Huawei Mate 50 Pro Launch-Event: Was lange währt wird gut?

Wie immer wenn es um Huawei geht, ist es etwas kurios. Ist das Huawei Mate 50 Pro mit variabler Blende nun global offiziell oder nicht? Soviel ist sicher: Der NextPit-Redaktion liegt eine Einladung zu einem Launch-Event des Selben vor, der wahlweise am 26. Oktober in Berlin oder am 27. Oktober in München wahr genommen werden kann.

So heißt es auf unserer Einladung zu dem nun doch noch "überraschend" stattfindenden Launch-Event am 26. und 27. Oktober in Berlin und München. Vorgestellt werden soll das Huawei Mate 50 Pro, welches mit einigen Serienkollegen bereits einen Auftritt Anfang September im Heimatland China hatte. Irgendwie, irgendwo und irgendwann hatte es auch schon einen globalen Auftritt. Zumindest zeigt es sich schon eine Weile auf der entsprechenden Homepage. Nun soll es also auch noch eine Vorstellung in Deutschland werden, von der eigentlich nur noch der Preis des Huawei Mate 50 Pro ein Geheimnis ist. Kolportiert werden hier 1.399 Euro, von denen ich nur hoffen kann, dass es sich um einen Irrtum handelt.

Denn wir wollen nicht vergessen, das Huawei seit dem September 2019 unter US-Embargo steht, das dem Unternehmen verbietet, Smartphones mit 5G-Support und Google Mobile Dienste (GMS) herzustellen und kommerziell zu vertreiben. Dennoch liefert beispielsweise Qualcomm einen Snapdragon 8+ Gen 1 – nur eben ohne 5G-Modem. Dafür mit 8 GB LPDDR5 RAM und 256 GB internen Programmspeicher (NM-SD-Card-Support). Und anstelle des Google Play Stores gibt es eben die Huawei AppGallery und EMUI 13 auf Basis von Android 12.

Die Huawei Mate 50 Pro Kamera kommt mit einer variablen Blende. / © Huawei

Das Display bietet eine Diagonale von 6,74 Zoll und einer Auflösung von 2.616 x 1.212 Pixel, bei einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hertz und einer Touch-Abtastrate von 300 Hertz. Der verbaute Akku besitzt eine Kapazität von 4.700 mAh und lässt sich mit 66 Watt schnellladen. Doch das ist eigentlich alles nur Beiwerk. Das Highlight des Huawei Mate 50 Pro ist die kreisrunde "XMAGE"-Triple-Kamera auf der Rückseite. Denn die 50-Megapixel-Hauptkamera besitzt eine variable Blende von f/1.4 bis f/4.0 mit optischer Bildstabilisierung. Dazu eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkel- und eine – alle anschnallen – 64-Megapixel-Telefoto-Kamera. Hört sich zumindest interessant an, oder?

Aber wir wollen hier nicht zu viel verraten, denn schließlich sind wir ja zu dem Event eingeladen und werden demzufolge auch vor Ort sein. Habt Ihr spezielle Fragen, die wir direkt an Huawei weiterleiten sollen, dann runter in die Kommentare damit.