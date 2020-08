iPhone 12: Bilder zeigen neuartiges Gehäuse-Feature

Im aktuellen Fall liefert Apple-Leaker EverythingApplePro auf Twitter einige Bilder, in denen angebliche Bauteile des iPhone 12 zu sehen sein sollen. Konkret geht es um Teile des Gehäuses. Im Chassis des Apple-Smartphones sollen demnach eine Reihe von Magneten vorhanden sein, die bei einer perfekten Ausrichtung des iPhone helfen könnten. Es wird vermutet, dass sie entweder mit dem Ladevorgang oder einer anderweitigen Befestigung zu tun haben könnten.

Apples Einsatz von Magneten ist keine Neuheit, werden die kleinen Helfer beispielsweise beim iPad Pro bereits seit langer Zeit zur Befestigung externer Keyboards und Hüllen eingesetzt. Beim Smartphone wäre deren Einsatz jedoch neu. Einige Beobachter sagen schon jetzt Probleme voraus, dass diese iPhone-Magnete negative Auswirkungen auf Karten mit Magnetstreifen haben könnten, die gerne in der Hosentasche neben dem Smartphone im Geldbeutel herumgetragen werden.

Es wird des Weiteren spekuliert, dass Apple die Magnete eine perfekte Ausrichtung auf einer hauseigenen Ladematte haben könnten. Nachdem der iPhone-Hersteller die AirPower genannte Lösung bekanntlich auf Eis gelegt hat, gibt es immer wieder Gerüchte, dass das Unternehmen die Arbeit an einer kabellosen Ladevorrichtung wieder aufgenommen hat.

Die Magnete sind aber nicht nur als fertige Bauteile oder in technischen Zeichnungen zu sehen, sondern finden sich laut dem Leaker auch in den offiziellen Hüllen des iPhone 12:

Yup. Official iPhone 12 cases will also have this magnet system built in. Likely for perfect alignment with Apple's wireless chargers. pic.twitter.com/eDEQ474NIX