Nur 15 Euro pro Monat: 60-GB-Tarif mit Allnet-Flat im Vodafone-Netz

Wer häufig unterwegs ist und Serien, Filme oder Social Media nutzt, braucht viel Datenvolumen. Auch eine Telefon-Flat sollte in einem guten Vertrag nicht fehlen – vor allem, wenn Ihr kein Festnetz mehr nutzt. Wenn Ihr für all das nicht viel Geld ausgeben möchtet, ist Freenet jetzt die perfekte Adresse. Denn hier erhaltet Ihr einen erstklassigen Tarif mit 60 GB für nur 14,99 Euro pro Monat.

DEAL-WIDGET

Jetzt 61 Prozent günstiger: Das steckt in dem Tarif

Wenn Ihr die neue SIM-Karte des Freenet-Tarifs in Euer Smartphone einlegt, erhaltet Ihr satte 60 GB Datenvolumen im LTE-Netz. Und das nicht – wie bei vielen anderen Anbietern – mit nur 25 bis 50 MBit/s Downloadgeschwindigkeit. Hier könnt Ihr mit bis zu 100 MBit/s surfen und seid somit besonders schnell online unterwegs. 5G und eine Downloadgeschwindigkeit von 300 MBit/s oder mehr könnt Ihr für diesen Preis natürlich nicht erwarten, aber seien wir ehrlich: LTE reicht für die meisten Nutzer völlig aus.

Dafür habt Ihr mit diesem Tarif Zugang zum Vodafone-Netz und genießt eine Telefon- und SMS-Flat. Auch EU-Roaming ist inklusive, sodass Ihr im Sommerurlaub ebenfalls in der gesamten EU bestens versorgt seid. Zusätzlich cool: Der Tarif unterstützt VoLTE & WiFi-Calling, was die Telefonqualität – insbesondere in Innenräumen – erheblich verbessern kann. Bei Bedarf könnt Ihr den Tarif übrigens ebenso per eSIM nutzen und so beispielsweise Eure Apple Watch mit dem Internet verbinden oder den Vertrag als Zweittarif in einem Handy nutzen, das nur einen physischen SIM-Slot hat.

Flexibel starten und massiv sparen

Der Vertragsbeginn ist übrigens flexibel. Das bedeutet, Ihr könnt Euch das Angebot jetzt schon sichern, aber erst später bezahlen. Das ist praktisch, wenn Euer aktueller Vertrag noch läuft und Ihr nicht doppelt zur Kasse gebeten werden möchtet. In der Regel könnt Ihr bei Freenet bis zum Ende des Folgemonats starten.

Kommen wir zu den Kosten. Derzeit streicht Freenet satte 61 Prozent vom ursprünglichen Preis. Dadurch zahlt Ihr statt 51,99 Euro pro Monat jetzt nur noch 14,99 Euro monatlich. Hinzu kommt einmalig ein Anschlusspreis von 19,99 Euro – weitere versteckte Kosten gibt es nicht. Und das ist insgesamt für einen 60-GB-Tarif mit Allnet-Flat ein wirklich gutes Angebot. Zur Einordnung: Unabhängig von der Allnet-Flat zahlt Ihr hier pro Gigabyte nur rund 25 Cent.

DEAL-WIDGET