Hammer-Deal bei Cyberport: 50 % Rabatt auf Ecovacs-Saugroboter

NEXT PIT TV

Ich liebe es, wenn meine Wohnung sauber ist. Nur doof, dass ich dafür immer wieder putzen muss. Eine Erleichterung für diese mühselige Arbeit sind Saugroboter, die automatisch den Boden reinigen. Beim Anbieter Cyberport konnte ich für Euch einen guten Deal für ein Modell von Ecovacs ausfindig machen. Zum bisherigen Tiefstpreis sinkt der Preis auf gerade einmal 369 Euro.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot OZMO T8 Aivi

Ihr müsst allerdings schnell sein, denn das Angebot ist auf eine bestimmte Stückzahl begrenzt. Neben einer Kamera nutzt der Roboter eine KI, um Hindernisse zu erkennen und auch wirklich jede Ecke zu erreichen. Darüber hinaus könnt Ihr den Kamera-Stream auch am Handy einsehen, solltet Ihr den Saugroboter mal aus den Augen verlieren. Der Staubbehälter fasst 0,42 Liter und ein Feinstaubfilter ist ebenfalls integriert. Mit 67 Dezibel ist der Roboter dazu noch recht leise für einen Staubsauger. Diese erreichen in der Regel eine Lautstärke von bis zu 90 Dezibel.

Lohnt sich der Kauf des Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi?

Ein Saugroboter kann eine durchaus kostspielige Anschaffung sein. Mit Preisen zwischen 150 Euro und 1.600 Euro variieren Leistung und Reinigungsergebnis natürlich entsprechend stark. Der Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi zeichnet sich nicht nur durch eine solide Saugleistung aus, sondern auch durch die integrierte Wisch-Funktion. Darüber hinaus ist eine Akkulaufzeit von bis zu 200 Minuten angenehm lang.

Mit dem Smartphone könnt Ihr den Ecovacs Deebot Ozomo T8 Aivi steuern! / © Amazon

Der Saugroboter lässt sich gemütlich vom Smartphone aus steuern, solltet Ihr manuell noch etwas nachbessern müssen. In der Regel kann der Ecovacs allerdings mehrere Stockwerke kartieren und diese durchlaufen. Solltet Ihr Euer Zuhause bereits in ein Smart-Home verwandelt haben, lässt sich der Roboter ebenfalls darin integrieren und per Sprachbefehl starten.

Staubsauger, die sich selbst leeren: Roborock stellt den Q5+ und Q7+ vor

Ihr seid neu in der Welt der Saugroboter? Dann schaut am besten mal in unseren großen Saugroboter Vergleich 2022 rein. Hier findet Ihr nicht nur unsere Vergleichstipps, sondern auch alle möglichen Tipps und Ratschläge rund um die smarten Staubsauger!