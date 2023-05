Casa Casi 102: Wieso stecken wir in einem solchen News-Dilemma?

Fabi und Casi müssen heute wieder einmal dringend über die Medienwelt sprechen, oder spezifischer: Die Welt der Nachrichten. Obwohl uns so viele Newsquellen wie nie zuvor zur Verfügung stehen, sorgen Algorithmen und Unternehmen dafür, dass wir manche News viel deutlicher wahrnehmen als andere. Was da verkehrt läuft und wie wir dem entgegenwirken können, ist das Thema der heutigen Folge unseres NextPit-Podcasts Casa Casi .

Schöne Grüße sende ich Euch aus dem Depeche-Asyl in Antwerpen. Bevor ich mich also vor die Halle stelle und um Einlass zu meiner Herzens-Band begehre, versorge ich Euch noch flott mit unserer neuesten Podcast-Episode, die wir "News-Dilemma" getauft haben. Das Dilemma ist oben schon beschrieben: News in allen politischen, ideologischen und intellektuellen Schattierungen stehen uns tonnenweise zur Verfügung. Dennoch sind große Teile des Volkes einfach richtig mies informiert.

Wir reden heute also wieder einmal über Elon Musk, der mit Twitter eines der wichtigsten News-Tools der Welt für seine krude Vision von Meinungsfreiheit missbraucht. Wir reden aber auch generell darüber, wie Algorithmen lenken, was wir medial mitnehmen und wie unsere Meinungen geformt werden. Und wir reden auch darüber, dass wir uns wieder stärker selbst einbinden müssen und nicht einfach nur passiv die News verwerten, die uns in den Feed gespült werden.

Okay, wir reden auch unanständig lange offtopic über meine Depeche-Pläne und den vergangenen ESC, aber im Wesentlichen wollen wir in dieser Folge nur nur unterhalten, sondern auch appellieren: Wir alle sind gefragt, uns um differenzierte Meinungen zu bemühen und deshalb bei der Nachrichtenbeschaffung zu diversifizieren. Folgt nicht immer dem ersten Impuls, denn genau das wollen diese triggernden Headlines ja mit uns machen. Lest, informiert Euch, denkt über das Gelesene nach, holt zweite Meinungen ein usw. All das brauchen wir, damit wir nicht weiter gegeneinander aufgehetzt werden und uns intellektuell wie die Höhlenmenschen benehmen.

