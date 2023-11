Achtung! Diese iOS- & Android-Apps und -Games sind nur kurz kostenlos

Am heutigen Dienstag sieht es ein bisschen mau aus an der App-Front. Dennoch haben wir sowohl für iOS als auch Android wieder einige Apps gefunden, die grundsätzlich kostenpflichtig sind, aktuell aber gratis zu haben sind. Beeilt Euch aber, denn wir wissen nicht vorher, wie lange der Spaß kostenlos bleibt.

Also, ran an die Android-Smartphones oder iPhones und ladet alles runter, was auch nur ein kleines bisschen spannend für Euch klingt. Bedenkt dabei aber, dass wir die Tools und Spiele im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht auf Qualität, versteckte Kosten- oder Datenfallen überprüft haben. Habt also bitte selbst ein Auge drauf, bevor Ihr Euch etwas aufs Handy ladet, was dort komplett fehl am Platz ist.

Auf eigene Faust nach kostenlosen Apps suchen? So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Seht Ihr eine interessante App auf unserer Liste, installiert sie, auch wenn Ihr sie gerade nicht braucht – und löscht sie danach direkt wieder. So speichert Ihr sie in Eurer App-Bibliothek und könnt sie später jederzeit wieder kostenlos installieren.

Android-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

ProCam X ( 4,99 € ): Diese bei nextpit-Leser:innen beliebte Kamera-App bietet zusätzliche manuelle Steuerungsmöglichkeiten gegenüber der Standard-App und eröffnet kreative Möglichkeiten.

): Diese bei nextpit-Leser:innen beliebte Kamera-App bietet zusätzliche manuelle Steuerungsmöglichkeiten gegenüber der Standard-App und eröffnet kreative Möglichkeiten. Blur Photo ( 2,49 €) : Verwischt Details, um vertrauliche Informationen auf Euren Bildern zu verbergen oder verpasst Euren Fotos einen schönen Bokeh-Effekt.

Verwischt Details, um vertrauliche Informationen auf Euren Bildern zu verbergen oder verpasst Euren Fotos einen schönen Bokeh-Effekt. Mandala Maker 360 ( 0,49 €) : Erstellt verrückte Muster mit verschiedenen Farben, Pinseln, Hintergründen und mehr.

Android-Spiele

Shadow Slayer ( 4,99 € ) : Ein weiteres Side-Scroller-Prügelspiel, in dem Ihr die Kreaturen der Dunkelheit mit der Kraft Eures Lichtschwertes bekämpft.

: Ein weiteres Side-Scroller-Prügelspiel, in dem Ihr die Kreaturen der Dunkelheit mit der Kraft Eures Lichtschwertes bekämpft. Fastar ( 0,99 € ) : Tippt Euch in diesem Rhythmusspiel mit niedlicher Grafik durch glitzernde Level.

: Tippt Euch in diesem Rhythmusspiel mit niedlicher Grafik durch glitzernde Level. Addieren und Subtrahieren bis 20 ( 2,99 € ): Sogar Mathe kann spielerisch dargestellt werden und kleinen Kindern helfen, die Grundrechenarten zu lernen.

iOS-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Sticker Drop Maker Studio ( 0,99 € ) : Wie der Titel schon sagt, könnt Ihr Sticker für iMessage, WhatsApp, Facebook, Instagram und andere Messaging-Apps erstellen.

: Wie der Titel schon sagt, könnt Ihr Sticker für iMessage, WhatsApp, Facebook, Instagram und andere Messaging-Apps erstellen. Thunderspace Rain Sleep Sounds ( 2,99 € ): Eine weitere App mit einem ziemlich aussagekräftigen Namen: Entspannt Euch und konzentriert Euch besser mit Naturgeräuschen oder weißem Rauschen.

): Eine weitere App mit einem ziemlich aussagekräftigen Namen: Entspannt Euch und konzentriert Euch besser mit Naturgeräuschen oder weißem Rauschen. MovieSpirit ( 9,99 € ): Trotz der etwas kruden Oberfläche hat dieser Videoeditor Hunderte von Bewertungen im App-Store mit einer durchschnittlichen Bewertung von über 4,5 Sternen.

): Trotz der etwas kruden Oberfläche hat dieser Videoeditor Hunderte von Bewertungen im App-Store mit einer durchschnittlichen Bewertung von über 4,5 Sternen. Videdit ( 0,99 € ): Ein weiterer gut bewerteter Videoeditor für iPadOS und iOS. Bearbeitet Eure Clips, erstellt Collagen und wendet Effekte an, um Eure nächsten besten Erinnerungen festzuhalten.

iOS-Spiele

Sphaze ( 0,99 € ): Löst immer komplexere Rätsel mit hübscher, minimalistischer Grafik im Stil von Titeln wie Monument Valley.

Löst immer komplexere Rätsel mit hübscher, minimalistischer Grafik im Stil von Titeln wie Monument Valley. Universe Pandemic 2 ( 1,99 € ) : Anstatt wieder einmal die Pandemie zu überleben (bitte nicht schon wieder?), besiegt die Aliens, indem Ihr einen verheerenden Erreger erschafft, um die Galaxie zu übernehmen.

: Anstatt wieder einmal die Pandemie zu überleben (bitte nicht schon wieder?), besiegt die Aliens, indem Ihr einen verheerenden Erreger erschafft, um die Galaxie zu übernehmen. Hydropuzzle ( 0,99 € ): Bezwinge dieses Textadventure, indem Ihr die Rätsel nur mit Hilfe Eurer grauen Zellen löst.

Ich hoffe, Ihr seid mit unserer App-Auswahl einigermaßen happy. Kommt gut durch die weitere Woche – Samstag gibt es dann hier wieder die nächste Rutsche.