Frühlings-Angebote bei Huawei: Laptops, Smartphones & mehr stark reduziert

Egal ob Laptop, Smartphone oder Smartwatch – während der Frühlings-Angebote von Huawei findet Ihr zahlreiche spannende Deals. Interessiert Ihr Euch etwa für ein MateBook, gibt es das Huawei D16 gerade mit einem 200 Euro Rabatt. Zusätzlich könnt Ihr Euch die passende Docking-Station für 19 Euro, statt 79 Euro direkt dazu bestellen. Welche Angebote Euch sonst noch erwarten und für wen sich die Aktion besonders lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Sicherlich dürfte den meisten von Euch Huawei ein Begriff sein. Das chinesische Unternehmen bietet neben Smartphones (Bestenliste) und Tablets (Bestenliste) auch eine ganze Palette an Laptops und Smartwatches (Bestenliste) an. Außerdem findet Ihr sogar Wechselrichter im Portfolio des Herstellers. Für kurze Zeit bekommt Ihr eine Vielzahl an Angebote direkt im Online-Shop von Huawei geboten.

Bei den Frühlings-Angeboten erhaltet Ihr einen Direktabzug auf verschiedene Produkte und könnt mit verschiedenen Codes einige Bonis einheimsen. So gibt es beispielsweise die Huawei FreeBuds 5 oder einen Gutschein über 100 Euro, wenn Ihr die Codes APRP60100 oder AHWSPPC50 beim Kauf eines Huawei P60 Pro (zum ersten Test) eingebt, das ebenfalls einen Preisnachlass von 300 Euro im Vergleich zur UVP erhält. Besonders spannend ist hier jedoch das Angebot zum Huawei MateBook D16.

Perfekt für Home-Office – Huawei-Laptop unter 600 Euro

Für 599 Euro bekommt Ihr das Huawei MateBook D16 gerade direkt beim Hersteller. Dabei handelt es sich um die aktuellste Variante des Laptops, das über einen 16-Zoll-Bildschirm verfügt. Der verbaute Intel Core i5-12450H arbeitet mit jeweils vier Effizienz- und vier Performance-Kernen. Die Speicherkonfiguration beläuft sich bei diesem Angebot auf 8 GB RAM und eine 512 GB große NVMe-PCIe-SSD. Zusätzlich ist Windows 11 Home direkt vorinstalliert und die Tastatur ist in einem europäischen QWERTZ-Layout gehalten.

Affiliate Angebot Huawei MateBook D16 Intel Core i5-12450H | 8 GB RAM | 512 GB SSD | Intel UHD Graphics | 16-Zoll-Display | Windows 11 Home

Der Akku fasst zudem bis zu 70 Wh, wodurch Ihr problemlos mehrere Stunden ohne Stromanschluss arbeiten könnt. Als Grafikeinheit ist zudem ein "Intel UHD Graphics"-Chip verbaut und der RAM-Speicher lässt sich auf bis zu 16 GB aufstocken. In der Regel kostet Euch das Laptop 799 Euro, allerdings wird hier der Preis gerade um 200 Euro reduziert. Benötigt Ihr mehrere USB-Anschlüsse, könnt Ihr Euch zudem die Huawei MateDock 3 Docking Station derzeit zum Preis von 19 Euro statt 79 Euro direkt dazu bestellen.

Gerade für das Home-Office oder zum Surfen eignet sich das Laptop hervorragend. Aufgrund der Grafikeinheit und des etwas schwächeren Prozessors solltet Ihr jedoch nicht versuchen, AAA-Titel mit den höchstmöglichen Grafikeinstellungen zu zocken. Möchtet Ihr mehr RAM oder eine größere SSD, könnt Ihr im Huawei-Shop auch hier einige Rabatte finden. Zusätzlich gibt es für die größeren Varianten noch einmal Gutscheine, durch die Ihr zusätzlich spart.

Weitere Deals der Huawei-Aktion

Doch nicht nur beim Huawei MateBook D16 könnt Ihr gerade sparen. Der Hersteller reduziert auch seine Smartphones und Smartwatches deutlich im Vergleich zur UVP. Bei den meisten Deals bekommt Ihr im Netz derzeit keine besseren Preise geboten. Bedenkt zudem, dass hier häufig noch die Möglichkeit besteht, mit einem Coupon, den Ihr auf der Produktseite findet, zusätzlich Geld zu sparen. Wir haben Euch die spannendsten Angebote nachfolgend noch einmal aufgelistet:

Besonders spannend werden die Deals allerdings erst, wenn Ihr Euch Bundles zusammenstellt. So könnt Ihr Euch bei der Huawei Watch D etwa dafür entscheiden, noch eine Huawei Körperfettwaage (zur Kaufberatung) zu bestellen, und zahlt für diese dann gerade einmal 19 Euro, statt der regulären 69 Euro, zusätzlich.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist etwas Interessantes für Euch dabei? Habt Ihr noch mehr Deals entdeckt? Lasst es uns wissen!