Smartphones am Black Friday: Die besten Angebote für Samsung, Xiaomi und Co.

Ob Xiaomi, Samsung, oder OnePlus – wir haben für Euch die besten Smartphone-Angebote zum Black Friday herausgesucht. Dabei prüfen wir die Deals bei verschiedenen Onlinehändlern und verraten Euch natürlich, wie viel Ihr im Vergleich zu anderen Händlern spart. Habt Ihr mit dem Kauf eines neuen Handys gewartet, könnt Ihr am Black Friday 2021 endlich zuschlagen.

Lest Ihr diesen Artikel, habt Ihr Euer altes oder kaputtes Handy ganz sicherlich satt! Denn sicher habt Ihr mit dem Kauf eines neuen Handys bis zum Black Friday gewartet. Jetzt ist der internationale Schnäppchentag endlich da und NextPit hat Euch die besten Smartphone-Angebote zum Black Friday 2021 herausgesucht. Nachfolgend findet Ihr empfehlenswerte Angebote bei verschiedenen Herstellern.

Black Friday bei Samsung

Samsung ist nach wie vor einer der beliebtesten Hersteller für Smartphones. Daher haben wir auch hier eine Liste mit den besten Samsung-Handys für Euch zusammengestellt. Habt Ihr Euch für ein Modell entschieden, könnt Ihr hier direkt zuschlagen:

Samsung Galaxy A32 5G für 249.00

Black Friday bei Xiaomi

Bei Xiaomi gibt es am Black Friday Deals in allen Preisklassen. Seid Ihr Euch vor dem Kauf unsicher, welches Modell es sein soll? Dann haben wir Euch in einer separaten Bestenliste die besten Smartphones vom Hersteller Xiaomi herausgesucht. Nachfolgend gibt es die besten Angebote:

Poco X3 Pro für 199 € (Vergleich: 238,00 €)

Xiaomi 11 Lite 5G NE für 299,90 € (Vergleich: 354,61 €)

Xiaomi 11 T für 499,90 € (Vergleich: 533,93 €)

Xiaomi 11 T Pro für 599,90 € (Vergleich: 637,84 €)

Poco F3 5G für 299 € (Vergleich: 418,00 €)

Black Friday bei OnePlus und Oppo

Die Hersteller OnePlus und Oppo haben im vergangenen Jahr fusioniert. Daher haben wir sie auch in dieser Übersicht zusammengelegt. Die Betriebssysteme sind ähnlich, die Smartphones teilen sich coole Features wie superschnelles Quick-Charging und die Angebote sind auch klasse:

OnePlus 9 Pro für 699 € (Vergleich: 820,25 €)

Oppo Find X3 Pro inkl. Amazon-Gutschein für 849 €

Black Friday bei Realme

Auf der Suche nach einem Handy mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Dann mausert sich der Hersteller Realme zum echten Superstar am Smartphone-Himmel. Denn Handys wie das Realme 8 Pro oder das Realme GT sind die neuen Flaggschiff-Killer. Hier gibt's die passenden Angebote:

Realme 8 (128 GB / 8 GB) für 189 €

Realme 8i für 149 € (Vergleich: 163,99 €)

Realme GT Neo 2 für 349 € (Vergleich: 404,00 €)

Realme GT Master Edition für 265 € (Vergleich: 269 €)

Black Friday bei weiteren Herstellern

Sony, ZTE, Google und und und. Es gibt mehr Handyhersteller als Redakteure bei NextPit. Daher habe ich Euch hier noch eine Liste mit verschiedenen Smartphone-Herstellern zusammengestellt.

Motorola Moto G60s für 215,99 € (Vergleich: 230 €)

Sony Xperia 5 II für 599,90 € (Vergleich: 619,90 €)

Smartphone am Black Friday kaufen – welche Modelle sind gut?

Lest Ihr regelmäßig Artikel auf NextPit, wisst Ihr sicherlich, welche Smartphones empfehlenswert sind! Seid Ihr allerdings Neulinge in der Welt der Handys, könnt Ihr anhand unserer Bestenlisten nach einem passenden Modell suchen. Dabei unterteilen wir die Geräte nach Preisklassen und Funktionsbereichen. Klickt einfach die Galerie an, die für Euch spannend ist:

Genauere Informationen zu unzähligen Handys gibt's in unseren Testberichten. Darüber hinaus lassen wir verschiedene Smartphones in Vergleichen gegeneinander antreten. Wollt Ihr lieber selbst nach einem Handy suchen, da Ihr oben kein gutes Angebot gefunden habt, solltet Ihr noch ein paar Dinge wissen.

Black Friday 2021: So kauft Ihr Euer neues Handy sicher und günstig

Auf der Suche nach guten Angeboten im Netz solltet Ihr auf ein paar Dinge achten. Ist der Shop vertrauenswürdig und ist das Angebot wirklich gut? Um das herauszufinden, solltet Ihr zum einen Preisvergleichswebseiten nutzen. Dort könnt Ihr interessante Handys eintippen und sehen, zu welchem Preis das jeweilige Modell bei anderen Herstellern weg geht.

Ob ein Onlinehändler vertrauenswürdig ist, das prüft Ihr am besten per Google. Schaut dort, wie die Bewertungen des jeweiligen Shops ausfallen und achtet beim Kauf auf die Geld-zurück-Garantie, die Gerätegarantie und weitere Sicherheitsnetze. Auch die Zahlungsdienste sollten sicher und vertrauenswürdig sein. Anschließend könnt Ihr zuschlagen!