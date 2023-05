ChatGPT ab sofort gratis als mobile Anwendung verfügbar!

ChatGPT vorerst nur für das Apple iPhone

In den vergangenen Tagen und Wochen hat sich ein regelrechter Hype rund um das Thema KI-Bots entwickelt. Egal, ob "TruthGPT", "Google Bard" oder OpenAI mit "ChatGPT" – die Entwicklung rund um die künstlichen Intelligenz (KI) ist entfacht. Während die einen schon Endzeitstimmung schüren, kann es den anderen gar nicht schnell genug in der Entwicklung gehen.

ChatGPT-Entwickler Sam Altman warnt vor den Risiken und bittet um staatliche Kontrolle. Das US-Unternehmen selbst hingegen hat am vergangenen Wochenende die erste mobile Anwendung mit "OpenAI ChatGPT" im Apple App Store zum kostenlosen Download bereitgestellt.

Während es den KI unterstützten Chat-Bot in den USA bereits als Desktop-Anwendung in der Version 4.0 gibt, stellt die vorerst nur in den USA und nur für iOS ab der Version 16.1 erhältliche mobile Version eine Premiere im stetigen Wettlauf dar. Wie das Unternehmen jedoch bekannt gab, ist bereits eine Umsetzung für Android in Arbeit und ein "baldiger" Release geplant. Auch weitere Länder sollen in Kürze folgen.

Die mobile iOS-Anwendung funktioniert Plattform übergreifend, sodass auf dem Apple iPhone ein Chat begonnen und später auf dem Desktop-Browser weitergeführt werden kann. Ein weiterer Vorteil der mobilen ChatGPT-App ist die Integration von "Whisper", einer neuronalen Open-Source-Spracherkennungssoftware, die auf 680.000 Stunden mehrsprachiger und Multitasking überwachter Daten basiert.

ChatGPT für iOS ist prinzipiell kostenlos, benötigt aber für die "ChatGPT Plus"-Version ein monatliches Abonnement in Höhe von 19,99 US Dollar. Die Plus-Variante bietet ersten Informationen zufolge Funktionen von ChatGPT 4.0. Auch wer Nachrichten im größeren Umfang nutzen möchte, muss wohl zahlen. Weiterhin sollen Plus-Abonnenten "frühen Zugriff auf Funktionen und schnellere Reaktionszeiten" erhalten.

Was haltet Ihr von der rasant fortschreitenden Entwicklung zum Thema KI-Chat-Bot? Stoppen oder weitermachen? Schreibt uns Eure Bedenken und Erfahrungen bitte in den Kommentarbereich.