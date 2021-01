Hoffnung für Huawei: Sind vielleicht schon beim P50 wieder Google-Dienste an Bord?

Zwei Dinge standen fest, lange bevor Joe Beiden als neuer US-Präsident vereidigt wurde: Auch ein Regierungswechsel bedeutet keine grundlegend andere China-Politik der USA – und ja, der Bann hat Huawei bereits empfindlich getroffen.

Da spielst du als Hersteller in der allerersten Smartphone-Liga und machst den Platzhirschen Apple und Samsung richtig Dampf unterm Hintern und wirst dann durch so einen kruden Bann der US-Regierung komplett aus dem Rennen genommen. Das ist ein Unding, aber einem Reuters-Bericht zufolge besteht die Hoffnung, dass diese Ungerechtigkeit bald wieder korrigiert werden könnte.

Huawei-Bann wird überprüft

Nach wie vor besteht kein Zweifel daran, dass die US-Administration sein Volk beschützen will und das schließt ausdrücklich den Schutz vor China mit ein. Dementsprechend unterstrich Gina Raimondo, die von Joe Biden zur Wirtschaftsministerin nominiert wurde, dass auch sie dafür sorgen möchte, dass das eigene Volk vor dem Einfluss Chinas geschützt wird, was insbesondere für die Unternehmen ZTE und Huawei gilt.

Die Gouverneurin von Rhode Island machte aber auch deutlich, dass sie den Bann Huaweis nochmal genau unter die Lupe nehmen möchte. Auf Nachfrage des Senators Ted Cruz wollte die kommende Verantwortliche fürs Handels-Ressort ihm nicht zusichern, dass Huawei weiterhin auf der Blacklist bleiben wird.

Das bedeutet, dass der ganze Sachverhalt nochmal genau überprüft wird und dass sich Raimondo dazu sowohl mit Politikern als auch der Industrie austauschen wird. Es dürfte klar sein, dass die Frau dafür von den Republikanern unter Beschuss genommen wird, aber das wird sie nicht davon abhalten, ihrem Job nachzugehen. Selbst, wenn die Frau, die noch vom Senat für ihr Amt bestätigt werden muss, Huawei wieder von der schwarzen Liste nimmt, dürfte es noch eine Weile dauern, bis alles wieder beim Alten ist.

Hoffnung fürs Huawei P50?

Sollte der grobe Kurs aber feststehen und Huawei nicht mehr als das personifizierte Böse betrachtet werden, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die US-Administration dann weniger streng agiert, was die Verbindungen zwischen US-Unternehmen und Huawei angeht. Sollte es also in absehbarer Zeit eine Sondergenehmigung für Google geben, könnte vielleicht sogar noch das kommende Flaggschiff P50 vom neuen US-Kurs profitieren. Das würde bedeuten, dass sich da dann wieder die für die westliche Welt so wichtigen Google-Dienste auf dem Smartphone der Chinesen einfinden würden.

In welchem Maße sich die Erfolgsaussichten für dieses Smartphone speziell, aber auch auf den Konzern als Ganzes auswirken könnten, können wir uns vermutlich alle vorstellen, oder? Was glaubt Ihr? Wie schätzt Ihr die Chancen ein, dass die USA sich tatsächlich umentscheiden und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass schon das P50 davon profitieren könnte? Schreibt es uns in die Comments!