für Ende Februar/Anfang März gesetzt und begeisterte mit spannenden Produktvorstellungen. Das gilt auch für Huawei und daher ist es vielleicht kein Zufall, dass der Termin so gewählt wurde, dass er etwa in den üblichen MWC-Zeitraum fällt.

Klappt nach innen statt nach außen

Spannender als der Termin ist hingegen das Gerät selbst, welches sich deutlich vom Vorgänger Huawei Mate X und dem Mate Xs unterscheiden könnte. So scheint man das Mate X2 nach innen klappen klappen zu können, so wie wir es auch vom Samsung Galaxy Z Fold 2 kennen und nicht nach außen, wie beim Vorgänger. Neben einem 8 Zoll großen, faltbaren Display soll es zudem einen zweiten Screen mit 6,45 Zoll geben, wird vermutet.

Auf Weibo teasert Huawei das Mate X2 an / © Huawei

Vermutlich wird der Release erst einmal leider nur China betreffen, da sich eine globale Markteinführung ohne Google-Dienste einfach nicht anbietet, aber auch darüber werden wir dann spätestens am 22. Februar Klarheit haben, wenn Huawei mit dem Mate X2 die nächste Generation seiner Foldables aus dem Hut zaubert. Seid Ihr gespannt auf das, was die Chinesen da präsentieren werden, oder lässt Euch das faltbare Device komplett kalt?