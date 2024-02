Mini Air 12 im Test: Geht Geekoms Stromsparkurs auf?

Mit dem Mini Air 12 bietet Geekom einen besonders günstigen, kleinen Mini-PC an. Mit einer Gehäusegröße von nur XY cm und Kosten von ab XYZ Euro stellt sich die Frage, ob er die perfekte Lösung für das Home-Office ist. Aber reicht der PC auch für intensivere Aufgaben wie die Bildbearbeitung oder für Computerspiele? Im nextpit-Test finden wir es heraus!

Zusammenfassung Kaufen Geekom Mini Air 12 Pro Besonders stromsparend

Ausreichend Leistung für den Office-Einsatz

Schön leise, selbst unter Volllast

Schnelle SSD Contra Kaum Leistungsreserven

Keine zweite SSD aufrüstbar

Nur ein RAM-Riegel, dafür DDR5

Nur mit HDMI 2.0 und USB 3.2 Geekom Mini Air 12: Alle Angebote

Design & Vearbeitung Der Mini Air 12 von Geekom ist genauso groß wie sein Vorgängermodell. Mit einer Gehäusegröße von 117 x 112 x 34,2 mm ist er damit einer der flachsten Mini-PCs, den der Hersteller im Angebot hat. Das geht leider auf Kosten der Erweiterbarkeit, die Verarbeitungsqualität ist im allgemeinen aber sehr gut. Auch die Anschlüsse konnten uns im Home-Office-Einsatz überzeugen. Gefällt: Sehr kompaktes und leichtes Design

Solide Anschlussvielfalt

Hohe Verarbeitungsqualität Gefällt nicht: Keine 2,5"-SSD mehr einsetzbar

Kommt nur mit HDMI 2.0 Geekoms Mini-PCs boten in der Vergangenheit einen guten Mix aus Erweiterbarkeit und kompakter Größe. Denn in Modelle wie den Mini IT 13 (zum Test) oder auch den Geekom AS6 (zum Test) ließ sich neben der integrierten SSD jeweils auch eine 2,5" große HDD oder SSD ins Gehäuse bauen. Da das Gehäuse des Mini Air 12 ein wenig flacher ist, habt Ihr diese Möglichkeit hier nicht. Leider gibt's nur einen RAM-Slot und einen SSD-Steckplatz. / © nextpit Durchaus identisch ist allerdings die hohe Verarbeitungsqualität von Geekom. Der Mini Air 12 wirkt wie aus einem Guss und gibt beim Drücken oder bei stärkerer Belastung keinerlei Knarzen von sich. Auf sehr gutem Niveau ist weiterhin die Anschlussvielfalt, alle Ports gibt's in der nachfolgenden Auflistung: Vorderseite 1x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1 x USB Type C 1 x 3,5mm Kopfhöreranschluss Knopf zum Anschalten

Linke Seite 1 x SD-Karten-Lesegerät

Rechte Seite 1 x Kensington Schloss

Rückseite 2 x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1 x USB Type C 1 x Mini DisplayPort 1.4 1 x RJ45 Ethernet-Anschluss 1 x HDMI 2.0-Anschluss 1 x DC-Buchse

Dass sich an den Mini Air 12 so bis zu drei Bildschirme anschließen lassen, ist positiv hervorzuheben. Leider fehlt allerdings die Unterstützung von Thunderbolt über USB C – an einem kompatiblen Display lässt sich der Mini-PC folglich nicht betreiben. Auch HDMI 2.0 sieht man im Jahr 2024 nicht mehr ganz so gerne, höhere Auflösungen als 4K wären angesichts der günstigen Hardware aber ohnehin nicht empfehlenswert. Die Anschlussvielfalt des Mini Air 12 ist grundsolide. / © nextpit Auffällig im Vergleich zu teureren Mini-PCs von Geekom ist, wie leise der Mini Air 12 arbeitet. Da der Prozessor weniger Wärme produziert, müssen die Lüfter kaum arbeiten. Nur bei äußerst anstrengenden Arbeiten wie Videospielen habe ich den Lüfter gehört. Dann klingt er etwa wie ein Notebooklüfter. Als störend habe ich das im leisen Home-Office nicht empfunden.

