Persil Smartwash: Der Waschball der Zukunft

Für die Waschmaschine hat sich Henkel einen "Waschball" ausgedacht, denn Ihr einfach in die Waschtrommel packt. Dort analysiert dieser die Verschmutzung Eurer Wäsche sowie die Wasserhärte und dosiert passend dazu automatisch das Waschmittel. Das ganze nennt sich dann Persil Smartwash.

Der Clou? Der Waschball wird zunächst nur mit Universalwaschmittel kompatibel sein, aber Henkel plant, die Funktionalität auf andere Waschmittel-Arten auszuweiten. Das beste: Ihr müsst nicht bei jedem Waschgang das Waschmittel nachfüllen. Wir sind auf jeden Fall gespannt wie sonstwas – und müssen wohl gar nicht so lange warten. Die Starterpacks und Nachfüllpakete sollen bald bei Amazon erhältlich sein!

Smartwash für die Küche von Somat

Die Smarter-Washing-Revolution geht in der Geschirrspülmaschine weiter. Mit Somat Smartwash entwickelt Henkel ein ähnliches System wie für die Waschmaschine, das aber erst 2026 auf den Markt kommen wird. Hier wird das Spülmittel in einer flachen, tellerähnlichen Hülle platziert, die einfach in die untere Schublade des Geschirrspülers passt. Die Dosierung funktioniert angeblich noch präziser als beim Waschball, da sie die optimale Menge an Reiniger, Salz und Klarspüler zum richtigen Zeitpunkt liefert.

Flexibel und unabhängig: App-Anbindung ohne Zwang

Weiteres spannendes Detail: Sowohl für die Waschmaschine als auch für den Geschirrspüler besteht die Möglichkeit, die Systeme über eine App zu steuern. Aber wie gesagt: Es ist eine Möglichkeit – Ihr seid also nicht gezwungen, ständig mit dem Smartphone in der Hand zu waschen. Henkel hat sich bewusst für eine Dualität entschieden, und die Systeme funktionieren auch vollkommen analog.

Henkel arbeitet auch an einem System mit smarten Kartuschen für Waschmaschinen. / © nextpit

Bei der Verbindung mit dem Handy ist aber noch nicht Schluss, was die smarten Optionen angeht. Henkel will mit führenden Waschmaschinenherstellern beim sogenannten Smartwash-System zusammenarbeiten. Die Idee dahinter: Das Waschmittel wird in Kartuschen geliefert, die in ein spezielles Fach der Maschine gesteckt werden. Die KI dosiert dann wieder in Abhängigkeit von Verschmutzung, Wasserhärte und gewählten Waschprogramm bis zu drei verschiedene Waschmittel. Auch das soll den Ressourcenverbrauch wieder reduzieren.

Wir sind auf jeden Fall schon mächtig gespannt, mit Persil Smartwash das erste der neuen Henkel-Systeme auszuprobieren. Was sagt Ihr denn dazu?