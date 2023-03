Fire-TV-Alternative: Roku 4K Stick nur 20 Euro bei Otto

Verfügt Euer Fernseher über eine 4K-Auflösung, aber Euch fehlen die Apps? Dann könnt Ihr Euch mit einem Streaming-Stick aushelfen. Derzeit gibt es die Express-Variante von Roku bei Otto im Angebot. Für gerade einmal 20 Euro erhaltet Ihr einen Streaming-Stick, mit dem Ihr Eure Lieblingsserien in 4K darstellen könnt und habt die Auswahl aus unzähligen Apps.

Affiliate Angebot Roku 4K Streaming Box 4K-Auflösung | Einfache Installation | Mobile App

Die Roku Streaming Box verzichtet, anders als andere Streaming-Sticks, auf eine werbungsüberladene Oberfläche und verfügt über eine channelübergreifende Suche. Somit könnt Ihr ganz entspannt nach Serien und Filmen mit Euren Lieblingsschauspielern schauen. Zusätzlich unterstützt der Stick alle gängigen Sprachassistenten und Ihr bekommt ein dreimonatiges "Apple TV+"- und Waipu-TV-Abonnement obendrauf. Mehr Infos zum Portfolio von Roku findet Ihr in unserer Übersicht.

Lohnt sich der Roku-Deal von Otto?

Bereits zum vergangenen Black Friday senkten viele Anbieter den Preis des Streaming-Sticks von 69,99 Euro auf 24,99 Euro. Nun gibt es das Gadget noch einmal günstiger und Ihr erhaltet mit 20 Euro einen Bestpreis. Nutzt Ihr zudem Otto UP, das Treueprogramm des Anbieters, dann schaut unbedingt in Euer Konto. Denn Otto verteilt derzeit personalisiert 500 Punkte, was einer weiteren Ersparnis von 10 Euro entspricht. Solltet Ihr diese also erhalten haben, zahlt Ihr sogar nur noch 10 Euro für die Roku Streaming Box.

Die Fernbedienung ist intuitiv und sehr leicht verständlich. / © Roku

Das Angebot ist also wirklich sehr gut. Spielt Ihr bereits länger mit dem Gedanken Euer App-Angebot zu erhöhen oder wollt Eure Lieblingsserien endlich in 4K sehen, dann solltet Ihr hier definitiv zuschlagen. Allerdings beeilt Ihr Euch besser, denn das Angebot ist nur für kurze Zeit erhältlich.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Roku-Streaming-Stick eine gute Alternative zu Amazons Fire TV? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!