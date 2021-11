iPhone 13 mit 256 GB zum Tiefstpreis: Cyber-Monday-Tipp für Geduldige

Mit fetten 256 Gigabyte Speicherplatz fällt das iPhone 13 im Rahmen des Cyber Monday auf einen neuen Tiefpreis. Dabei steuert Ihr ganz bequem Amazon an, bekommt das Handy allerdings erst in 1 - 2 Monaten zugeschickt. Wir stellen Euch das Smartphone und das Angebot vor!

iPhone 13 mit 256 Gigabyte zum bisherigen Tiefpreis

Handy kostet 941,09 €, nächstbester Preis: 965 €

Achtung: Lieferzeit liegt bei 1 - 2 Monaten

Nachdem Amazon am Black Friday mit sehr guten Deals aufgewartet hat, geht's am Cyber Monday munter weiter. Endlich gibt es dabei auch ein gutes Angebot für das iPhone 13, das Ihr mit 256 Gigabyte Speicherplatz zum bisherigen Tiefpreis kauft. Dabei fallen die Kosten für das Apple-Handy auf 941,09 €. Günstiger gab's das iPhone 13 mit dieser Speicherkonfiguration noch nicht zu kaufen.

Apple iPhone 13 mit 256 GB Speicher für 941,09 € (Vergleich: 966 €)

Mit dem iPhone 13 kauft Ihr eines der leistungsstärksten Smartphones, die es aktuell auf dem Markt gibt. Habt Ihr auch Interesse an einem Handyvertrag, könnt Ihr Euch alternativ – oder natürlich zusätzlich – das iPhone 13 mini im Vertrag bei Otelo abgreifen. Dabei zahlt Ihr auf 24 Monate gerechnet gar nix für das Smartphone!

Lohnt sich der Kauf des iPhone 13 mit 256 GB Speicher bei Amazon?

Kurz gesagt: Der Kauf lohnt sich, wenn Ihr nach dem aktuellsten iPhone sucht. Denn generell ist die Angebotslage für Apples Handy zur Schnäppchen-Saison 2021 schwierig. Es gibt kaum Angebote, viele sind direkt ausverkauft oder die Handys erst gar nicht vorrätig. Dass das iPhone 13 mit 256 Gigabyte Speicher preislich auf ein neues Tief fällt, ist dabei echt klasse!

Die Ersparnis ist im Vergleich zu anderen Händlern aber nicht allzu hoch. Der nächstbeste Deal stammt vom Händler "Afb" und hier zahlt Ihr 965 Euro. Bei Amazon ist das Handy zudem erst in 1 bis 2 Monaten lieferbar. Ein negativer Beigeschmack, der aber zumindest als Weihnachtsgeschenk süß genug ist.

Der Cyber Monday bei NextPit

Habt Ihr am Black Friday noch kein Glück gehabt? Dann zeigt NextPit Euch, bei welchen Produkten Ihr Euch auch heute am Cyber Monday noch weitere Rabatte sichern könnt. Klickt einfach einen der nachfolgenden Artikel an:

Seid Ihr am Cyber Monday auf Smartphone-Schnäppchen-Jagd – und was ist Euer Favorit? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!