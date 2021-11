Black Week bei Media Markt: Diese Tech-Deals lohnen schon jetzt

Die "Black Week" zum Black Friday ist in vollem Gange – natürlich auch bei Media Markt. Es gibt bereits jetzt sehr feine und lohnenswerte Deals und NextPit listet Euch die besten Angebote auf.

Was habt Ihr denn für Technik im Auge beim diesjährigen Black-Friday-Spektakel? Sucht Ihr ein Smartphone, ein Wearable oder etwas ganz anderes wie Fernseher oder Spielekonsole? Dann stehen die Chancen gut, dass Ihr auch bei Media Markt fündig werdet in diesen Tagen. Wie für die Amazon-Deals zum Black Friday gibt es auch für den Media Markt gibt es eine Übersichtsseite mit allen aktuellen Black-Friday-Angeboten. Ihr gelangt über folgenden Link dorthin:

Wir möchten Euch aber nicht mit der Angebots-Übersicht alleine lassen, sondern unsere NextPit-Community lieber an die Hand nehmen und durch den Angebots-Dschungel führen. Daher checken wir die Angebote, prüfen die Preise und sagen Euch, ob die Angebote wirklich lohnenswert sind. Wie bei unserer Übersicht zu den Black-Friday-Angeboten bei Amazon gilt auch hier für Media Markt: Bei den hier aufgeführten Deals könnt Ihr bedenkenlos zuschlagen!

Das sind die besten Tech-Angebote bei Media Markt zum Black Friday

Um die Angebote zu vergleichen, haben wir Preissuchmaschinen wie Geizhals.de genutzt. Dort gibt es einen schönen Überblick über unzählige Shops im Netz inklusive Preisvergleich. Dabei haben wir aber nur die Händler in den Blick genommen, die wir für seriös halten und die sich auf Neuware beschränken. Manchmal zieht Amazon nach und senkt seine Angebote auf exakt denselben Preis, günstiger als hier aufgelistet bekommt Ihr die Produkte aber derzeit nicht!

Alle Deals haben wir am Montag, den 22. November überprüft. Sollte eines der Angebote im Media Markt nicht mehr verfügbar sein, würden wir Euch auf einen Hinweis von Euch in den Kommentaren freuen!

Black Friday bei Media Markt: Darauf solltet Ihr achten

Wie Saturn ist Media Markt Teil der "MediaMarktSaturn Retail Group". Das bedeutet für Euch, dass die von Media Markt offerierten Angebote fast immer auch exakt so über Saturn zu haben sind. Ist Euch oben also ein Deal durch die Lappen gegangen, könnt Ihr noch Glück haben, wenn Ihr dasselbe Gadget bei Saturn sucht.

Bei Media Markt könnt Ihr Clubmitglied werden, was Euch mehrere Vorteile verspricht. So gibt es einmal zeitlich begrenzte, spezielle Deals nur für Mitglieder*. Darüber hinaus gibt es noch weitere Vorteile: Ihr könnt on- wie offline Punkte sammeln, die gegen Prämien eingetauscht werden können. Außerdem lässt man Clubmitgliedern exklusiv das Recht, Waren bis zu 28 Tage lang umzutauschen und bietet eine 0-Prozent-Finanzierung für bis zu 20 Monate.

Black Friday bei NextPit: So helfen wir Euch beim Technikkauf

Im Moment werden wir an allen Ecken und Enden on- wie offline mit Black-Friday-Deals förmlich erschlagen. Dieses Spektakel schauen wir uns bereits seit Jahren immer wieder an und wissen daher natürlich, dass es eben auch schwarze Schafe unter den Shops und Angeboten gibt. Nicht jeder Deal ist tatsächlich super, nur weil der Store das behauptet.

Deswegen kuratieren wir hier zu den heißen Tech-Tagen wie eben Black Friday, Cyber Monday oder dem Singles Day stets die besten Angebote und bereiten die für Euch in entsprechenden Beiträgen auf.

Außerdem habt Ihr natürlich ständig die Möglichkeit, in unsere Testberichte reinzulesen und könnt unsere frisch aktualisierten Smartphone-Bestenlisten unter die Lupe nehmen. Bei einigen Smartphones wie der Samsung-Galaxy-S21-Reihe findet Ihr zudem Preis-Radar-Beiträge, die Euch tagesaktuell auf die gerade verfügbaren Preise hinweisen. Und wer über Smartphones hinaus beispielsweise an den besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC oder Fitness-Trackern interessiert ist, wird bei NextPit ebenfalls fündig.

Habt Ihr Wünsche und Fragen zur Schnäppchenzeit im November? Stellt sie mir gerne in den Kommentaren und ich gehe alsbald drauf ein. Bis dahin wünsche ich Euch frohes Shoppen und satte Rabatte!