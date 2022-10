Der neue Apple TV 4K (2022): Besser und preiswerter

Next Pit TV

Der diesjährige Apple TV 4K ist minimal kleiner geworden (93 x 93 x 31 mm), wiegt dafür aber mit 208 Gramm fast die Hälfte von seinem Vorgänger (425 Gramm). Laut Apple ist dies das Ergebnis der Integration des Apple-A15-Bionic-Chipsatzes, der aufgrund seiner Bauart keinen mechanischen Lüfter mehr braucht.

Apple fügt hinzu, dass der Apple TV 4K (2022) einen 50 Prozent schnelleren Prozessor und eine 30 Prozent bessere Grafikleistung hat. Zusammen mit dem A15-Prozessor wird die Konnektivität durch WiFi 6 verbessert. Außerdem gibt es für die 128-GB-Variante eine zusätzliche Ethernet-Buchse. Letztere profitiert von einem verbauten Thread-Border-Router, der für Matter-fähige Smart-Home-Geräte unerlässlich ist.

Was die Ausgabequalität angeht, so unterstützt der Apple TV 4K jetzt zusätzlich zum Dolby Vision Standard auch HDR10+. Die Audio-Funktionen der 2. Generation, wie Dolby Atmos und Dolby Digital 7.1 Surround Sound, sind der 3. Generation erhalten geblieben. Außerdem läuft die smarte Box mit dem neuesten tvOS und bietet die Integration von Apple-Diensten wie Apple Music, Fitness+ und Arcade.

Apple TV 4K (2022) 128 GB-Variante mit Ethernet-Anschluss und Thread-Border-Router / © Apple

Preis und Verfügbarkeit

Das WiFi-only-Modell des Apple TV 4K kommt mit 64 GB Speicherplatz zu einem Preis von 169 Euro. Wer jedoch 128 GB internen Speicher wünscht und auch auf den Ethernet-Anschluss nicht verzichten möchte, bezahlt gerade einmal 20 Euro mehr. Zu bedenken ist: Wer in das Matter-Universum einsteigen möchte, kann das nur mit dem 189 Euro teuren Apple TV mit 128 GB und dem verbauten Thread-Border-Router. Damit ist das aktuelle Modell dennoch deutlich günstiger als sein Vorgänger.

Beide Varianten können ab sofort vorbestellt werden und sind mit einer Siri-tauglichen-Fernbedienung (136 x 35 x 9,3 mm) ausgestattet. Diese hat nun 2022 auch einen USB-Type-C-Anschluss anstelle des bekannten Lightning-Port an der Unterseite. Der Versand soll am 4. November beginnen. Es überrascht nicht, dass Apple den Verkauf seiner älteren Apple TVs in seinen Online-Stores eingestellt hat.