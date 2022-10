Apple iPad 10 (2022) offiziell: iPad-Air-Klon ohne M1-Power

Neben der neuesten Generation der iPad-Pro-Tablets hat Apple auch das iPad 10 (2022) vergangene Nacht offiziell vorgestellt. Ganz ohne großen Launch-Event, sondern ganz dezent via Presse-Mitteilung. Neben den großen Veränderungen an der Oberfläche und unter der Haube, ist das "Einsteiger"-iPad von Apple jetzt teurer als je zuvor.

Was das Design angeht, ist das iPad 10 (2022) ein iPad-Air-5-Klon. Das LCD-Display ist jetzt mit 10,9 Zoll etwas größer, hat eine maximale Helligkeit von 500 Nits und eine Auflösung von 2.360 x 1.640 Pixeln. Leider unterstützt es immer noch nur den originalen Apple Pencil und nicht den Pencil 2, wie zuvor noch anhand eines 3rd-Party-Schutzhülle kolportiert wurde. Außerdem ersetzt der USB-Type-C-Anschluss endlich den Lightning-Port und die analoge Kopfhörerbuchse. Das wiederum könnte aber zu Problemen mit dem Apple-Pen führen, da der ja bekanntlich über Lightning aufgeladen wird. Unseren Informationen zufolge, packt Apple aber einen 9 Euro teuren und passenden Adapter mit in den Lieferumfang des Apple Pencil, jedoch nicht in den Lieferumfang des Apple iPad. Apple hat außerdem den Fingerabdruckscanner neu positioniert und den Home-Button entfernt, was zu einem dünneren Rand führt.

Verpasse es nicht: Apples iPad im Vergleich

Erstes iPad mit einer Selfie-Kamera im Querformat

Apples iPad der 10. Generation ist das erste Tablet des Giganten aus Cupertino, bei dem die nach vorne gerichtete 12-Megapixel-Kamera an der längeren Seite angebracht ist. Das ermöglicht eine bessere FaceTime-Ansicht, wenn sich das iPad im Querformat befindet. Auf der Rückseite hat Apple eine aktualisierte 12-Megapixel-Kamera untergebracht, die 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann.

Wie erwartet, wird das neue iPad 10 von einem A14-Bionic-Chipsatz mit insgesamt 6 Kernen angetrieben. Apple bietet für das neue iPad 10 eine 5G-Verbindungsoption an. Sowohl das WiFi-, als auch das Mobilfunk-Modell wird mit 64 GB internen Programmspeicher starten. Apple bietet aber auch eine Option mit 256 GB Speicherplatz.

Farben und Preise des iPad 10 (2022)

Die Verbesserungen und Designänderungen sind nicht zwingend preiswert. Der Startpreis des Apple iPad (2022) ist auf 579 Euro gestiegen, ein drastischer Unterschied zu dem iPad der 9ten Generation. Das WiFi-Cellular-Modell startet ab 779 Euro. Das ist auch der Preis, den Ihr für ein Apple iPad der 10. Generation mit WiFi und 256 GB bezahlt. Die Komplettausstattung – sprich WiFi-Cellular und 256 GB – wird von Apple mit 979 Euro in Rechnung gestellt. Die verfügbaren Farben werden auf Blau, Silber, Gelb und Rosé erweitert. Außerdem wird es am gleichen Tag wie die iPad-Pro-Tablets – also am Mittwoch den 26. Oktober – im Handel erhältlich sein.

Obwohl es mit iPadOS 16 läuft, wird das iPad nicht mit der lang erwarteten "Stage Manager"-Funktion ausgestattet sein. Zum Glück wird es trotzdem eine Reihe neuer Softwarefunktionen geben, wie zum Beispiel eine eigene Wetter-App und ein besseres Tool zur Zusammenarbeit. Den Rest der iPadOS 16 Funktionen findest Ihr hier.

Magic Keyboard für das iPad 10. Generation (2022) / © Apple

Apple stellt außerdem das neue Magic Keyboard Folio vor, das sich magnetisch am iPad 10 befestigen lässt. Die QWERTZ-Tastatur mit Kickstand wird 299 Euro kosten. Überraschenderweise ist das Magic Keyboard Folio mit einem Trackpad und Tasten in voller Größe ausgestattet.

Werdet Ihr euch das neue iPad 20 (2022) zulegen oder doch eher zur Pro-Variante greifen. Schreibt uns Eure nächsten Apple-Pläne gern in die Kommentare.