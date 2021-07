Für iOS & Android: Diese Bezahl-Apps sind aktuell kostenlos

Apps sind die Butter auf dem Brot, das wir Smartphone nennen. Und da Apps so beliebt sind, treibt sich im Google Play Store und im AppStore auch viel Schund herum, der voll von In-App-Käufen und Werbung ist. Aus diesem Grund stellen wir Euch zweimal in der Woche Pro-Versionen von Apps vor, die vorübergehen kostenlos sind.

Dabei geht es also nicht um kostenlose Apps wie WhatsApp und Facebook, sondern um kostenpflichtige Apps in Rabatt-Aktionen. Um diese ausfindig zu machen, ziehen wir Deal-Communities wie MyDealz oder Anwendungen wie AppsFree zurate, die derartige Aktionen immer im Blick behalten. Habt Ihr Tipps für uns, lasst uns das in den Kommentaren wissen.

Tipp: Findet Ihr eine App spannend, könnt sie aber aus Platzgründen gerade nicht auf dem Smartphone gebrauchen? Dann ladet sie Euch trotzdem kurz herunter und löscht sie anschließend wieder. Die App ist nun Teil Eurer gekauften Apps, und Ihr könnt sie auch in Zukunft gratis installieren.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Android-Apps

Farbkreis ( 1,89 € ): Die App Farbkreis ist etwas für Künstler oder Fotografen. Denn dabei habt Ihr ganz einfach Komplementärfarben & Co. im Blick.

): Die App Farbkreis ist etwas für Künstler oder Fotografen. Denn dabei habt Ihr ganz einfach Komplementärfarben & Co. im Blick. NT Calculator ( 2,69 € ): Der NT Calculator ist ein professioneller Taschenrechner für Euer Android-Handy. Da ich in Mathe sitzen geblieben bin, kann ich schwer einschätzen, ob der Funktionsumfang passt. Die Bewertungen sehen aber vielversprechend aus.

): Der NT Calculator ist ein professioneller Taschenrechner für Euer Android-Handy. Da ich in Mathe sitzen geblieben bin, kann ich schwer einschätzen, ob der Funktionsumfang passt. Die Bewertungen sehen aber vielversprechend aus. English for all! Pro ( 0,69 € ): Eine Sprachlern-App für Euer Android-Handy! Die Sprache bezieht sich aber nur auf Englisch also - "If you don't understand this sentence, you better download this app!"

): Eine Sprachlern-App für Euer Android-Handy! Die Sprache bezieht sich aber nur auf Englisch also - "If you don't understand this sentence, you better download this app!" VLSM Calculator ( 1,99 € ) Diese App eignet sich dazu, um Zertifikate wie "CCNA, CCDA, CCNP, CCIE" auszurechnen. Netzwerk-Admins wissen, was zu tun ist!

Kostenlose Android-Spiele

Principia: Master of Science ( 3,19 € ): Ein Rollenspiel, das Ihr laut Kommentaren auf eine englische Sprachausgabe stellen könnt. Also seid nicht abgeschreckt von der fremdsprachigen Seite im Google Play Store.

): Ein Rollenspiel, das Ihr laut Kommentaren auf eine englische Sprachausgabe stellen könnt. Also seid nicht abgeschreckt von der fremdsprachigen Seite im Google Play Store. Vectronom ( 4,49 € ): Ein interessantes Spiel, das als Teil der Arte Experience ist. Ähnlich wie bei Unmaze handelt es sich um ein Mobile Game, das einen pädagogischen Anspruch verfolgt.

): Ein interessantes Spiel, das als Teil der Arte Experience ist. Ähnlich wie bei Unmaze handelt es sich um ein Mobile Game, das einen pädagogischen Anspruch verfolgt. Classic Sudoku PRO ( 2,09 € ): Ein Sudoku-Spiel, das stolze 4,5 Sterne bei 995 Bewertungen erhalten hat. Scheint also ein echter Tipp für Sudoku-Fans zu sein.

): Ein Sudoku-Spiel, das stolze 4,5 Sterne bei 995 Bewertungen erhalten hat. Scheint also ein echter Tipp für Sudoku-Fans zu sein. Blindy ( 2,09 € ) Habt Ihr Lust, mal wieder so richtig frustriert zu werden? Dann findet Ihr hier die besten Dating-Apps ... scheeerz dann ladet Euch einfach diesen schweren 2D-Plattformer für Android herunter!

) Habt Ihr Lust, mal wieder so richtig frustriert zu werden? Dann findet Ihr hier die besten Dating-Apps ... scheeerz dann ladet Euch einfach diesen schweren 2D-Plattformer für Android herunter! Mystic Pillars ( 3,79 € ): Dieses Puzzle-Spiel hat schon im Netz die Runde gemacht! Wie wir Euch in unserer Einzelnews zu Mystic Pillar schon verraten haben, gibt's das Spiel für kurze Zeit umsonst.

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose iOS-Apps

Calcvier ( 3,49 € ): Auch für iOS gibt's diese Woche einen kostenlosen Taschenrechner.

): Auch für iOS gibt's diese Woche einen kostenlosen Taschenrechner. Stream Music Player ( 2,29 € ): Der Stream Musik Player ist ein Streaming-Player für Euren Cloud-Speicher. Pflegt Ihr also auf dem Google Drive eine Musikbibliothek, könnt Ihr hierüber bequem zuhören.

): Der Stream Musik Player ist ein Streaming-Player für Euren Cloud-Speicher. Pflegt Ihr also auf dem Google Drive eine Musikbibliothek, könnt Ihr hierüber bequem zuhören. HappyCow Find Vegan Food ( 4,49 € ): Mit dieser App könnt Ihr überall auf der Welt vegane Restaurants finden. Die Community hinter Happy Cow ist dabei 450.000 Mitglieder stark.

