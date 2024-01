Geekom Mini IT 12 im Test: Perfekter Home-Office-PC bis 500 €?

Der Mini IT 12 von Geekom kommt mit Intel-Prozessoren der 12. Generation. Wahlweise könnt Ihr Euch für i5- oder i7-Prozessoren mit bis zu 1 TB Speicherplatz und 32 GB RAM entscheiden. Alternativ bietet Geekom bereits ein Nachfolgemodell an, für das Ihr aber ein wenig mehr Geld einplanen müsst. Lohnt sich der Kauf des IT 12 trotzdem? Finden wir's im nextpit-Test heraus!

Design und Verarbeitung

Das Design des Mini IT 12 von Geekom lässt sich kaum von den anderen Mini-PCs des Herstellern unterscheiden – was nicht weiter schlimm ist. Denn das Gehäuse des kleinen Computers ist hochwertig, nimmt in Rucksäcken, Handtaschen und auf dem Schreibtisch kaum Platz ein und verfügt über die notwendigen Anschlüsse fürs Home-Office. Ein SD-Karten-Lesegerät ist ebenfalls mit an Bord.

Gefällt:

Schön klein und kompakt

Hohe Anschlussvielfalt

VESA-Mount für die Anbringung am Monitor vorhanden

Gefällt nicht:

Kein USB-C auf der Vorderseite

In unserer Liste der besten Mini-PCs haben wir bestimmte Anforderungen an kleine Windows-11-Maschinen gestellt. Sie müssen kompakt sein, einfach in den Rucksack passen und auf dem Schreibtisch sowohl optisch als auch "platzspartechnisch" überzeugen. Wie bei allen Geekom-Modellen ist das beim Mini IT 12 gegeben. Denn er besitzt dasselbe Gehäuse wie neuere und ältere Modelle der Serie.

Die Anschlüsse des Geekom Mini IT 12 / © nextpit

Bedeutet, Ihr bekommt einen kleinen Kasten mit Maßen von 11,7 x 11,2 x 5 cm und einem Gewicht von 650 g, das bequem auf Eurem Schreibtisch Platz findet. Das hat den Vorteil, dass Ihr für das Anstecken von USB-Sticks nicht immer unter den Schreibtisch krabbeln müsst. Da es sich beim Mini IT 12 allerdings um ein älteres Modell handelt, fehlt USB-C an der Vorderseite. Das ist ärgerlich, wollt Ihr etwa ein Smartphone oder Kopfhörer zum Aufladen anstecken. Die generelle Anschlussvielfalt ist wie bei alternativen Modellen aber grundsätzlich gut.

Vorderseite 2x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1 x 3,5mm Kopfhöreranschluss Knopf zum Anschalten

Linke Seite 1 x SD-Karten-Lesegerät

Rechte Seite 1 x Kensington Schloss

Rückseite 2 x USB 4 Gen 2 im USB-C-Format 1 x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1 x USB 2.0 im USB-A-Format 1 x RJ45 Ethernet-Anschluss 1 x HDMI 2.0-Anschluss 1 x DC-Buchse



Im Lieferumfang des Mini IT 12 ist auch ein VESA-Mount enthalten, mit dem Ihr den Mini-PC hinten an einen kompatiblen Monitor schrauben könnt. So verwandelt Ihr Euren Monitor in einen All-in-One-PC, den Ihr bei Bedarf reparieren oder upgraden könnt. Inwiefern sich der Mini IT 12 erweitern lässt, schauen wir uns gleich bei der Beschreibung der Hardware noch einmal genauer an.

Mit ein paar Schräubchen könnt Ihr Geekoms Mini-PCs auch in einen leistungsstarken All-in-one-PC verwandeln. (Foto zeigt Geekom AS6) / © nextpit

An dieser Stelle möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass der Mini IT 12 ein hörbares Lüftergeräusch von sich gibt, wenn er in Betrieb ist.