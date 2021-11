Nintendo Switch mit Top-Spiel für 288 €: Krasser Einstieg zum Black Friday 2021

NextPit Deal-Check:

Nintendo Switch mit Super Mario Kart 8 Deluxe für 288 € bei Saturn, Media Markt und Amazon

Günstiger gibt es die Konsole ohne Spiel nur selten – Mario Kart kostet im Netz noch knapp 40 €

Die Switch ist eine der beliebtesten Konsolen überhaupt und lässt sich bequem mitnehmen

Mit der Switch brachte Nintendo vor einigen Jahren einen echten Kassenschlager auf den Markt. Die Spielekonsole ist aus dem Grund genial, als dass Ihr sie mitnehmen oder zu Hause in einer Docking-Station am Fernseher nutzen könnt. Zum Black Friday gibt es in der Regel Bestpreise für die Konsole – und so ist es auch im Jahr 2021:

Nintendo Switch für 288 € ohne Spiel

Saturn und MediaMarkt bieten die Konsole mit dem Spiel "Mario Kart 8 Deluxe" für nur 288 Euro an. Ein sehr guter Preis, da es die Switch zum letzten Black Friday ohne Spiel für knapp 280 Euro gab. Amazon verkauft sie ohne Spiel ebenfalls für 288 Euro, falls Ihr lieber über Amazon Prime bucht und mit dem Game nix anfangen könnt.

Wie gut ist das Angebot zur Nintendo Switch?

Kauft Ihr die Nintendo Switch im Vorfeld des Black Friday für 288 Euro, braucht Ihr Euch um deutlich bessere Angebote wahrscheinlich keine großen Gedanken machen. Denn wie die Ergebnisse von Preissuchmaschinen bestätigen, gibt es derzeit keine besseren Angebote für die Konsole. Das beiliegende Spiel hat einen Wert von knapp 40 Euro – Ihr könnt es also bei Nichtinteresse gewinnbringend verkaufen.

In der Vergangenheit gab's auch keine viel besseren Angebote für die Nintendo Switch, auch wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Markt ist. Aktuell ist die Switch zudem auch trotz des kürzlich erschienenen Nachfolgers. Die OLED-Version der Nintendo Switch bietet lediglich einen besseren Bildschirm. Alle Spiele, die für die Switch erschienen sind, könnt Ihr auch mit dem älteren Modell zocken.

