Umfrage der Woche: Welche Technik wird unter Eurem Weihnachtsbaum liegen?

Habt Ihr schon die orangefarbenen Laubhaufen in den Gärten und auf den Gehwegen bemerkt? Das kann nur eines bedeuten: Der Black Friday und der Winter stehen vor der Tür. Mit dem Herbst beginnt auch unsere Stimmung in eine düstere, aber festliche Weihnachtsstimmung überzugehen. Da sich die Schnäppchentage im Herbst für den Kauf von Weihnachtsgeschenken eignen, fragen wir Euch, welche Käufe Ihr plant!

Stellt Euch Folgendes vor: Es ist Heiligabend, Ihr geht ins Wohnzimmer und vor Euch ragt die imposante, mit Stroboskoplicht beleuchtete Silhouette des Weihnachtsbaums auf! Eure Aufmerksamkeit wird sofort von den Kartons angezogen, die sich gemütlich unter dem Baum stapeln und darauf warten, geöffnet zu werden.

Ihr setzt Euch neben den Berg von Kartons und öffnet sie eifrig. Der Geruch von Altpapier und "neuem" Plastik verdrängt den leichten Rauchgeruch aus dem Kamin, während Ihr die bunten Verpackungen auseinanderreißt. Eure Augen glänzen im Schein eines brandneuen Geräts. Was befindet sich in den Paketen?

Welche Geräte sollen unter Eurem Weihnachtsbaum landen? Smartphone

Earbuds

Over-Ear-Kopfhörer oder Bluetooth-Speaker

Smartwatch / Fitness-Tracker

Smart-Home-Device

Zubehör (Hüllen, Smart-Tags, Powerbanks)

Kohle oder Socken (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Jetzt, wo Ihr Euch vorstellen könnt, welche Geschenke Ihr bekommen wollt, ist es an der Zeit, an Marken zu denken! Ein Paar Ohrstöpsel zum Beispiel kann sich von Marke zu Marke in Stil, Leistung und Preis unterscheiden – und in der heutigen Zeit sind Ökosysteme verschiedener Hersteller ebenfalls ein Faktor bei der Auswahl von Geräten. Also ...

Welche Marken geben das beste Geschenk ab? Apple

Xiaomi

Samsung

Sony

Sennheiser

Amazon

Fitbit

Oppo

JBL (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Sieh dir all diese Leckerbissen an! / © NextPit

Da ich kein "Geschenketyp" bin, ist die Budgetierung meiner Weihnachtsgeschenke immer ein Alptraum: Wie kann man Gefühle mit einem Preisschild versehen? Nun, das hier ist besonders knifflig, denn ein einziges iPhone 13 Pro von Apple kann Euch mal eben fast 2.000 Euro kosten.

Wie hoch ist Euer Weihnachts-Budget? 10 - 70 Euro

70 - 150 Euro

150 - 300 Euro

300 - 600 Euro

600 - 1.200 Euro

Mehr als 1.200 Euro (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Geht nicht davon aus, dass dies alles ist! Denn unser Termin für die Ergebnisse ist bereits verlängert. An Weihnachten geht es schließlich darum, etwas zurückzugeben! Bald werden wir die Daten sammeln, analysieren und am kommenden Montag veröffentlichen.

Das hat gleich zwei Vorteile: Ihr erfahrt, welche Geräte die Menschen auf der ganzen Welt mögen, erhalten neue Ideen für Geschenke und wir von NextPit erfahren, welche Art von Deals-Artikeln wir Euch in den kommenden Monaten liefern sollten. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass jeder etwas bekommt, das ihm gefällt!

Fehlen noch Geschenke in der Liste? Vielleicht etwas Selbstgebasteltes? Was wäre das schlimmste Geschenk, das Ihr unter Euren Geschenken finden könntet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!