Fitbit Inspire 3 im Test: Bauchschmerz statt Sixpack

Wer einen leichten Fitness-Tracker mit vielen Features und langem Durchhaltevermögen sucht, der wird an Fitbits Inspire-Serie einen Narren fressen! Das neueste Modell hält bis zu zehn Tage am Handgelenk durch, kann neben Puls und Blutsauerstoff auch Schlaf, Achtsamkeit und Tagesform messen und kostet knapp 100 Euro. Im NextPit-Test zeigt sich aber, dass der Inspire 3 besonders stark unter Fitbits großem Makel leidet.

Bewertung

Pro Schön kompakt und leicht

Hübsches OLED-Display samt AoD

Solide Akkulaufzeit

Guter Funktionsumfang Contra Kein GPS, kein NFC, kein Quick-Charging, keine Musiksteuerung

Voller Funktionsumfang nur im Premium-Abo

Bedienung per Zusammendrücken umständlich

Auch ohne Abo vergleichsweise teuer

Kurzfazit im Kaufen So hübsch die Hardware des Inspire 3 ist, so enttäuschend sind die Ergebnisse meines Testberichts. Denn einerseits treibt das Premium-Abo die ohnehin schon hohen Kosten des Fitbit Inspire 3 allmählich in astronomische Höhen. Andererseits bietet das Modell gegenüber der Konkurrenz Nachteile wie eine relativ kurze Akkulaufzeit ohne Quick-Charging sowie eine eher umständliche Bedienung. Komfort-Features wie GPS, NFC sowie eine Musiksteuerung fehlen ebenfalls. Affiliate Angebot Fitbit Inspire 3 Zur Geräte-Datenbank Wenn Ihr Euch mit dem eingeschränkten Funktionsumfang ohne Fitbit Premium anfreunden könnt, zahlt Ihr für den Fitbit Inspire 3 einmalig 99,00 Euro. Wollt Ihr alle Möglichkeiten des Wearables auskosten, kommen nach der Gratis-Testphase monatlich 7,99 Euro (95,88 Euro in 12 Monaten) oder jährlich 79,99 Euro hinzu. Um den ganzen die Krone aufzusetzen, halbiert Fitbit den Gratis-Zeitraum für Fitbit Premium im Vergleich zum Vorgänger von 12 auf 6 Monate. Aktuelle Preise könnt Ihr über das nachfolgende Preisvergleichs-Element einsehen.

Design & Display Mit einem geringen Gewicht von nur 20 Gramm und einer Dicke von 11,75 Millimetern ist der Fitbit Inspire 3 ein kompakter Fitness-Tracker. Das sorgt dafür, dass Ihr ihn beim Sport und auch im Alltag schnell vergesst. Die Bedienung erfolgt über eine Squeeze-Geste sowie über das Display. Bei diesem upgraded der Hersteller auf ein farbiges OLED-Display, das endlich eine Always-on-Funktion ermöglicht. Das Display bietet jetzt Farben und setzt auf OLED-Technologie. / © NextPit Gefällt: Klein und leicht

Fitbit legt größeres Armband in den Karton

Tolles Always-on-Display mit hübschen Watchfaces Gefällt nicht: Squeeze-Geste benötigt zwei Finger, indes ein wenig umständlich Kommt Ihr vom Vorgängermodell, dem Fitbit Inspire 2, müsst Ihr Euch nicht an einen neuen Formfaktor gewöhnen. Der Fitbit Inspire 3 ist unauffällig klein und rückt mit einem Gewicht von 20 Gramm schnell in den Hintergrund. Mit einer Dicke von 11,75 Millimetern ist der Inspire 3 zwar nicht ultradünn, stört aber im Alltag und beim Sport nicht. In beiden Situationen eher unpraktisch ist Fitbits Bedienung per Zusammendrücken. Um das Display zu aktivieren oder zum Hauptbildschirm zurückzukommen, müsst Ihr beide Seiten des Fitness-Trackers berühren. Das funktioniert nicht wie beispielsweise beim Google Pixel 3 durch einen Sensor, der das Zusammendrücken erkennt, sondern durch kapazitive Oberflächen. Die Vorteile, dass Ihr diese Funktion mit Handschuhen oder nassen Händen nutzen könnt, entfallen also. Gleichzeitig nervt es, immer zwei Finger für die Bedienung des Inspire 3 bemühen zu müssen. Die berührungsempfindlichen Tasten gibt es links und rechts. / © NextPit Somit wird die Gestensteuerung, bei der Ihr Euer Handgelenk drehen müsst, zu Eurem besten Freund mit dem Inspire 3. Zusätzlich integriert Fitbit ein Always-on-Display, mit dem Ihr die Uhrzeit jederzeit lesen könnt. Das AoD ist allerdings sehr dunkel und bei Sonnenschein kaum ablesbar. Ein weiteres Manko des eigentlich sehr guten Displays: Die Anzeige ist sehr schmal, und Ihr findet in dem Menüs nur selten Text, der ganz auf das Display passt. Nach etwa einer halben Sekunde bewegt sich der Text in der Mitte des Displays nach links und Ihr könnt alles lesen. Das ganze geschieht jedoch sehr langsam und erschwert die Bedienung des Fitness-Trackers deutlich.

