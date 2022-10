Casa Casi 70: Der digitale Bruce Willis – brauchen wir noch echte Schauspieler?

Deepfakes werden uns noch lange beschäftigen, also künstlich erzeugte Abbilder von tatsächlich existierenden Personen. Wir haben uns mit dem Thema in unserer kuscheligen "Casa Casi" bereits beschäftigt, mussten es heute aber erneut aufgreifen. Die News, dass Bruce Willis sein digitales Ich verhökert haben könnte, machte in den letzten Tagen medial die Runde und ließ uns einfach keine Ruhe.

Ist Bruce Willis einer der ersten von vielen KI-Schauspielern?

Zunächst mal: Es stimmt einfach nicht, dass Willis sein digitales Ich verkauft hat, damit seine KI-Version künftig in weiteren Hollywoodfilmen herumspringen kann. Was allerdings stimmt: Er hat eine die Sprache beeinträchtigende Krankheit namens Aphasie, die ihn dazu brachte, seine Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Ebenso stimmt es, dass für eine Werbung ein digitaler Zwilling seiner Person erstellt wurde. Links zu allen Punkten gibt es unten in den Show Notes.

An diesem Punkt fingen wir also in unserer heutigen Folge an zu überlegen. Der digitale Bruce sieht dem Original nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sondern ist auch eine weitaus jüngere Version des echten Bruce Willis. Es ist also längst möglich, dass sich vor der Kamera ein namenloser Schauspieler abrackert, auf den dann nur das digitale Gesicht eines Topstars montiert wird.

Wie so oft kommen wir auch in der heutigen Episode irgendwann zu der Erkenntnis, dass alles, was technisch machbar ist, früher oder später auch von jemandem umgesetzt wird – Ethik hin oder her. Also sprechen wir heute darüber, ob allein schon aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen irgendwann nur noch digitale Schauspieler:innen in Hollywoodfilmen zu sehen sein werden, oder ob sich die Schauspielerei auch trotz technischer Alternativen ewig halten wird.

Was glaubt Ihr? Diskutiert das gerne mit uns in den Kommentaren! Viel Spaß mit der neuen Folge – und kommt gut durchs Wochenende!

Casa Casi 70: Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Ihr könnt Euch auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für Euer Feedback:

Telefonnummer: +49 160 98090008

Threema-ID: EB6YBNSE