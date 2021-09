iPhone 13: Das erwartet NextPit vom neuen Apple-Handy

Was erwartet die NextPit-Redaktion vom iPhone 13 ? Wie Ihr sicher wisst, gehen die Meinungen zum Megakonzern aus Cupertino bei uns ziemlich auseinander. In diesem Artikel findet Ihr ein unterhaltsames Video, meine Ansprüche an das nächste iPhone und die Gelegenheit, auch selbst aktiv zu werden!

Dieser Satz aus der Werbung des iPhone 4 ist fast so berühmt wie Apple selbst. Während diese Tautologie für viele nur eine Marketing-Lüge ist, sehe ich in ihr den Werbespruch mit dem höchsten Wahrheitsgehalt, der jemals aus einem Marketing-Büro entfleucht ist. Denn für mich fasst der Satz zusammen, worum es bei Apple geht. Es geht nicht um Hardware, es geht um ... naja, das iPhone! Und das versteht man nur, wenn man sich selbst an Apple gewöhnt hat.

Wie Ihr sicher wisst, ist NextPit ein internationales Tech-Magazin. Und um diese Besonderheit ein wenig abzufeiern, habe ich die Fragen (mehr oder weniger) in der Muttersprache unserer Redakteur:innen gestellt. Wundert Euch also nicht, wenn bestimmte Parts im Video untertitelt sind.

Anfang des Jahres habe ich das iPhone 12 Pro Max aus der Redaktion mitgenommen und damit zum ersten Mal ein iPhone benutzt. Ehrlich gesagt war ich nicht besonders beeindruckt. Das Display schafft es nur auf 60 Hertz und das Handy ist echt riesig. Dazu ist iOS zwar intuitiv, aber die wohl größte Umgewöhnung, die ein alteingesessener Android-User durchleben kann. Dabei bin ich von einem Handy auf ein anderes Handy gewechselt, nicht aber von einem Handy auf ein iPhone.

Problem: Das Ökosystem

Denn das "iPhone an sich" ist nur ein kleiner Teil der Apple-Erfahrung. Zur Vorbereitung auf das iPhone 12 Pro Max hätte ich längere Zeit ein älteres Modell nutzen, ein MacBook kaufen, mich an zahlreiche Dienste und an iOS gewöhnen müssen. Erst dann hätte ich verstanden, was genau so geil und innovativ am iPhone 12 Pro Max ist. Und selbst dann hätten mir noch die positiven Erfahrungen mit dem Apple-Support, die Vorfreude auf etliche Keynotes und eventuell sogar das erste positive Kunden-Feedback nach einem durch MacBook-Power abgeschlossenen Auftrag gefehlt.

Mein Punkt ist: Apple verkauft Technik, die mit einem gewissen Lebensgefühl einhergeht und die in einem Ökosystem situiert ist. Und in diesem stecke ich eben nicht drin – daher kann ich Euch meine Erwartungen an das iPhone 13 relativ kompakt zusammenfassen.

Meine Erwartungen an das iPhone 13

Nichts – ich habe keine Erwartungen an das iPhone 13! Denn ich kann das iPhone lediglich als Smartphone mit anderen Modellen vergleichen. Und da wird es sich wie in jedem Jahr neben den derzeitigen Android-Flaggschiffen einordnen und vielleicht ein paar neue Nutzer:innen in den Apple-Kosmos holen. Das ist vollkommen in Ordnung und gerne tippe ich für diese Menschen Übersichtsseiten zum neuen iPhone oder ein paar iOS-Anleitungen.

Meine Erwartungen an das iPhone 13 – in glorreichem 4K! / © NextPit

Mein eigenes Leben wird das iPhone 13 nicht beeinflussen. Dafür habe ich zu wenig Lust, mich so weit in Apples Ökosystem fallen zu lassen, um die Vorteile von Apples Smartphones so richtig genießen zu können. Ohne den Apple-Fans unter uns zu nahe treten zu wollen, beunruhigt mich die Vorstellung, mich so weit an ein bestimmtes Unternehmen zu gewöhnen, dass andere Optionen keine ernstzunehmende Alternative mehr darstellen. Das liegt nicht daran, dass ich Apples Smartphones nicht schön und innovativ finde.

Eher habe ich noch keine Lust, in eine Produktwolke einzutreten, in der ich mich für die nächsten Jahre wohlfühle. Denn wie wir alle wissen:

Wenn du kein iPhone hast, dann hast du kein iPhone! *zwinker*

Mit diesen eher philosophischen Gedanken über den Launch des iPhone 13 möchte ich Euch noch einmal die wichtigsten Artikel auf NextPit zum Apple-Handy zusammenfassen. Denn schließlich wollen wir Euch bei Interesse möglichst gut und umfangreich über das Apple-Handy informieren.

Darüber hinaus bin ich gespannt, was Ihr vom nächsten iPhone erwartet. Hierzu steht Euch der Kommentarbereich Tag und Nacht zur Verfügung, während ich die Kamera im NextPit-Videoraum wieder abbaue. Aber Moment, steht da nicht bald ein anderer großer Launch an? Teilt mir doch gerne mit, wie Ihr solche Video-Einblicke in die Redaktion findet? Bock, unsere Meinung zum Pixel 6 zu erfahren? Hm?