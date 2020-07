iPhone 12 und neue iPads: Leaker sagt Termin voraus

In der jüngeren Vergangenheit gab es schon mehrfach Gerüchte zu einem möglicherweise späteren Verkaufsstart des iPhone 12. Nun gibt es gleich zwei neue Quellen, die auf einen Oktober-Launch hinweisen.

Den Anfang macht Leaker Jon Prosser, der sich in den vergangenen Monaten bereits einige Apple-Termine korrekt vorhergesagt hatte. So sagte er beispielsweise die Ankündigung des neuen iPhone SE korrekt voraus. In einem Tweet hält sich Prosser nun knapp und sagt das iPhone 12 und neue iPads für den kommenden Oktober voraus.

iPhone 12

New iPads



October — Jon Prosser (@jon_prosser) July 29, 2020

Er lässt dabei jedoch offen, ob es sich dabei nur um den Verkaufsstart oder auch das Event zum iPhone-Launch handelt. Doch fast gleichzeitig zur Nachricht des Leakers, sorgte auch Apple-Partner Qualcomm für Schlagzeilen. In einem Interview mit Reuters sagte Qualcomms CFO Akash Palkhiwala, dass man aufgrund eines verspäteten Starts eines Flaggschiff-Smartphones die Vorhersagen für das aktuelle Geschäftsquartal, von Juli bis September, etwas einschränken müsse. Der Finanzchef des Mobilfunkspezialisten nannte keine Namen, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei um Apples kommendes Smartphone handelt.

iPhone 12: Leichte Verspätung wie beim iPhone X und XR

Qualcomm hatte sich im vergangenen Jahr überraschend mit Apple auf die Bereitstellung zukünftiger Mobilfunkchips geeinigt. Es wird erwartet, dass Apple das iPhone 12 in diesem Jahr mit einem 5G-Modem ausstatten wird. Dies soll nicht etwa von Apples langjährigem Partner Intel, sondern von Qualcomm geliefert werden. Intel hatte seine Mobilfunkabteilung ebenfalls im vergangenen Jahr aufgeben und an Apple verkauft. Es wird erwartet, dass es aber noch einige Jahre dauert, bis Apple erste eigene derartige Chips herstellt.

Derartig verspätete Verkaufsstarts sind nicht vollständig neu für Apple. Schon beim iPhone X und iPhone XR nahm das Unternehmen erst einige Wochen später als sonst üblich die Bestellungen entgegen. Mittlerweile hat 'Apples CFO, Luca Maestri, in einem Statement mögliche Verzögerungen des neues iPhones bestätigt:

“Vergangenes Jahr haben wir die neuen iPhones Ende September ausgeliefert, in diesem Jahr rechnen wir damit, dass sie ein paar Wochen später verfügbar sein werden.”

Neben dem iPhone 12 erwarten uns laut einigen Gerüchten im Herbst auch neue iPads. Während das iPad Pro bereits im Frühjahr aktualisiert wurde, stehen neue Modelle des iPad mini, iPad und iPad Air bislang noch aus.

Das Artikelbild zeigt ein iPhone 11 Pro Max.