Roborock Q5+ & Q7+ vorgestellt: Neue Saugroboter leeren sich selbst

Nach der Einführung des Roborock Q7 Max+ im letzten Monat bringt Roborock nun offiziell neue Saugerroboter auf den Markt. Roborock hat die neue Q5- und Q7-Serie in sein Mittelklasse-Sortiment aufgenommen. Dabei bietet der Hersteller die automatische Staubentleerung endlich auch bei günstigeren Modellen an.

Die Wahl zwischen den neuen Roborock-Modellen ist einfacher, als zunächst gedacht. Denn die neuen Saugroboter, die der Hersteller für den US-amerikanischen Markt vorgestellt hat, unterscheiden sich nur minimal. Die günstigere Serie ist, wie Ihr richtig vermutet habt, die Q5-Serie. Lasst uns jedoch zunächst die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden intelligenten Staubsaugern besprechen.

Roborock Q5- und Q7-Serie erhalten LiDAR mit 3D-Mapping bei 2.700 Pa Saugleistung

Ähnlich wie teurere Staubsaugerroboter wie der Roborock S6 Pure verfügen sowohl die Q5- als auch die Q7-Serie über einen Lidar-Scanner, der 3D-Karten von Euren Böden und Räumen erstellt. Nutzer können die Karten bearbeiten, indem sie Möbel oder Bodenobjekte hinzufügen. Darüber hinaus ist es möglich, in der Smartphone-App No-Go-Zonen und unsichtbare Wände einzurichten. Mit dem Multi-Level-Mapping identifiziert der Staubsauger den Boden und passt die Reinigungsmethode entsprechend an.

Was die technischen Daten betrifft, so haben beide Serien die selbe Saugleistung von 2.700 Pascal. Das ist deutlich weniger als die 4.200 Pa des Q7 Max von Roborock. Laut Herstellerangaben ist sie aber immer noch stark genug, um eine AA-Batterie anzuheben und erfolgreich Teppiche zu reinigen. Beide Serien verfügen über eine Akkulaufzeit von bis zu 3 Stunden im Leisemodus, was ausreicht, um eine Fläche von 300 Quadratmetern zu reinigen.

Der Roborock Q5+, Q7+ und Q7 Max+ werden mit dem Auto Empty Dock geliefert, das bis zu 7 Wochen Selbstreinigung ermöglicht. / © Roborock

Der größte Unterschied zwischen dem Q5 und dem Q7 ist die Wischfunktion, die beim Q5 nicht verfügbar ist. Der Roborock Q7 bietet zusätzlich ein feuchtes Tuch unter dem Staubsauger, das der Benutzer abnehmen kann, wenn es nicht benötigt wird. Das Fassungsvermögen des Staubbehälters des Q7 beträgt 750 Millilitern im Vergleich zu 470 Millilitern beim Q5.

Wenn Ihr Euch die selbstentleerende Station wünscht, die den Schmutz und Staub automatisch aus dem Staubsauger entleert, solltet Ihr Euch für die Plus-Modelle entscheiden. Die Station selbst verfügt über einen 2,5-Liter-Staubbehälter, der laut Roborock bis zu 7 Wochen lang für eine handfreie Reinigung ausreicht. Ich denke, es kommt darauf an, wie viele Katzen bei Euch zu Hause leben.

Preise und Verfügbarkeit des Roborock Q5(+), Q7(+) und Q7 Max

Ein Deutschlandstart für die neuen Modelle der Q-Modelle ist bisher noch nicht offiziell geplant. Allerdings führte der Hersteller die Q-Serie erst vor Kurzen hierzulande ein. Dass Roborocks erst kürzlich gestartete Lineup erweitern wird, ist recht wahrscheinlich. Sobald wir weitere Informationen für Euch haben, lassen wir es Euch wissen.

Nutzt Ihr bereits einen Saugroboter oder plant Ihr, Euch einen zu kaufen? Teilt es uns in den Kommentaren mit.