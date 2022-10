Apple iPad Pro (2022) vorgestellt: Mehr Leistung für das gleiche Tablet-Design

Apple hat seine neuen Tablets aus der iPad-Pro-Serie letzte Nacht per Pressemitteilung vorgestellt. Das iPad Pro 2022 in den Größen 12,9 und 11 Zoll profitiert von dem leistungsstarken M2-Chip, WiFi-6E-Konnektivität und verbesserten Funktionen für den Apple Pencil 2nd Gen. Und beide Apple iPad Pro werden am 26. Oktober zu einem Preis ab 1.049 Euro auf den Markt kommen.

