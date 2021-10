Samsung Galaxy A52 kaufen? Bei diesem Modell ist der Preis top!

Wenn Ihr in diesem Artikel gelandet seid, habt Ihr vielleicht schon eine erste Vorentscheidung getroffen, was den nächsten Kauf eines Smartphones angeht. Ihr wollt – egal, ob mit Vertrag oder ohne Vertrag – ein Modell aus Samsungs Mittelklasse-Riege kaufen. Dabei habt Ihr allein bei der A52-Serie die Wahl zwischen dem Galaxy A52, dem A52 5G und dem A52s. Der Link führt Euch dabei zu unserem Vergleich dieser drei Smartphones, falls Ihr noch Infos braucht, bevor wir über die aktuellen Preise sprechen. Habt Ihr schon das richtige Smartphone für Euch gefunden, könnt Ihr direkt zum entsprechenden Abschnitt springen.

Falls Ihr dieses Format noch nicht kennt: Wie beim Preisradar zum Galaxy S21 wollen wir Euch auch beim A52 regelmäßig informieren, ob sich der Kauf gerade lohnt – und aktualisieren diesen Beitrag regelmäßig, insbesondere wenn es große Preisänderungen gibt. Dank unserer Widgets für Preisverlauf und Preisvergleich seid Ihr sogar tagesaktuell informiert.

Samsung Galaxy A52 kaufen: Ist der Preis gerade günstig?

Das Samsung Galaxy A52 wurde Anfang März der Weltöffentlichkeit vorgestellt und war da ab einer UVP von 349 Euro zu haben. Nun ist mehr als ein halbes Jahr vergangen, und Ihr könnt das 4G-Smartphone aktuell zum Preis von 324,24 Euro kaufen – in der kleinen 128-GB-Variante in der Farbe "Awesome Black". Unser Preisvergleichs-Tool zeigt Euch auch die Modelle in anderen Farben sowie in der Ausführung mit 256 GB Speicher.

Ob der Preis gerade besser ist denn je für das A52? Nope, Freunde! Ende August wurde der Bestpreis von 273 Euro erreicht, der in der Folge aber nicht mal mehr ansatzweise erreicht wurde. Es gibt übrigens im Tool einen Tag im September, in dem mehrere Varianten für 3 Euro geführt wurden. Die dürft Ihr gepflegt ignorieren. Davon abgesehen zeigt das Preisverlaufs-Tool sehr schön, dass sich der Preis seit Markteinführung leider nicht sehr deutlich nach unten bewegt hat.

Auf einen Blick:

UVP: 349 Euro

Aktueller Bestpreis: 324,24 Euro

Bisheriger Tiefstpreis: 273 Euro

NextPit meint: Nee, lasst mal!

Samsung Galaxy A52 5G kaufen: Lohnt sich die Anschaffung aktuell?

Das Galaxy A52 5G (Test) wurde zeitgleich mit dem A52 vorgestellt, unterscheidet sich vom Schwestermodell aber wahrlich nicht nur durch die 5G-Antenne. Das für eine UVP von 429 Euro eingeführte Device bietet zudem einen 120-Hertz-Bildschirm sowie das etwas stärkere SoC. Wenn Ihr das Gerät ohne Vertrag kaufen wollt, bekommt Ihr es aktuell für knapp unter 400 Euro. Auch hier folgt wieder der Blick auf die Preisübersicht:

Auch hier sind wir aktuell nicht am Bestpreis, aber zumindest recht nah dran. Mit etwa 393 Euro bekommt Ihr das Smartphone aktuell etwa 35 Euro günstiger als zum Verkaufsstart. Auch das ist ehrlich gesagt kein überragender Preisnachlass, wenn Ihr mich fragt. Klickt Euch im Preisverlaufs-Tool durch die verschiedenen Varianten und Ihr werdet sehen, dass sie allesamt knapp oberhalb oder leicht unterhalb der 400-Euro-Marke herumeiern.

Auf einen Blick:

UVP: 429 Euro

Aktueller Bestpreis: 393,25 Euro

Bisheriger Tiefstpreis: 386,10 Euro

NextPit meint: Auch hier rät NextPit nicht zum Kauf

Samsung Galaxy A52s kaufen: Der Preis ist heiß!

Das im August vorgestellte Galaxy A52s ist der Nachzügler der drei A52er-Smartphones, also quasi noch taufrisch. Dementsprechend ist es stärker ausgestattet, setzt auf den Snapdragon 778G und hat eh ein 120-Hertz-Display verbaut. Zudem ist es das einzige Modell der Reihe, bei dem der 25-Watt-Charger mit im Lieferumfang enthalten ist – bei den anderen beiden liegt das 15-Watt-Gerät bei. Obwohl es das beste der drei Smartphones ist, ist der Preis (UVP: 449 Euro) gerade auf Talfahrt: Die Variante in der exklusiven Farbe "Awesome Mint" lag zwischenzeitlich schon bei 359 Euro!

Auch wenn dieser Tiefpreis aktuell nicht erreicht wird, bekommt Ihr mehrere Farbvarianten mit 128 GB Speicher derzeit zum Preis von circa 367 Euro – immerhin 82 Euro günstiger als die UVP! Damit ist es sogar günstiger als das schwächere A52 5G und nur round about vierzig Euro teurer als das Basismodell A52. Damit empfehlen wir Euch ganz klar, das A52s zu kaufen, wenn es eines dieser drei Geräte sein soll. Auch hier könnt Ihr gerne nochmal auf den Preisverlauf schauen:

Auf einen Blick:

UVP: 449 Euro

Aktueller Bestpreis: 367,13 Euro

Bisheriger Tiefstpreis: 367,10 Euro

NextPit meint: Ihr könnt nicht bis zum Black Friday warten? Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das A52s zu kaufen!

Kommende Aktionstage

Apropos Black Friday: Schon bald warten diverse Aktionstage, bei denen Ihr auf Tech-Schnäppchen hoffen dürft. Hier sind die wichtigsten Daten im Überblick:

Kommende Aktionstage Diese Aktionstage erwarten Euch 2021: Aktion Datum Singles Day 11. November 2021 Black Week 23. November bis 27. November 2021 Black Friday 27. November 2021 Cyber Monday 30. November 2021

Für Ungeduldige: Verträge zum A52s

Ach so, Ihr könnt oder wollt einfach partout nicht warten auf Aktionstage oder niedrigere Preise? Dann könnt Ihr natürlich auch im Rahmen eines Vertrags zuschlagen. Wie Ihr den richtigen Handyvertrag finden könnt, hat Euch Ben ja vor einigen Wochen erst erklärt. Wollt Ihr Euch jetzt sofort das Galaxy A52s an Land ziehen, schlägt Euch unser folgendes Tarif-Tool die passenden Tarife an. Ihr könnt natürlich auch mit dem Tariffinder herumspielen auf der Suche nach dem besten Angebot für Euch.

Jetzt, am Ende des Artikels könnt Ihr es mir verraten, wir sind ja schließlich unter uns: Schlagt Ihr direkt zu, wenn ein Smartphone wie das Galaxy A52 zum Bestpreis zu haben ist? Oder pokert Ihr und wartet auf Black Friday oder ähnliche Aktionstage? Schreibt es mir in die Kommentare.