): Mit dieser App könnt Ihr überall auf der Welt vegane Restaurants finden. Die Community hinter Happy Cow ist dabei 450.000 Mitglieder stark. AudioScrub (REMIX Edition) ( 2,29 € ): Spielt Ihr ein Musikinstrument? Dann hilft Euch AudioScrub dabei, bestimmte Parts zu Loopen und diese zu lernen. Darüber hinaus könnt Ihr die Geschwindigkeit oder die Tonart anpassen.

): Spielt Ihr ein Musikinstrument? Dann hilft Euch AudioScrub dabei, bestimmte Parts zu Loopen und diese zu lernen. Darüber hinaus könnt Ihr die Geschwindigkeit oder die Tonart anpassen. Enjoy the Sun ( 2,29 € ): Ratet mal, was die App kann. Ja genau, sie sagt Euch, wann die Sonne auf- oder untergeht. Auf Wunsch könnt Ihr Euch dazu Benachrichtigungen schicken lassen.

): Ratet mal, was die App kann. Ja genau, sie sagt Euch, wann die Sonne auf- oder untergeht. Auf Wunsch könnt Ihr Euch dazu Benachrichtigungen schicken lassen. pixelcam ( 1,00 € ): Fotografieren mit Retro-Effekten, wer braucht schon 12 Millionen Pixel, wenn man ein paar Hundert haben kann?

): Fotografieren mit Retro-Effekten, wer braucht schon 12 Millionen Pixel, wenn man ein paar Hundert haben kann? Random (Zahlengenerator) ( 2,20 € ): Legt einen Minimal- und einen Maximalwert fest und lasst das iPhone oder iPad eine Zufallszahl generieren.

): Legt einen Minimal- und einen Maximalwert fest und lasst das iPhone oder iPad eine Zufallszahl generieren. PhotoBox-Widget ( 1,09 € ) (In-App-Käufe): verwandelt Eure Lieblingsfotos in Widgets auf dem iOS- oder iPadOS-Home-Screen.

) (In-App-Käufe): verwandelt Eure Lieblingsfotos in Widgets auf dem iOS- oder iPadOS-Home-Screen. One Meteo ( 5,49 € ): Nochmal die Wetter-App, die wir Euch bereits empfohlen haben. One Meteo verspricht hyperpräzise weltweite Wetter-Prognosen, die auf Datensätzen aus der Luftfahrt basieren.

): Nochmal die Wetter-App, die wir Euch bereits empfohlen haben. One Meteo verspricht hyperpräzise weltweite Wetter-Prognosen, die auf Datensätzen aus der Luftfahrt basieren. Stellar Tour - AR Stargazer ( 1,09 € ) (In-App-Käufe): Mit dieser App könnt Ihr das Handy auf den Nachthimmel richten und werdet mit Informationen über die Sterne belohnt.

Kostenlose iOS-Spiele

Puzzle Tierwelt Cardinal Land ( 2,29 € ): Mit diesem Puzzle holt Ihr Euch ein echt hübsches Mobile Game aufs Handy! Dabei müsst Ihr die Teile in abstrakte Tiere legen.

): Mit diesem Puzzle holt Ihr Euch ein echt hübsches Mobile Game aufs Handy! Dabei müsst Ihr die Teile in abstrakte Tiere legen. Planeten Puzzle ( 3,49 € ): Wie Ihr vielleicht schon auf NextPit gelesen habt, gibt es mit Planeten Puzzle eines der beliebtesten Mobile Games für Kinder im AppStore umsonst.

): Wie Ihr vielleicht schon auf NextPit gelesen habt, gibt es mit Planeten Puzzle eines der beliebtesten Mobile Games für Kinder im AppStore umsonst. Digital Dog ( 2,29 € ): Ihr könnt einen virtuellen Hund adoptieren, pflegen, füttern und sogar mit ihm Gassi gehen (ja, dazu müsst Ihr wirklich raus in die reale Welt). Quasi eine Art modernes Tamagotchi.

): Ihr könnt einen virtuellen Hund adoptieren, pflegen, füttern und sogar mit ihm Gassi gehen (ja, dazu müsst Ihr wirklich raus in die reale Welt). Quasi eine Art modernes Tamagotchi. Traffic Brains ( 2,29 € ): Was die Welt noch gebraucht hat: Einen Ampel-Simulator. Ihr verwaltet die Ampelprogrammierung und steuert den Verkehr in immer komplexeren Stufen.

): Was die Welt noch gebraucht hat: Einen Ampel-Simulator. Ihr verwaltet die Ampelprogrammierung und steuert den Verkehr in immer komplexeren Stufen. LVL ( 2,29 € ): Dieses Puzzlespiel mixt auf kuriose Weise 2D und 3D und bietet mehr als 50 benutzerdefinierte Level sowie über 150 Stages. Die App nimmt 127 MB in Anspruch, ist aber definitiv jedes Bit davon wert.

): Dieses Puzzlespiel mixt auf kuriose Weise 2D und 3D und bietet mehr als 50 benutzerdefinierte Level sowie über 150 Stages. Die App nimmt 127 MB in Anspruch, ist aber definitiv jedes Bit davon wert. Rush Runner Train Surf 3D ( 1,09 € ): Traditioneller Endless-Runner mit guter Bewertung und farbenfroher Grafik.

Und wenn alles geklappt hat, lest Ihr diesen Absatz meines Artikels nicht mehr. Denn schließlich sollt Ihr bereits Eure neuen kostenlosen Apps ausprobieren. Wie immer waren zum Zeitpunkt des Release dieser App-Übersicht alle aufgeführten Apps kostenlos. Ist bereits eine Rabatt-Aktion abgelaufen, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen.