Apple AirPods 3 kommen mit Pro-Features – und Pro-Preis

Apple hat die neue Generation der AirPods vorgestellt – die AirPods 3. Wie zu erwarten war, unterstützen die neuen Wireless-Ohrhörer Spacial Audio. Außerdem an Bord: Adaptive EQ, längere Akkulaufzeit und ein neues Preisschild.

Neue AirPods 3 bieten Spacial Audio und neues Design

6 Stunden Akkulaufzeit, 30 Stunden mit Case

Verfügbar ab 25. Oktober für 199 Euro

AirPods-Fans fällt sofort das veränderte Design der neuen AirPods 3 auf. Die dritte Generation erinnert mit dem geschwungeneren Design nun eher an die AirPods Pro als an die AirPods der zweiten Generation. Neben dem Design hat Apple auch die Treiber überarbeitet, die natürlich einen besseren Klang bieten sollen.

Die neuen AirPods der dritten Generation erinnern in puncto Design an die Pro-Serie. / © Apple; Screenshot: NextPit

Spannend beim Sound ist auf jeden Fall der Support von 3D Audio, einen Raumklang in Einklang mit den Kopfbewegungen des Trägers simuliert. Dieses Feature gab es bislang nur bei den AirPods Pro und AirPods Max. Außerdem ist der Adaptive Equalizer an Bord, der mit Hilfe eines Mikrofons den Klang an den Sitz der AirPods 3 im Ohr des Trägers anpasst.

Verbesserungen gibt's dann noch bei der Akkulaufzeit. Mit einer Ladung sollen die In-Ears nun sechs Stunden lang durchhalten. Mit aktiviertem 3D Audio sind es laut Apple noch fünf Stunden. Das Ladecase hat ausreichend Saft für fünf volle Ladungen – und unterstützt kabelloses Laden inklusive MagSafe.

Das Case der AirPods 3 unterstützt kabelloses Laden. / © Apple; Screenshot: NextPit

Die neuen AirPods 3 unterstützen außerdem den neuen Codec AAC-ELD, der auch bei niedrigen Bitraten noch eine ausgezeichnete Audioqualität bieten soll. Wir sind schon mächtig auf die erste Hörprobe gespannt – und werden Euch zeitnah in einem Test auf NextPit daran teilhaben lassen.

Hier seht Ihr Apples aktuelles AirPods-Lineup. / © Apple; Screenshot: NextPit

Die neuen AirPods der 3. Generation sind ab Dienstag, den 26. Oktober in Deutschland erhältlich. Die Vorbestellungen starten ab sofort. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199 Euro. Die AirPods der zweiten Generation bleiben nach wie vor im Portfolio. Apple reduziert den Preis von einst 179 auf 149 Euro.