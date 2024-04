Samsung-Bestseller 2024? Galaxy A55 mit gratis Kopfhörern im Tarif-Deal

Mit der A-Serie feiert Samsung seit Jahren einen enormen Erfolg, denn die Smartphones sind absolute Kassenschlager. Im Mittelpunkt steht hier die A5x-Reihe, und in diesem Jahr hat der Hersteller für das A55 sogar ein Novum eingeführt. Denn das Gehäuse ist endlich aus Metall. Bei LogiTel gibt es das Mittelklasse-Smartphone jetzt mit Handyvertrag im Vodafone-Netz und gratis Galaxy Buds FE für gerade einmal 19,99 Euro im Monat.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A55 Inkl. gratis Samsung Galaxy Buds FE | Mit Otel Allnet-Flat Classic | 20 GB | LTE | max. 50 MBit/s | 10 Euro Wechselbonus | 24 Monate Laufzeit

Premium-Mittelklasse – Samsung Galaxy A55 im Kurz-Check

Wie wir es von Samsung gewohnt sind, kann beim ersten Blick auf das Galaxy A55 das tolle AMOLED-Display direkt punkten. Der 6,6-Zoll-Bildschirm verfügt über die üblichen OLED-Merkmale und eine Auflösung von 2.340 × 1.080 Pixeln. Auch der neue Exynos-1480-Chip weiß vor allem bei Apps und Spielen durchaus zu überzeugen, allerdings nutzt er die AMD Radeon GPU nicht vollends aus. Bei diesem Angebot erhaltet Ihr übrigens eine Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher.

Keine Änderungen in der Ladeabteilung: Es gibt maximal 25 W, und ein Adapter steckt nicht im Karton. / © nextpit

Das Triple-Kamera-Modul setzt sich aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 5-MP-Makrokamera zusammen und erinnert stark an das Galaxy A54. Hier sind vor allem Aufnahmen bei Tageslicht wirklich gut gelungen. In seinem Test zum Galaxy A55 hebt mein Kollege zudem die gute Update-Politik von Samsung hervor. Allerdings ist die Bloatware und der langsame Ladevorgang ein klarer Abzug in der B-Note.

Lohnt sich das Angebot zum Samsung Galaxy A55 überhaupt?

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr hier einen Vertrag im Vodafone-Netz ab. Allerdings handelt es sich um die Otelo Allnet-Flat Classic mit 20 GB Datenvolumen, einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit/s und Zugang zum LTE-Netz des Providers. Dafür zahlt Ihr 19,99 Euro monatlich, sowie einmalig je 4,99 Euro für Geräte und Versand. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit gibt’s 10 Euro Wechselbonus und in jedem Fall erhaltet Ihr die Galaxy Buds FE im Wert von 64,90 Euro dazu. Die Anschlussgebühr wird Euch via App erstattet.

Tarif-Check Zum Test Zum Test: Samsung Galaxy A55 Tarif Otelo Allnet-Flat Classic Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 19,99 € Einmalige Kosten 9,98 € Gesamtkosten (24 Monate) 489,74 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy A55 – 422,99 €

Samsung Galaxy Buds FE – 64,90 € Wechselbonus 10,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 0,34 € Zum Angebot*

Das Samsung Galaxy A55 kostet Euch im Netz gerade mindestens 422,99 Euro. Die Galaxy Buds FE gibt es ab 64,90 Euro. Bei MediaMarkt zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 489,74 Euro. Nehmt Ihr also den Wechselbonus wahr, spart Ihr hier monatlich 34 Cent im Vergleich zu den Einzelpreisen der Geräte.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen Tarif-Angebot zum Samsung Galaxy A55, solltet Ihr jetzt schnell bei MediaMarkt vorbeischauen. Bedenkt allerdings, dass Ihr hier keinen Zugang zu 5G habt und die Download-Bandbreite von 50 MBit/s sich nicht zwingend für die nächste LAN-Party eignen. Alles in allem ist der Deal aber durchaus spannend.

