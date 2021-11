Black Friday startet bei Amazon: Die besten Angebote im Check

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone, einem günstigen Wearable oder einem sonstigen Stück Technik? Dann erwarten Euch in den nächsten Wochen sehr gute Angebote bei Händlern wie Amazon. Der Versandriese hat in Vorbereitung auf den Black Friday bereits die ersten Angebote veröffentlicht. Wollt Ihr gerne alle Angebote bei Amazon sehen, folgt einfach dem folgenden Link.

Ich persönlich empfehle Euch allerdings, einfach die von mir kuratierten Angebote auszuchecken! Denn ich habe die Vorab-Angebote zum Black Friday bei Amazon im Preis geprüft und dabei geschaut, ob Amazon die Artikel im Vergleich zu anderen Händlern tatsächlich günstiger anbietet. Schaut also einfach durch die nachfolgende Liste und achtet dabei immer auf Angebotspreis und die effektive Ersparnis.

Das sind die besten Tech-Angebote bei Amazon zum Black Friday

Um die Angebote zu vergleichen, habe ich Preissuchmaschinen wie Geizhals.de genutzt. Dort lassen sich bestimmte Artikel bei unzähligen Onlineshops finden und im Preis vergleichen. Bei meiner Auswahl habe ich mich auf Händler beschränkt, die Neuwaren verkaufen und die ich als seriöse Händler auch meiner Mutter empfehlen würde!

Poco F3 NFC mit 128 GB Speicher für 269,90 € (Vergleich: 320 €)

Xiaomi Redmi Note 10S mit 128 GB Speicher für 219,90 € (Vergleich: 227 €)

Xiaomi Remi Note 10S mit 64 GB Speicher für 189,90 € (Vergleich: 214,85 €)

Samsung Galaxy Watch 3 41 mm WiFi für 194,99 € (Vergleich: 214,95 €)

Anker SoundCore Boost für 49,99 € (Vergleich: 59,99 €)

Motorola Defy für 249,99 € (Vergleich: 280,39 €)

Anker SoundCore Life Q20+ für 49,99 € (Vergleich: 69,99 €)

Honor Band 6 für 42,41 € (Vergleich: 44 €)

Anker Soundcore Flare Mini für 31,99 € (Vergleich: 47,99 €)

Realme X50 Pro 5G für 469,99 € (Vergleich: 499 €)

Honor Watch GS Pro für 143,65 € (Vergleich: 150 €)

TicWatch E2 für 86,22 € (Vergleich: 112,18 €)

Anker SoundCore Life Q35 für 89,99 € (Vergleich: 129,99 €)

Kindle Paperwhite für 89,99 € (Vergleich: 149,99 €)

Diese Angebote sind am 8. November 2021 um 11.23 Uhr empfehlenswert und verfügbar gewesen. Falls eines der Angebote zu dem Zeitpunkt nicht mehr gilt, an dem Ihr diesen Artikel lest, teilt es mir gerne in den Kommentaren mit!

Black Friday bei Amazon: Darauf solltet Ihr achten

Amazon ist einer der sichersten und beliebtesten Onlineshops im Netz. Allerdings unterteilt Amazon seine Kund:innen im Jahr 2021 noch immer in "Mit Prime" und "Ohne Prime". Erfreulicherweise gelten die meisten der Angebote für alle Kund:innen. Dennoch profitiert Ihr bei den frühen Black Friday Angeboten von einem schnelleren Versand, wenn Ihr per Prime bestellt. Auch der Rückgabezeitraum ist länger.

Anfang November bietet es sich an, den kostenlosen Testmonat bei Amazon Prime abzuschließen. Denn so könnt Ihr bis zum Black Friday und zum Cyber Monday alle Käufe als Prime-Kund:in abschließen. Darüber hinaus könnt Ihr Filme auf Amazon Prime Video streamen und viele weiteren Vorteile genießen. Auf der Landingpage bei Amazon findet Ihr alle relevanten Informationen.

Black Friday bei NextPit: So helfen wir Euch beim Technikkauf

Natürlich lassen wir Euch zur heißen Deal-Phase im November nicht allein. Denn aus langjähriger Erfahrung wissen wir nicht nur, dass viele Leser:innen an Angeboten und Tipps interessiert sind, wir haben auch Erfahrungen mit schlechten und guten Angeboten. Daher findet Ihr zum Singles Day, zur Black Week, zum Black Friday und zum Cyber Monday regelmäßig Angebots-Artikel bei uns.

Bis es soweit ist, könnt Ihr bei NextPit schon einmal Euer gewünschtes Smartphone oder Euren neuen Kopfhörer finden. Dazu findet Ihr zahlreiche Smartphone-Bestenlisten bei uns und auch an Testberichten soll es nicht mangeln. Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC findet Ihr zudem in einer gesonderten Bestenliste.

Habt Ihr Wünsche und Fragen zur Schnäppchenzeit im November? Stellt sie mir gerne in den Kommentaren und ich gehe alsbald drauf ein. Bis dahin wünsche ich Euch frohes Shoppen und satte Rabatte!