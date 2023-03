Schnell zugreifen! Diese Apps für iOS & Android sind nur kurz gratis

Wichtig für Euch ist, dass diese Angebote in der Regel nur für wenige Tage gelten. Es empfiehlt sich also, alles flott herunterzuladen, was für Euch interessant aussieht. Aber Achtung: Im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche haben wir die Apps hier nicht getestet. Wir checken lediglich das Sterne-Rating, um Euch nicht irgendeine 1-Stern-Ballerspiel-Gurke aufzudrängen, mehr aber nicht. Es liegt also an Euch, dass Ihr nicht in Abofallen tappt, keine Datenkraken installiert, oder bei einem Spiel landet, das trotz Premium-Charakter von Euch verlangt, ständig Werbung zu ertragen.

Werft auch einen Blick auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Kleiner Tipp: Installiert Euch die Games oder Apps auch dann, wenn Ihr sie aktuell nicht benötigt. Sonst ärgert Ihr Euch, wenn Ihr sie später gut brauchen könntet und dann dafür bezahlen müsst. Praktischerweise müssen die Apps nicht installiert bleiben. Ihr könnt sie also vom Handy kicken und dann jederzeit wieder neu kostenlos installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Constellations TV Wallpaper ( 1,49 € ): Holt Euch dieses Live-Wallpaper, das Euer Handy aufpeppt, ohne dass Ihr auf die Nacht warten müsst, nur um ein paar Sterne zu sehen ...

Holt Euch dieses Live-Wallpaper, das Euer Handy aufpeppt, ohne dass Ihr auf die Nacht warten müsst, nur um ein paar Sterne zu sehen ... 150X Duplicate Remover Pro ( 0,49 € ) : Ihr wollt Platz auf Eurem Smartphone schaffen, indem Ihr Duplikate entfernt? Mit dieser App schafft Ihr das spielend.

: Ihr wollt Platz auf Eurem Smartphone schaffen, indem Ihr Duplikate entfernt? Mit dieser App schafft Ihr das spielend. SkanApp ( 19,99 € ): Eine freihändig nutzbare Scan-App, die das Leben vereinfacht, wenn Ihr Dokumente scannen müsst. Setzt allerdings einen Skanstick voraus.

Eine freihändig nutzbare Scan-App, die das Leben vereinfacht, wenn Ihr Dokumente scannen müsst. Setzt allerdings einen Skanstick voraus. Volume Booster Max Pro ( 1,99 € ): Ihr denkt, dass die Lautsprecher Eures Smartphones nicht gut genug sind? Mit dieser App könnt Ihr das ändern und holt deutlich mehr aus ihnen heraus.

Android-Spiele

iOS-Apps, die im Apple App Store für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Lock Notes Pro ( 4,99 € ) : Schreibt Ihr Eure Gedanken digital auf und wollt sie privat halten? Diese App macht das gut.

: Schreibt Ihr Eure Gedanken digital auf und wollt sie privat halten? Diese App macht das gut. Swift Miles: Mileage Tracker ( 4,99 € ): Eine App, die das Aufzeichnen von Kilometern für Euer Fahrzeug vereinfacht.

Eine App, die das Aufzeichnen von Kilometern für Euer Fahrzeug vereinfacht. Blood Pressure Monitor Pro ( 0,99 € ): Eine App zur Verwaltung des Blutdrucks, mit der Ihr Eure Blutdruck- und Lifestyle-Ergebnisse aufzeichnen, verfolgen, analysieren und mit anderen teilen könnt.

Eine App zur Verwaltung des Blutdrucks, mit der Ihr Eure Blutdruck- und Lifestyle-Ergebnisse aufzeichnen, verfolgen, analysieren und mit anderen teilen könnt. Speed Internet Test App ( 1,99 € ): Ihr seid in einem neuen Gebäude oder in einer anderen Stadt und wollt testen, wie schnell die Internetverbindung ist. Diese App erledigt den Job.

Ihr seid in einem neuen Gebäude oder in einer anderen Stadt und wollt testen, wie schnell die Internetverbindung ist. Diese App erledigt den Job. System Activity Monitor ( 0,99 € ): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, was passiert, wenn Ihr unter die Haube Eures iOS-Geräts schaut, was die Software angeht? Diese App überwacht iOS-Aktivitäten wie Speichernutzung, Akkulaufzeit, belegter Speicherplatz und Geräteinformationen und stellt sie in leicht verständlichen Grafiken dar.

iOS-Spiele

Eastern Market Murder ( 2,99 € ): Ein Augmented-Reality-Spiel, in dem Ihr ein abscheuliches Verbrechen untersuchen müsst. Nutzt Euren inneren Sherlock Holmes, um die Welt vor dem nächsten grausamen Mord zu bewahren.

Ein Augmented-Reality-Spiel, in dem Ihr ein abscheuliches Verbrechen untersuchen müsst. Nutzt Euren inneren Sherlock Holmes, um die Welt vor dem nächsten grausamen Mord zu bewahren. XC Cross Country Racing ( 7,99 € ): Ein strategisches Laufspiel? Offensichtlich komisch, aber am Ende macht es Sinn, denn Ihr müsst die Ausdauer Eures Läufers und andere Metriken verwalten, um gewinnen zu können.

Ein strategisches Laufspiel? Offensichtlich komisch, aber am Ende macht es Sinn, denn Ihr müsst die Ausdauer Eures Läufers und andere Metriken verwalten, um gewinnen zu können. Match Attack ( 0,99 € ): Findet Matches so schnell wie möglich, bevor sich das Spielbrett bis zum Rand füllt.

Findet Matches so schnell wie möglich, bevor sich das Spielbrett bis zum Rand füllt. Iron Marines ( 2,99 € ): Ein Offline-RTS-Titel, der Euer Gehirn auf Trab hält. Wollt Ihr gewinnen, müsst Ihr Euch Eure nächsten Schritte nämlich gründlich überlegen.

Ein Offline-RTS-Titel, der Euer Gehirn auf Trab hält. Wollt Ihr gewinnen, müsst Ihr Euch Eure nächsten Schritte nämlich gründlich überlegen. Crazy Run ( 4,99 € ): In diesem Endless-Runner, der horizontal gespielt wird, müsst Ihr so viele Blöcke und Hindernisse überwinden, wie Ihr könnt.

In diesem Endless-Runner, der horizontal gespielt wird, müsst Ihr so viele Blöcke und Hindernisse überwinden, wie Ihr könnt. Crystal Cove ( 2,99 € ): Verbindet drei oder mehr Farben miteinander, um so viele Dreiecke wie möglich innerhalb kürzester Zeit verschwinden zu lassen.

Das ist alles, was wir zu Beginn dieser Woche für Euch haben! Haltet Ausschau nach unserer zweiten Ausgabe der Woche am kommenden Samstag. Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, die Euren Spielhunger stillen, ohne dass Ihr eine Internetverbindung braucht, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu unserer heutigen Auswahl verratet! Habt Ihr noch andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt? Wir freuen uns auf Eure Empfehlungen in den Kommentaren!