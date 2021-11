Black Friday bei Apple: Hier gibt's iPhones, iPads und Zubehör günstiger!

Was gibt's von Apple am Black Friday? Wir von NextPit haben Euch die besten Angebote für iPhones, iPads, iMacs, MacBooks und weiteren Apple-Produkten herausgesucht. Da die beliebten Produkte aus Cupertino in der Regel nicht günstig sind, lohnt sich der Kauf am Schnäppchentag besonders. Auf geht's!

Zum Black Friday 2021 durchforsten wir bei NextPit das Internet nach den besten Angeboten! Auf unserer Homepage findet Ihr zahlreiche Deal-Checks – doch nur hier gibt's die besten Angebote bei Apple. Wir betrachten die Produkte aus Cupertino in einem gesonderten Artikel. Denn schließlich bietet Apple ein eigenes Ökosystem, und somit sind Apple-Fans sicher nicht auf der Suche nach einem neuen Android-Handy.

Der Artikel gliedert sich dabei in die beliebtesten Produktkategorien bei Apple. Klickt im nachfolgenden einfach an, nach welchem Apple-Produkt Ihr aktuell sucht:

Die Angebote suchen wir uns dabei aus dem ganzen Netz zusammen – aber Bestpreise müssen es sein. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass es das jeweilige Produkte auch tatsächlich bei anderen Händlern nicht günstiger gibt. In der Regel prüfen wir bei unseren Deal-Checks auch, ob es das Device in der Vergangenheit schon günstiger gab.

Apple selbst gibt in seinem eigenen Shop zwar keine direkten Rabatte auf die Produkte, packt dafür aber Gutscheine mit dazu. Die spannendsten Produkte inklusive der Gutscheine findet Ihr ebenfalls im Artikel.

iPhone am Black Friday kaufen

NextPit berichtet hauptsächlich über Smartphones – und somit fangen wir mit dem iPhone an. Das aktuellste Apple-Handy ist das iPhone 13, und dementsprechend ist die Nachfrage am Black Friday am höchsten. Aber gibt es auch gute Angebote für andere iPhones?

Derzeit könnt Ihr insbesondere beim Vorgänger iPhone 12 in der großen 256-GB-Version kräftig sparen, das Amazon, Saturn und MediaMarkt zu Bestpreisen anbieten:

iPhone 12 256 GB für 929,99 € (Vergleich: 949 €)

Bei Apple selbst gibt es wie gesagt keine Rabatte auf die iPhones. Wer allerdings ein qualifiziertes Modell kauft, bekommt einen 50-Euro-Gutschein für den App Store beziehungsweise iTunes Store dazu. Die qualifizierten Modelle sind das iPhone 12, iPhone 12 mini und iPhone SE (2021).

Das iPhone 12 mit 256 GB Speicher kostet hier dann zwar 969 Euro, wäre aber abzüglich des Gutscheinwerts von 50 Euro noch etwas günstiger als bei den oben erwähnten Quellen. Und natürlich gibt es den Gutschein auch für die kleineren Modelle bei Apple, solltet Ihr nicht so viel Speicher benötigen. Aber guckt einfach selbst im Online-Shop von Apple.

iPad am Black Friday kaufen

Apple hat in diesem Jahr erst neue iPads vorgestellt. Dabei gab es die neunte Generation des Standard-iPads, ein neues iPad mini, und auch das Pro-Modell glänzt nun mit einem besseren Display. Sofern es aktuell gute Angebote für iPads gibt, findet Ihr sie nachfolgend.

iPad Pro 12,9" 128 GB / Wi-Fi für 1.069 € (Vergleich: 1.076 €)

Für das iPad bietet Apple ebenfalls eine Gutschein-Aktion an. Bei den iPad-Pro-Modellen schenkt Euch Apple derzeit einen 100-Euro-Gutschein. Auch hier gilt: Natürlich spart Ihr nicht direkt, liegt aber beispielsweise beim 11-Zoll-iPad-Pro abzüglich des Gutscheinwerts einen Tick unter dem derzeit günstigsten Online-Preis von 785 Euro.

Apple Watch am Black Friday kaufen

Die Apple Watch ist die erfolgreichste Uhr der Welt! Grund genug, auch für die Smartwatch Angebote herauszusuchen. Sobald wir einen Deal am Black Friday finden, gibt's nachfolgend die Angebote.

Bei Apple selbst gibt für diverse Apple-Watch-Modelle ebenfalls Gutscheine. Wer eine Watch SE oder eine Watch Series 3 beim Hersteller kauft, bekommt 50 Euro für den iTunes Store beziehungswese App Store. Bei der Apple Watch SE liegt Ihr abzüglich des Gutscheinwerts somit bei 249 Euro – das ist 10 Euro günstiger als der derzeit günstigste Online-Preis.

Black-Friday-Angebote für iMacs, Mac Mini und MacBooks

Das Jahr 2021 bedeutete bei Apple die Rückkehr des MagSafe im neuesten MacBook Pro. Leider kostet Apples stärkstes Notebook aller Zeiten auch weit über 2.000 Euro. Ob die Preise am Black Friday schon sinken, findet Ihr in den nachfolgenden Deal-Tipps heraus!

AirPods, AirPods Pro und AirPods Max am am Black Friday kaufen

Als nächstes Apple-Produkt halten wir die Lauscher nach AirPod-Angeboten auf. Die Kopfhörer haben in diesem Jahr mit den AirPods in der 3. Generation ebenfalls ein Update erhalten. Hier gibt's die besten Deals zum Black Friday:

Apple AirPods 2. Gen für 115 € (Vergleich: 123,90 €)

Apple-Zubehör: HomePod, AirTags und mehr

Was nicht in die Kategorien über diesem Absatz passt, das findet hier Platz. Dabei werden sich am Black Friday voraussichtlich AirTags, HomePods und Apple Pencils die günstige Klinke in die Hand drücken.

Apple Pencil (1. Gen.) für 79,90 € (Vergleich: 90,42 €)

Apple Magic Mouse für 59,90 € (Vergleich: 68,13 €)

Apple Magic Keyboard für 79,90 € (Vergleich: 89,88 €)

Black Friday 2021 bei NextPit – diese Artikel müsst Ihr kennen

Seid Ihr doch offen für ein Android-Handy oder auf der Suche nach einem anderen Deal? Dann findet Ihr auf unserer Black-Friday-Übersichtsseite eine Liste mit Artikeln und Angeboten, die wir am Black Friday regelmäßig aktualisieren. Darüber hinaus gibt es weitere Artikel mit verschiedenen Produktkategorien oder Onlineshops! Schaut einfach in der folgenden Liste nach dem, was Euch interessiert:

Schaut Ihr abseits unserer Deal-Artikel nach Angeboten? Dann achtet auf Dinge wie einen sicheren Käuferschutz, zertifizierte Zahlungsmethoden oder haltet nach Gebrauchtangeboten Ausschau. So bleibt Ihr am Black Friday 2021 sicher und bereut auch Spontankäufe im Nachhinein nicht.