Betriebssystem Geekom bietet den Mini Air 12 mit vorinstalliertem Windows 11 an. Das Betriebssystem ist dabei als OEM-Version installiert und lässt sich nicht auf andere Computer übertragen. Allerdings erlaubt Geekom die Installation von Dual-Boot-Instanzen, mit denen Ihr ein zweites Betriebssystem installieren könnt. Gefällt: Windows 11 vorinstalliert

Dual-Boot möglich Gefällt nicht: OEM-Version lässt sich nicht übertragen Für den Office-Einsatz sowie für das Gaming ist das Windows 11 ein gutes Betriebssystem. Das vollwertige OS bietet Euch im Grunde genommen alle Möglichkeiten, die moderne Betriebssysteme bieten. Meiner Meinung nach ist Windows in den letzten Jahren zudem ein wenig zugänglicher geworden. Wer sich gar nicht mit Computern auskennt, schafft es dank App-Store und integrierten Features durchaus, E-Mails zu verfassen oder ein Textdokument aufzusetzen. Wer mehr will, kann zusätzlich ein Betriebssystem im Dual-Boot installieren. Die Möglichkeit, komplett auf Linux zu wechseln und den Windows-Key zu extrahieren, gibt es leider nicht. Meiner Meinung nach der einzige Nachteil im Bezug aufs Betriebssystem. Brauchen wir also nicht weiter drüber reden.

Leistung und Komponenten Der Mini Air 12 ist ein günstiger und somit nicht besonders leistungsstarker Mini-PC. Unsere Konfiguration arbeitet mit einem Intel N100-Prozessor aus der Alder-Lake-Generation. Diesem stehen 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der interne Speicher beträgt 512 GB, dabei vertraut Geekom auf eine schnelle M.2-PCIe-SSD. WiFi 6 und Bluetooth 5.2 sind ebenfalls mit an Bord. Gefällt: Arbeitsspeicher endlich mit DDR5