App & Fitbit Premium In der übersichtlichen Fitbit-App könnt Ihr Euch Vital- und Analysedaten bequem am Smartphone anschauen. Wie bei Fitbits neuesten Wearables üblich, gibt es hier allerdings eine fette Paywall. Gestatten, Fitbit Premium! Gefällt: Hübsche Companion-App

Viele motivierende Gamifikation-Elemente Gefällt nicht: Voller Funktionsumfang kostenpflichtig

Gratis-Abo-Zeitraum von 12 auf 6 Monate halbiert

Wenig Steuermöglichkeiten über Fitbit-App Mit der Einführung der fast 400 Euro teuren Google Watch hievt Fitbit die Absurdität seines Premium-Abonnements auf eine neue Stufe. Doch was bei einer Premium-Smartwatch unverzeihlich ist, hinterlässt auch bei einem Fitness-Tracker für 100 Euro einen faden Beigeschmack. Die folgende Tabelle zeigt dabei, wie viele Funktionen Ihr bei kostenloser Nutzung außen vor lassen müsst. Funktionsvergleich Fitbit Premium Funktion Fitbit App Fitbit Premium Tagesform-Index ➖ ✔️ Blutzuckerüberwachung (mit externem Messgerät) ➖ ✔️ Premium-Wettkämpfe ➖ ✔️ Aufschlüsselung des Stressmanagement-Index ➖ ✔️ Gesundheits- und Fitness-Statistiken ✔️ ✔️ 90-Tage-Trends von Gesundheitswerten ➖ ✔️ Grundlegende Analysen ✔️ ✔️ Gesundheitsbericht ➖ ✔️ Workouts ➖ ✔️ Achtsamkeit ➖ ✔️ Aufschlüsselung des Schlafindex ➖ ✔️ Quelle: Fitbit.com Davon abgesehen ist die Fitbit-App aber echt klasse. Die Menüs sind durchdacht, und es gibt an allen Stellen nette Gamifikation-Elemente wie Abzeichen oder die brandneuen "Schlaf-Tiere" in der Premium-exklusiven Schlafanalyse. Diese stellen Eure Schlafgewohnheiten dar und weisen spielerisch auf positive und negative Aspekte Eurer Schlafgesundheit hin. Gleichzeitig verharmlosen die süßen Tiere die Bedrohlichkeit dauernden Schlafmangels sowie weitere gesundheitliche Aspekte allerdings ein wenig. Die Fitbit-App zeigt Eure Daten hübsch aufgearbeitet an. / © NextPit Was mich funktional an der Fitbit-App stört ist, dass Ihr recht wenig Einstellungen des Inspire 3 in der App vornehmen könnt. Das löst beispielsweise Huawei deutlich besser, bei deren Trackern Ihr fast alle Einstellungen auch in der App vornehmen könnt. Bei Fitbit müsst Ihr Eure Präferenzen wohl oder übel mit den bereits erwähnten langsamen Scroll-Schriften treffen. Noch ein kleines Manko: Ab Werk schickt Euch Fitbit ständig E-Mails an Eure hinterlegte E-Mail-Adresse, um Euch über den Akkustand oder die neusten Abzeichen zu informieren. Das könnt Ihr aber abschalten.

Tracking & Features Der Fitbit Inspire 3 ist mit einem Pulsmesser, einem Pulsoximeter, einem Sensor für Temperaturunterschiede sowie zahlreichen Bewegungssensoren ausgestattet. Daraus ergibt sich ein für das Jahr 2022 gescheiter Funktionsumfang, bei dem für fast 100 Euro allerdings GPS und NFC fehlen. Zusätze wie der intelligente Wecker, Atem- sowie Achtsamkeitsübungen und Zyklus-Tracking runden das Paket ab. Gefällt: Zuverlässige 24-Stunden-Vitaldatenaufzeichnung

