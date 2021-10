Umfrage der Woche: Kauft Ihr Eure Weihnachtsgeschenke früher als sonst?

Vor einigen Tagen habe ich einen Kommentar zu den Lieferengpässen in der Elektronikbranche veröffentlicht. Dabei habe ich Euch dazu geraten, Weihnachtsgeschenke aus der Technikwelt früher, gebraucht oder ein wenig lokaler zu kaufen. Aber ändern die Berichte über feststeckende Container, stillstehende Häfen und Co. Euer Kaufverhalten?

Berichte über Lieferprobleme in der Elektronikbranche häufen sich in den letzten Wochen. Apple kommt angeblich nicht mit der Produktion der iPhones hinterher und Samsung verriet uns auf Anfrage, dass sie sich mit ihren Partner besonders auf die Weihnachtszeit vorbereiten müssen. Meiner Meinung nach solltet Ihr in diesem Jahr daher ein wenig umdenken.

Auch wenn die Geschenke an Weihnachten nicht im Vordergrund stehen sollten (!), tun sie das bei vielen Menschen. Sonst gäb's im November und Dezember nicht so viele Bestellungen und auch die Innenstädte wären sicher nicht so voll. Daher finde ich es im Anschluss an meinen Artikel noch spannend, von Euch zu hören, wann Ihr Eure Geschenke in diesem Jahr kauft!

Wann habt Ihr im letzten Jahr Eure Geschenke gekauft?

Blicken wir zurück auf das Jahr 2020! Zumindest in Deutschland waren die Innenstädte leer und ich persönlich habe die meisten Geschenke Ende November bis Anfang Dezember gekauft. Schließlich musste ich den ganzen Kram noch eingepackt zu meiner Familie schicken, da ich nicht nach Hause gefahren bin. Wann habt Ihr die meisten Geschenke gekauft?

Wann habt Ihr die meisten Geschenke 2020 gekauft? Juli

August

September

Oktober

November

1. Dezemberhälfte

2. Dezemberhälfte

Ich kaufe keine Geschenke! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Da ich mir gut vorstellen kann, dass viele Menschen die Geschenke "kurz vor knapp" kaufen, habe ich den Dezember noch einmal unterteilt. Im Gegensatz zum letzten Jahr möchte ich nun herausfinden, wann Ihr die Käufe im Jahr 2021 plant.

Wann plant Ihr, Eure Geschenke in diesem Jahr zu kaufen?

Die gleiche Skala möchte ich jetzt noch einmal für das Jahr 2021 vorschlagen! Dabei sollt Ihr natürlich angeben, wann Ihr den Kauf der Geschenke plant. Ob sich das anschließend bewahrheitet, ist Euch überlassen. Aber: Wann wollt Ihr die Geschenke in diesem Jahr kaufen?

Wann plant Ihr, Geschenke in diesem Jahr zu kaufen? Juli

August

September

Oktober

November

1. Dezemberhälfte

2. Dezemberhälfte

Ich kaufe keine Geschenke! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Am Mittwoch habe ich Euch dazu geraten, auch nach Alternativen zu Smartphones, Tablets und sonstiger Elektronik zu schauen. Zum Einen könnt Ihr zum Entlasten der Lieferketten statt einem Neukauf auch zu Refurbished-Produkten oder gebrauchten Produkten schauen. Auch Streaming-Dienste wie Netflix oder Waipu.tv sind eine gute Alternative! Daher noch eine letzte Frage:

Schreckt Ihr vor dem Kauf von Technik zurück? Ja, wahrscheinlich schon!

Wahrscheinlich nicht. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Das wär's auch schon! Ich bin gespannt, ob die möglichen Lieferprobleme Euer Kaufverhalten verändern! Teilt mir gerne in den Kommentaren weiter mit, wie Eure Weihnachten geplant sind. Denn unter meinem Artikel von Mittwoch habe ich schon viele spannende Meinungen gehört. Leser Pure★Aqua ツ beispielsweise hat schon alle Geschenke gekauft. Unfassbar, oder?