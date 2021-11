Kostenlos statt 3,49 €: Schnappt Euch diese großartige Notizen-App für Android

Einen Grund hab ich Euch bereits genannt: Es ist kostenlos und so könnt Ihr perfekt reinschnuppern. Aber es gibt tatsächlich eine Menge Gründe, wieso Ihr EZ Notes als die Notizen-App Eurer Wahl auf dem Smartphone haben solltet: Ihr könnt neben normalen, schriftlichen Notizen auch Sprachnotizen aufnehmen, die sofort automatisch transkribiert werden. Ja, Ihr könnt auch schnell was kritzeln (mit S Pen oder ohne).

Ihr könnt Bilder einfügen, könnt To-Do-Listen anlegen (und Geschafftes durchstreichen), könnt Eure Notizen auch leicht mit anderen teilen. Prioritäten vergeben, Euch Kalender-Erinnerungen einrichten und vieles mehr. Sehr cool ist auch, dass Ihr Eure Notizen super in Ordnern organisieren könnt. EZ Notes ist daher eine echte Notizen-Allzweckwaffe!

Respektiert EZ Notes Eure Privatsphäre?

Gute Neuigkeiten: Für EZ Notes wird kein Konto benötigt, es gibt keine Werbung und auch In-App-Käufe gibt es nicht. So gesehen das komplette Rundum-Glücklich-Paket. Ein schneller Check bei Exodus verrät uns zudem, dass exakt zero Tracker zu finden sind. Lediglich sechs Berechtigungen werden verlangt, Exodus hebt dort lediglich eine hervor, die Schreibrechte für externen Speicher verlangt. Alles unbedenklich also.

Der Entwickler lässt auch wissen, dass es in seiner App eben keine unsinnigen Zugriffe auf Kamera, Kontakte etc. gibt, die nicht vonnöten sind. Übrigens antwortet er sehr höflich auf die Rezensionen bei Google Play. Vermutlich fällt einem das aber auch leicht, wenn man angesichts von 4,5 Sternen fast ausschließlich auf lobende Rezensionen zu reagieren hat.

Also, liebe Leute: Noch zwei Tage ist der Spaß kostenlos und ich finde, Ihr solltet Euch das jetzt direkt nach dem Lesen des Artikels auf Euer Smartphone schaufeln. Lasst mich gerne wissen, was Ihr von der App haltet und lasst uns in den Kommentaren ruhig Eure Argumente für eine der vielen anderen Notizen-Apps da.