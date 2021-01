Rettung für P50 & Mate 50: So könnte Huawei die Google-Services zurückbringen

In der Tech-Medien-Bubble brodelte es in den letzten Stunden bezüglich der Aussicht, dass Huawei ähnlich wie bei Honor nun auch die Mate- und P-Serie auslagern könnten. Entsprechende Informationen hatte Reuters exklusiv erhalten. Jetzt wendet sich Huawei seinerseits aber an chinesische Medien und erklärte deutlich, dass an diesem Gerücht gar nichts dran ist. Gegenüber China Daily erklärte ein Huawei-Sprecher:

An diesen Gerüchten ist überhaupt nichts dran. Huawei hat keine solchen Pläne. Wir bleiben unserem Smartphone-Geschäft voll und ganz verpflichtet und werden weiterhin weltweit führende Produkte und Experiences für Verbraucher auf der ganzen Welt liefern.

Manchmal muss ein deutliches Dementi nicht zwingend bedeuten, dass an einem Gerücht tatsächlich so gar nichts dran ist, daher sollten wir das ruhig mal weiter im Auge behalten, was da bei Huawei diesbezüglich passiert.

Ursprüngliche News vom 25. Januar 2021:

Wie Reuters in Berufung auf zwei Quellen berichtet, sollen die Pläne zum Verkauf von Huaweis P- und Mate-Smartphones intern bereits seit September 2020 diskutiert worden sein. Als Käufer nennt man derzeit ein Konsortium aus Investoren, die von der Regierung in Shanghai unterstützt werden. Die geheimen Gespräche mit dem Konsortium laufen angeblich schon seit Monaten. Eine finale Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

Gegenüber Reuters sagte ein Huawei-Sprecher, dass man die Gerüchte ebenfalls gehört habe. Gleichzeitig dementierte man sie aber mit den Worten: "Huawei hat keinen derartigen Plan".

Verkauf der Mate- und P-Serie: Vorbild Honor

Sollten sich die angeblichen Pläne dennoch bewahrheiten, könnte sich eine mögliche Wiederholung des Honor-Verkaufs anbahnen. Der neue Eigentümer ist hier ebenfalls ein Konsortium, welches von der Regierung in Shenzhen unterstützt wird. Durch den Verkauf konnte Huawei in gewisser Hinsicht einen Ausweg aus dem Handelsembargo mit den USA erreichen. Denn erst vor einigen Tagen kündigte Honor Partnerschaften mit Intel und Qualcomm an.

Im Test überzeugte das Mate 40 sehr, doch ist die Zukunft der Smartphones sehr ungewiss. / © NextPit

Eine derartige Zusammenarbeit ist für die P- und Mate-Smartphones unter Huawei derzeit nicht möglich, da die US-Sanktionen dies verbieten. Reuters vermutet aufgrund der angeblichen Pläne zum Verkauf, dass Huawei keine großen Hoffnungen hat, dass sich die Restriktionen unter der Biden-Regierung bessern werden.

Rettung oder Ende für die P- und Mate-Serie?

Ein Verkauf der einst sehr beliebten Smartphone-Reihen wirkt zunächst wie ein Abschied Huaweis aus der Premium-Klasse. Allerdings könnte die Trennung von der P- und Mate-Serie künftige Modelle wieder konkurrenzfähig machen und somit die Smartphone-Serien am Leben behalten. Denn ohne die Bindung an Huawei könnten neue Smartphones, zum Beispiel ein P50 oder ein Mate 50, wieder mit den Google Services ausgestattet sein und auch über aktuelle Hardware verfügen.

Die beiden Reuters-Quellen sagten diesbezüglich, dass fehlende Lieferungen der Smartphone-Chips die Motivation für die neuen Verkaufspläne seien. Huawei hatte sich zwar einen entsprechenden Vorrat angelegt, Analysten sprechen aber schon jetzt davon, dass das aktuelle P40 und Mate 40 unter "schwerwiegenden Komponentenmangel" leiden. Counterpoint Research erwartet daher einen kontinuierlichen Rückgang der Verkaufszahlen für das erste Quartal 2021.

Wie schätzt Ihr die Zukunft der beiden Smartphone-Serien ein? Ist Huaweis Entscheidung ein cleverer Schritt oder eher ein Versuch der Verzweiflung? Teilt es uns in den Kommentaren mit!