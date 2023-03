Ab 129 Euro: Office- und Gaming-Monitore von HP reduziert (Amazon-Aktion)

HP M24fwa: schicke Optik und konkurrenzlos günstig

Der HP M24fwa ist ein 23,8-Zoll-Monitor mit einem blickwinkelstabilen IPS-Panel. Die Auflösung beträgt 1.920 × 1.080 Pixel, die Bildwiederholfrequenz liegt bei 75 Hertz. Bei den Bildeingängen handelt es sich um 1× HDMI 1.4 und 1× VGA. Zwei Lautsprecher sind ebenso wie Kabelmanagement integriert. Interessant ist beim neigbaren HP M24fWA neben seiner stylishen Optik mit Slim Bezel, weißem Gehäuse an Front- und Rückseite und silbernem Standfuß vor allem der Preis: Aktuell bekommt Ihr den Monitor bei Amazon für nur 129 Euro*, das sind 24 % Rabatt gegenüber der UVP. Es gibt auch keinen anderen Händler, der den HP-Bildschirm aktuell annähernd so günstig anbietet.

Affiliate Angebot HP M24fwa 24 Zoll Bildschirm, Full HD IPS Display, 75Hz, 5ms Reaktionszeit, AMD Freesync, HDMI, VGA, Audio In & Out, integrierte Lautsprecher, weiss

HP X24c: günstig und mit 144 Hz ideal für Gaming

Ebenfalls reduziert ist der HP X24c, ein Gaming-Monitor zum kleinen Preis. Er bietet ein 24-Zoll-Panel mit VA-Technologie, Full HD und eine erhöhte Auffrischungsrate von 144 Hz, was für Shooter, Rennspiele etc. deutlich angenehmer ist, zumal auch AMD FreeSync Premium unterstützt wird. PC, Spielekonsole und andere Geräte könnt Ihr wahlweise via HDMI 2.0 oder DisplayPort 1.2 anschließen. Es handelt sich um einen Curved-Monitor (1500R), der neigbar und in der Höhe verstellbar ist. Der aktuelle Amazon-Preis beträgt 149 Euro*, was 50 Euro respektive 25 % Ersparnis gegenüber der UVP entspricht.

Affiliate Angebot HP X24c 24 Zoll Bildschirm, FHD 1920 x 1080, 1500R VA Curved Display, 144Hz, AMD FreeSync Premium, VESA, HDMI, DisplayPort, Audio-Out, 4ms Reaktionszeit, höhenverstellbar) schwarz

HP M27fd: Viele Anschlüsse & USB-C Power Delivery

Der dritte im Preis reduzierte Monitor ist der HP M27fd. Er entspricht vom Design weitgehend dem HP M24fwa, ist allerdings an der Rückseite in Schwarz gehalten und bietet mit 27 Zoll auch mehr Bildfläche. Verbaut ist ein IPS-Panel, das 1.920 × 1.080 Pixel und 75 Hz Bildwiederholrate bietet. Mit 1× USB-C 3.0, mit DisplayPort 1.2, 2× HDMI 1.4 und 1× VGA gibt es viele Anschlüsse, zudem ist ein USB-Hub integriert. Dazu passend unterstützt der Monitor USB-C Power Delivery bis 65 Watt. Momentan kostet der Monitor 199 Euro bei Amazon*, womit Ihr 50 Euro gegenüber der UVP spart.