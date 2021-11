Umfrage der Woche: Habt Ihr beim Black Friday echte Tech-Schnäppchen gefunden?

Haaaaaaah. Habt Ihr das auch gespürt? Dieser Urinstinkt des Jägers und Sammlers, der zu seinem Stamm zurückkehrt und mit stolz geschwellter Brust das Wild trägt, das er im Schweiße seines Angesichts und mit der Kraft seiner Hände gefangen hat? Ich auch nicht, aber ich denke, so müssen sich Familienväter oder -mütter fühlen, nachdem sie am Black Friday 2021 einen OLED-TV im Angebot von Amazon, Media Markt, Saturn oder bei Samsung gekauft haben.

Wer klug kauft und NextPit liest, der lässt sich bei Verkaufsaktionen nicht täuschen. Er prüft und vergleicht die Preise, um nicht auf einen falschen Preisnachlass hereinzufallen. Und vor allem widersteht er der Kauferpressung, indem er seine im Voraus festgelegte Wunschliste peinlich genau einhält. Seid Ihr genau so ein Mitglied des Clubs der Sigma-Konsumenten, der Elite der Internet-Shopper, ja, ich sage, des Pantheons der Paladine des modernen Konsumismus?

Was habt Ihr gekauft? (ja, ich bin indiskret und völlig entspannt, na und)?

Was habt Ihr am Black Friday 2021 gekauft? Nichts. Nada. Was für eine Pleite. Schönen Dank. Tschüss

Ein Einsteiger-Smartphone (<200 €)

Ein Mittelklasse-Smartphone (<300-400 € )

Ein High-End-Smartphone (500 € oder mehr)

True-Wireless-Kopfhörer

Ein Bluetooth-Headset

Videospiele (Konsole und/oder PC)

Eine PS5

Eine Xbox Series S oder X

Ein Notebook

Ein Zubehörteil (Ladegerät, Powerbank usw.)

Ein Zubehörteil von Apple (Ladegerät, Air-Tag usw.)

Ein Android-Tablet

Ein iPad

Ein generalüberholtes Smartphone oder Tech-Gadget

Kein Tech-Produkt (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ich kann mir vorstellen, dass es unter Euch einige Meister der Schnäppchenjagd 2.0 gibt, die einen fünften Dan im Schreiben von Gutscheincodes haben. Aber sehen wir uns doch mal an, wer die besten Schnäppchen gemacht und die profitabelsten Angebote aufgespürt hat, okay?

Wie wir in unseren zahlreichen Artikeln zu diesem Thema bereits mehrfach erklärt haben, sind falsche Angebote am Black Friday weit verbreitet. Normalerweise seid Ihr bestens gerüstet, um nicht in diese Rabatt-Fallen zu tappen. Aber ich würde gerne wissen, wie happy Ihr generell mit den Preisnachlässen seid, von denen Ihr an diesem Black Friday profitieren konntet.

Habt Ihr beim Preisvergleich viele durchgestrichene Preise gefunden, die zuvor künstlich in die Höhe getrieben wurden? Hattet Ihr den Eindruck, dass die Preisnachlässe so ausgefallen sind, wie es sich für so einen Deal-Feiertag gehört?

Gute Angebote – oder große Abzocke?

Habt Ihr während des Black Friday große Preisnachlässe gefunden? Nein, es war immer noch zu teuer

Viele überhöhte, durchgestrichene Preise

Ja, zwischen -10 und -15 %

Ja, -20 %

Ja, -30 %

Ja, -40 %

Ja, -50 %

Ja, -60 % und mehr (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage. Ich weiß, dass Umfragen mit mehreren Fragen nervig sind. Aber kommt schon – noch zwei Minuten die grauen Zellen bemühen, dann lasse ich Euch Euer Wochenende genießen, versprochen! Ich möchte nur wissen, ob Ihr am Black Friday 2021 all Eure Weihnachtseinkäufe getätigt habt.

Wir haben schon viel über Kaufwünsche und Materialknappheit gesprochen. Der Black Friday ist eigentlich ideal, um sich um all seine Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Aber war das Angebot in diesem Jahr gut genug, um Eure Bedürfnisse zu befriedigen?

Sollen wir das zu Weihnachten wiederholen??

Haben Sie es geschafft, Eure Weihnachtseinkäufe an diesem Black Friday 2021 zu erledigen? Ja, aber nicht alles, die Angebotsmengen waren limitiert

Ja, alles ist gekauft, gewogen und verpackt

Nein, ich habe einfach NICHTS gefunden!

Nein, ich kümmere mich am Black Friday nicht um Weihnachten (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Vielen Dank im Voraus an alle, die an dieser Umfrage teilnehmen und vor allem, die mir in den Kommentaren ihre Gedanken mitteilen. Es ist an der Zeit, dass Ihr euch austoben könnt. Ich hoffe auch, dass Ihr sehr erfolgreich bei der Schnäppchenjagd wart und dass unsere verschiedenen Ratgeber und unsere Deal-Artikel hilfreich waren. Abschließend wünsche ich Euch ein schönes Wochenende – nächste Woche sehen wir uns wieder, wenn wir die Resultate dieser Umfrage besprechen.