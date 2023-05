Hammerpreis für Gaming-Monitor: Curved, WQHD und 165 Hz für 220 Euro!

Der Odys XP32 ist ein Curved-Monitor mit einem 31,5 Zoll, also 80 cm großen VA-Panel. Die Krümmung beträgt 1500 R, schließt also einen Kreis von 1,5 Meter Radius. Die Bildauflösung beträgt 2.560 × 1.440, das Seitenverhältnis liegt entsprechend bei 16:9. Besonders spannend am Odys XP32 ist, dass er aktuell bei Amazon auf 219,95 Euro rabattiert* angeboten wird, was für die gebotene Bildwiederholfrequenz von 165 Hz ein extrem guter Preis ist: Es gibt keinen anderen Monitor auf dem Markt, der die Auflösung WQHD und mehr als 144 Hz für so wenig Geld bietet.

Zur Ausstattung gehören 1× HDMI 2.0, 2× DisplayPort 1.2 und eine 3,5-mm-Buchse für Kopfhörer. Der matt beschichtete und damit auch in hellen Umgebungen kaum spiegelnde Bildschirm ist Nvidia G-Sync Compatible und unterstützt AMD Free Sync. Eine Neigefunktion (+15°/-5°) ist integriert. Der ebenfalls reduzierte Odys XP32 Pro kostet 239,95 Euro* ist technisch identisch, bietet aber einen Vorteil: Seine maximale Helligkeit beträgt 350 statt 250 Lumen, wobei wir uns hier auf die Angaben von der Hersteller-Website beziehen; bei Amazon ist von 400/300 Lumen die Rede.