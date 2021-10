Galaxy S21 praktisch geschenkt! Starker Tarif-Deal mit 20 GB Datenvolumen

Lasst uns das mal der Reihe nach durchgehen: Das Galaxy S21 gibt es bei Sparhandy in der Farbe Phantom Gray derzeit für monatlich 29,99 Euro im Rahmen eines Zweijahresvertrags. Dabei handelt es sich um den o2 Free M Tarif mit Allnet Flat und 20 GB Datenvolumen. Dazu kommt einmalig der Anschlusspreis von 39,99 Euro – und der Preis für das Galaxy S21, welches in diesem Fall lediglich 4,95 Euro kostet.

Im Netz muss man immer aufpassen, wenn es heißt, dass es irgendwo was umsonst gibt. In diesem Fall erklären wir Euch aber, wieso wir hier total clickbaity behaupten dürfen, dass Ihr ein Galaxy S21 gratis mit diesem Tarif bekommt. Los geht's:

Lasst uns all das jetzt nochmal hier in der Übersicht aufbröseln:

Alle Details im Überblick Eigenschaft sparhandy O2 Free M Tarif 20 GB Datenvolumen Monatspreis Dauerhaft 29,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Einmalpreis für das Samsung Galaxy S21 4,95 Euro Datenvolumen pro Monat 20 Gigabyte LTE-Speed bis zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten über 24 Monate 764,70 € Bonus für Rufnummernmitnahme 100 Euro Zum Angebot

Wie Ihr in der Übersicht seht, zahlt Ihr effektiv über zwei Jahre insgesamt 764,70 Euro. Allein der "o2 Free M"-Tarif kostet über zwei Jahre – auch bei o2 direkt – 719,76 Euro. Bedeutet unterm Strich, dass Ihr knapp 45 Euro für ein nagelneues Galaxy S21 hinblättert!

"Hey, Du hast oben aber was von praktisch geschenkt geschrieben – was denn nun?" Fair enough! Unabhängig davon, dass ich glaube, dass ich finde, dass ein Galaxy S21 für 45 Euro geschenkt ist, könnt Ihr auch noch 100 Euro Bonus für die Rufnummernmitnahme kassieren, wenn Ihr ins o2-Netz wechselt. Das senkt dann den Gesamtpreis auf knapp 665 Euro und damit ist der Deal dann sogar günstiger, als wenn Ihr nur den Tarif ohne Smartphone buchen würdet!

Und? Schon drüber nachgedacht, Euch dieses Galaxy S21 ins Haus zu holen? / © NextPit

Zum Vergleich: Das Galaxy S21 wurde Anfang des Jahres für eine UVP von 829 Euro eingeführt und ist (siehe Preisvergleichs-Tool unten) aktuell mit einem Tiefstpreis von 727 Euro gelistet. Ben (der smarte Kerl oben im Artikelbild) hat kürzlich im NextPit Preisradar zum Galaxy S21 davon geschrieben, dass es zu dem Preis derzeit nicht empfehlenswert wäre, zuzuschlagen.

Da hat der werte Kollege also goldrichtig gelegen, denn wer abgewartet hat und sich jetzt obigen Tarif anlacht, bekommt das Smartphone einfach mal "für umme" dabei – und vier Monate YouTube Premium gratis gibt es noch oben drauf. Spätestens jetzt muss es doch jedem in den Fingern jucken, dessen Handyvertrag in absehbarer Zeit abläuft, oder? Ach, apropos: Ihr könnt das Datum fürs Freischalten der SIM-Karte einen Monat in die Zukunft datieren!

Würde ich nicht noch ein Jahr in meinem Vertrag festhängen, würde ich drüber nachdenken, mir das Galaxy S21 ins Haus zu holen. Und was sind Eure Ausreden?