Gute Lese- und Schreibgeschwindigkeiten

"Okaye" Performance im Office Gefällt nicht: Prozessor mit extrem schwacher TDP

Maximal 16 GB RAM und 2 TB interner Speicher Die meisten Menschen, die den Mini Air 12 kaufen, werden ihn als Arbeitsrechner einsetzen. Dieser soll stromsparend sein und Aufgaben wie Browsing, Textverarbeitung, Videowiedergabe und eventuell sogar Bildbearbeitung erledigen. Für dieses Szenario zeigte sich der Mini Air 12 im Test als ausreichend. Allerdings kann ich die Konfiguration des kleinen Computers nicht ganz nachvollziehen. Denn Geekom stattet den Mini Air 12 mit einem Intel N100-Prozessor aus der Alder-Lake-Generation aus. Dieser nutzt vier Prozessorkerne, die ausschließlich für die Effizienz ausgelegt sind. Während Intels i-Prozessoren sowohl über Effizienz- als auch über Performance-Kerne verfügen, muss man sich beim Mini Air 12 mit vergleichsweise leistungsschwachen Prozessoren zufrieden geben. Das hat einen positiven Effekt auf die Leistungsaufnahme, was wir am Thermal Design Power von nur 6 W sehen. Auf der Vorderseite seht Ihr USB C – begrüßenswert! / © nextpit Für ein Ultrabook oder ein Chromebook wäre das durchaus von Vorteil, da der Prozessor besonders energiesparend wäre. Der Mini Air 12 funktioniert jedoch nur kabelgebunden, daher ist es fraglich, ob man bei der Hardware so stark aufs Stromsparen setzen muss. Darüber hinaus kann der günstige Prozessor nur mit einem einzelnen RAM-Riegel umgehen. Auch wenn Geekom mittlerweile auf DDR5-RAM setzt, sind dadurch laut Herstellerangaben nur maximal 16 GB drin. Aufrüsten lässt sich der Arbeitsspeicher folglich nicht. Diese Konfiguration reichte im Test für alle Anwendungen aus, die wir zum Veröffentlichen von Artikeln benötigen. Sogar ein 33 Megapixel großes RAW-Foto konnten wir in Lightroom mit gelegentlichen Rucklern und Wartezeiten bearbeiten. Dabei nutzten wir aber ein taufrisches Betriebssystem. Vermutlich wird die Leistung mit der Zeit nachlassen, wenn sich mehr Hintergrundprozesse ansammeln. Auch bei diesem Modell gibt es wieder ein Kartenlesegerät. / © nextpit Kurz gesagt: Wer ein bisschen mehr Geld für einen Mini-PC ausgeben kann, der sollte das tun. Die Leistung des Mini Air 12 setzt am Minimum dessen an, was man im Jahr 2024 kaufen kann. Schon Modelle wie der Geekom Mini IT 12 aus 2022 (zum Test) übertreffen diese um ein Vielfaches. Bestätigt sehen wir das an den Benchmark-Ergebnissen des günstigen Mini-PCs: Benchmark-Tabelle Test Geekom Mini Air 12 Geekom Mini IT 12 Geekom Mini IT 13 Geekom A5 Geekom AS 6 Geekom Mini IT 11 Geekbench 6 3.302 11.774 20.600 16.783 26.376 17.434 AS SSD Benchmark 2.0 lesend 2.725,82 MB/s 4.403,83 MB/s 3.826,72 MB/s 3.044,12 MB/s 3.068,19 MB/s 2.799,02 MB/s AS SSD Benchmark 2.0 schreibend 1.941,97 MB/s 3.631,72 MB/s 3.905,83 MB/s 2.673,83 MB/s 1.787,49 MB/s 2.238,32 MB/s Kopiergeschwindigkeit SD-Reader mit SanDisk-SD bis 90 MB/s bis 90 MB/s bis 90 MB/s bis 90 MB/s - bis 90 MB/s Wo der Mini Air 12 wiederum punkten kann, ist bei den Schreib- und Lesegeschwindigkeiten. Hier liegt der Mini-PC etwa mit dem Geekom AS 6 gleichauf. Bedauerlich ist allerdings, dass man keine zweite SSD oder eine HDD in das Gehäuse einsetzen kann.

Stromversorgung Geekom hat dem Mini Air 12 ein neues Netzteil spendiert, das deutlich kompakter ist. Möglich war das wahrscheinlich dank der geringen Leistungsaufnahme des Prozessors. Dadurch ist der Air 12 besonders energiesparend – ein Betrieb über USB C ist aber immer noch nicht drin. Gefällt: Kompakteres Netzteil mit 45 W

Besonders stromsparend Gefällt nicht: Noch immer kein Betrieb über USB C möglich In der Kategorie "Stromversorgung" stellt sich jetzt die Frage, ob sich die Energieeffizienz der CPU positiv auf den Stromverbrauch auswirkt. Dafür haben wir den Stromverbrauch des Mini Air 12 direkt an der Steckdose gemessen. Im normalen Office-Betrieb messen wir dabei dauerhaft einen Verbrauch von 6 W – bei Videospielen steigt der Verbrauch dann auf nur 16 W an. Mit diesen Werten ist der Mini Air 12 tatsächlich besonders stromsparend. Zum Vergleich: Beim Mini IT 13 mit Intel-i9-Prozessor maßen wir damals einen Verbrauch von 60 W unter Volllast. Ein Kensington-Schloss dient beim Mini Air 12 als Diebstahlschutz. / © nextpit Was Geekom durch den sparsamen Prozessor ebenfalls geschafft hat, ist es, ein kompakteres Netzteil in den Lieferumfang zu legen. Dieses erinnert jetzt eher an ein Handyladekabel und leistet maximal 45 W. Bedauerlich ist es allerdings wieder, dass Geekom keine Power-Delivery über USB C ermöglicht. Das wäre nach wie vor praktisch, um den Mini-PC in Verbindung mit einem Monitor in einen All-in-one-PC zu verwandeln. Dann bräuchte man mit kompatiblen Bildschirmen nämlich nur eine Steckdose.