Cooler Schlafzonenwecker Gefällt nicht: Kein eigenes GPS-Modul

Kein NFC für mobiles Bezahlen

Keine Musiksteuerung

Keine Antwortmöglichkeiten bei Benachrichtigungen Bei der Nutzung im Premium-Abo ergibt sich mit dem Fitbit 3 ein überraschend ganzheitlicher Ansatz, einen gesunden Alltag zu leben. So könnt Ihr 21 verschiedene Aktivitäten tracken, Eure Erholungsphasen mit Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen unterstützen, die Messungen für Euren Blutzucker in der App eintragen, Eure Wasseraufnahme protokollieren und am Ende des Tages Euren Schlaf aufzeichnen. Das ist stark und zeigt, dass der Inspire 3 für einen gesunden Alltag zuträglich sein kann. Bei den Sensoren ist ein Blutsauerstoffmesser hinzugekommen. / © NextPit Für meinen Test konnte ich nach einem Besuch im Schwimmbad sehen, wie viele Bahnen ich geschwommen bin. Hierfür ist der Inspire 3 nach 5 ATM gegen Wasser geschützt. Praktisch dabei ist zudem, dass der Fitness-Tracker einen Wasserschutzmodus aktiviert, der versehentliche Eingaben beim Schwimmen verhindert. Beim Joggen hilft die Anzeige der Herzfrequenzzonen dabei, zu prüfen, ob man gerade zu schnell oder langsam für das gewünschte Trainingsziel läuft. Und an einem ohnehin schon entspannten Sonntag helfen die Premium-exklusiven Achtsamkeitsübungen dazu, dass dieser Ben ein bisschen mehr Zen wird. Als Nachteile muss man bei einem Fitness-Tracker für 99 Euro anmerken, dass sowohl ein GPS-Modul als auch NFC für mobiles Bezahlen fehlen. Ersteres brächte mehr Unabhängigkeit vom Smartphone, wenn Ihr Radfahren und Joggen gerne mit Digital-Detoxing verbindet. Die Messung von Bahnen im Schwimmbad funktioniert allerdings getrennt vom Handy, da der Tracker hier Offenbar mit Bewegungsmustern arbeitet. Um mit dem Handgelenk an der Supermarktkasse zu zahlen, müsst Ihr Euch ebenfalls für ein anderes Modell entscheiden. Kurios ist zudem, dass Fitbit zwar Schwankungen in der Hauttemperatur für beispielsweise das Zyklus-Tracking messen kann. Einen Hauttemperatursensor bietet der Inspire 3 laut Datenblatt dann aber ausdrücklich nicht. Das bedeutet: Die genauen Werte findet Ihr nirgendwo in der Fitbit-App. Der Verschluss des Fitbit Inspire 3 ist top! / © NextPit Typisch für Fitness-Tracker sind die smarten Features eher mau. Sehr erfreulich ist die Integration eines Schlafzonenweckers, der Euch intelligent in der optimalen Schlafzone weckt. Ebenfalls cool: Ihr könnt Euer Handy übers Handgelenk klingeln lassen. Nicht so cool: Auf Benachrichtigungen lässt sich selbst per Kurzantwort nicht antworten, und Eure Musik müsst Ihr weiterhin übers Handy steuern. Hier bieten andere Fitness-Tracker mehr.

Fitbit Inspire 3: Akku Die Akkulaufzeit des Inspire 3 gibt Fitbit mit bis zu zehn Tagen an, inklusive Hinweis, dass sie je nach Nutzung Schwankungen unterliegt. Bei der Nutzung aller Features halbierte sich die Laufzeit in unserem Test in etwa. Aufgeladen wird das Wearable ausschließlich über einen Lade-Clip, welcher derselbe wie beim Vorgängermodell ist. Gefällt: Akkulaufzeit reicht für nahtloses Tracking

Gleicher Ladeclip wie beim Vorgänger Gefällt nicht: Kein Schnellladen möglich

Kein kabelloses Aufladen möglich

Ladeclip arbeitet mit USB-A Mit einer zehntägigen Akkulaufzeit liegt der Inspire 3 bereits etwas unter den Herstellerangaben der Konkurrenzprodukte von Xiaomi und Huawei. Wenn Ihr im Alltag nahtlos Vitaldaten aufzeichnen wollt, ist das aber kein Problem. In meinem Alltags-Test lag die Laufzeit bei aktiviertem 24-Stunden-Tracking und Always-On-Display allerdings bei nur etwa fünf Tagen. Fitbits Angaben beziehen sich offenbar auf ein Nutzungsszenario ohne AoD und ohne dauerhaftes Koppeln an das Smartphone inklusive Übersenden von Benachrichtigungen. Der Lade-Clip ist derselbe wie beim Vorgängermodell. / © NextPit Das vollständige Aufladen des Trackers dauert dann etwa eine Stunde, eine Schnelladefunktion fehlt leider. Letztere wäre vor allem dann praktisch, wenn Euer Fitness-Tracker vor einem geplanten Workout leer wird. Quick-Charging ist bei einem derart kostspieligen Fitness-Tracker im Jahr 2022 definitiv zu erwarten. Hier verschenkt Fitbit weitere Punkte in der Endwertung.